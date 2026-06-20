Israel ataca el Líbano a pesar del alto el fuego con Hizbulá y compromete la paz en Irán
- Decenas de personas han muerto al sur del país como consecuencia de los bombardeos del ejército hebreo
- Israel acusa a Hizbulá de lanzar medio centenar de proyectiles
Decenas de personas han muerto en los ataques aéreos de Israel este sábado sobre el sur de Líbano y el valle de la Becá, situado al este del país. Los bombardeos se producen apenas unas horas después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y Hizbulá a las 16:00 horas del viernes y compromete la paz en Irán.
El Ejército de Líbano ha denunciado la continuación desde esta mañana de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". Por su parte, el Ejército israelí ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.
"Las agresiones israelíes buscan obstaculizar cualquier solución"
"Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes buscan obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.
La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado de que otro bombardeo israelí ha matado a cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en la localidad de Berish. Hay que sumar otro fallecido más en un bombardeo sobre la localidad de Arabsalim, que ha destruido un edificio y sepultado a siete personas entre los escombros, cuyo estado de salud se desconoce.
La NNA tiene constancia además de ataques aéreos adicionales en las localidades de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz.
Bueno, pues vamos a analizar todo esto con Daniel Bashandé, que es analista
político especializado en Irán y Oriente Próximo
y que suele estar con nosotros en momentos como este.
Daniel, muy buenos días
Muy buenos días. Vamos a empezar por lo último, esa
tensión en Líbano que ya está afectando a las conversaciones entre Estados
Unidos e
Irán. Digamos que es la primera señal de que
este acuerdo puede ser más frágil de lo que parece.
El acuerdo sigue siendo frágil y es que incluir en Líbano, que va a condicionar
directamente
la relación entre Estados Unidos y la República Islámica, hace que todo sea
mucho más frágil y
hay que tenerlo con mucha precaución y es que realmente no existe una
confianza
todavía entre Estados Unidos y los nuevos líderes iraníes, estos nuevos
interlocutores..
que en su momento en la pasada semana decidieron no atacar Israel después de
los ataques
que realizaron en el Líbano para intentar, digamos, poner encima de la
mesa
el memorándum y darle una oportunidad a las negociaciones.
Y es que está claro que incluir
el Líbano en una cuestión entre Estados Unidos e Irán supone un punto
muy frágil y es que Israel es consciente de que su única baza para
intentar condicionar la interlocución entre
Estados Unidos e Irán pasa por ese llamado eje de resistencia, intentar
acercarse
atacar esas posiciones y poner en el foco en el Líbano.
Y es que Israel
claramente no va a cesar sus hostilidades en el Líbano
y para Netanyahu en un momento crucial de su acción política necesita
mantener la confrontación para mantener sus bases de apoyo.
Evidentemente, colocar
el Líbano en este acuerdo, yo creo que es uno de los puntos mucho más
complicados que va a marcar
las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
¿Y qué es lo que pretende Netanyahu?
Porque estás explicando que quiere
un poco condicionar lo que está ocurriendo.
¿Qué busca Netanyahu con este ataque al Líbano?
Lo que busca es que esa interlocución entre Estados Unidos e Irán no llegue a
un buen puerto.
Que los nuevos interlocutores iraníes tengan mucho más complicado
justificarse dentro del propio
Irán. Pero Daniel, ¿por qué no quiere que
haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán?
Porque evidentemente no quiere que Estados Unidos se acerque a Irán en
esta cuestión.
Lo que busca
Israel es mantener a Irán en la constante inestabilidad política,
mantener la confrontación
abierta entre Estados Unidos e Irán y sobre todo mantener el estado de guerra
Esa es la única baza que tiene ahora mismo Netanyahu para seguir en el
poder, es lo que hemos estado
viendo durante estos, no solo por la guerra de Irán, sino en los últimos
acontecimientos
en Palestina, también en el Líbano.
Con lo cual, manteniendo el eje de confrontación
lo que hace también es militarizar más a Irán.
Buscar esa Militarización también es
importante para Israel, para mantener la confrontación abierta entre Irán e
Israel
Al final lo que busca Netanyahu es mantener el estado de confrontación,
mantener la alerta
Y no olvidemos que esto también beneficia al sector más militarizado
dentro de la política iraní
Porque lo que hemos visto con el memorándum es que se da un espacio a
las negociaciones
un espacio también al pragmatismo pero en caso de volver las hostilidades en
caso de priorizar
la confrontación, en caso de que también Estados Unidos lo haga, la vida
política en Irán será mucho más
militarizada y mucho más agresiva con lo cual esa confrontación también va a
beneficiar el liderazgo
de Netanyahu. ¿Y quién?
Porque estamos hablando de los nuevos interlocutores, me estás diciendo,
dentro de Irán
quién ha impulsado este acuerdo y quién puede sentirse incómodo con él?
Bien, aquí es muy relevante lo que tenemos, porque toda esa primera línea
de liderazgos que había en Irán, que
estaba llevada a cabo y liderada por el antiguo líder supremo Ali Khamenei,
ahora mismo no
está. Esa línea mucho más dura, mucho más
conservadora, no tiene acción política ahora mismo
dentro del país. Lo que vemos ahora mismo es que hay una
nueva generación de líderes que están poniendo un
liderazgo en marcha, que están intentando consolidarse y que ven en
estas negociaciones una oportunidad
para consolidarse internamente estamos hablando por ejemplo del ministro de
asuntos exteriores
el propio Galiboff, que es el que está llevando ahora mismo las negociaciones,
porque no olvidemos que estos líderes
ahora mismo que están emergiendo, que están supervisados por las guardias
revolucionarias, necesitan..
justificarse internamente.
Y la mejor manera para ello es a través del alivio económico
Por eso priorizan mucho el tema del pragmatismo económico, buscan un alivio
de sanciones
buscan que Irán de alguna forma también vuelva a reintegrarse a la economía
global, algo que también es una amenaza para Israel, que veremos hasta si
realmente Estados Unidos es lo
que va a llevar a cabo, porque la única forma que tiene ahora mismo Donald
Trump de condicionar
la política interna de Irán, intentar trazar una hoja de ruta nueva, es a
través de concesiones económicas
Porque de esa forma el sector militar más duro, más férreo, no olvidemos que
ahora
mismo hay un liderazgo también, podemos hablar de pragmatismo, pero mucho más
agresivo que ahora mismo..
entiende que ha salido reforzado de esta guerra.
La única forma que tiene es de..
dar concesiones económicas para que dentro de Irán haya, sobre todo estos
interlocutores que negocian,
tengan mucho más fácil justificar concesiones en el tema nuclear y sobre
todo..
dejar de lado una confrontación.
Pero evidentemente ahora mismo no es solo una
cuestión que lleve a cabo Estados Unidos e Irán, sino que hay un tercer
actor que es Israel
y que va a condicionar las negociaciones.
Estábamos hablando de
ese programa nuclear que es el asunto pendiente, se han dado las partes 60
días para resolver esa cuestión.
¿Son suficientes dos meses?
para resolver algo que lleva décadas bloqueando las relaciones entre ambos
países?
Evidentemente
60 días es muy poco tiempo.
No olvidemos que las últimas negociaciones de Obama
tardaron varios meses para llevarse a cabo y realmente tener
un acuerdo que limitara el programa nuclear y que evidenciara que Irán no
iría detrás de
un arma nuclear. Pero muchas de las cuestiones que vemos
ahora mismo en el memorándum ya se estaban negociando antes de
la guerra, solo que ahora mismo la vemos en la práctica, ya en un escrito,
que es
donde realmente quiere llevar Irán estas negociaciones.
Irán ahora mismo a los nuevos líderes
que necesitan consolidarse dentro del propio Irán, necesitan justificarse
internamente y ellos van a priorizar
el tema económico. Pero evidentemente, si estas
concesiones no se dan,
el liderazgo iraní lo va a tener mucho más complicado para ceder en el tema
nuclear
porque la seguridad de la República Islámica todavía está cuestionada
no solo por Estados Unidos, sino por Israel.
Mientras esos intereses de seguridad no estén garantizados,
es muy difícil que los nuevos líderes cedan en el tema nuclear.
Pero si hay una paulatina apertura
económica, si hay una reintegración económica de Irán al mundo, sobre todo
con el tema del alivio
de sanciones, es mucho más probable que cedan en el tema nuclear.
Pero esta es la
agenda que llevan los nuevos líderes.
Otra cosa es la de los militares, que son los que realmente están
supervisando
el acuerdo. Y ahí es donde yo creo que va a estar
la clave, porque los militares son los que tienen el
control político ahora mismo hay una transición política en marcha
desconocemos cuál es
el estado actual de Moctaba porque realmente no ha tenido una aparición
pública y
eso hace que los diferentes interlocutores tengan una agenda
propia.
Veremos hasta qué
punto Estados Unidos va a cumplir con lo acordado en el memorándum
en ese alivio de sanciones, levantar el bloqueo total en el Estrecho de Hormuz
porque
Irán evidentemente tiene una ventaja estratégica que es el Estrecho de
Hormuz y sigue todavía jugando con la baza
del programa nuclear.
Con el tema de la reapertura del Estrecho de Hormuz, ¿podríamos darla ya
por consolidada?
o sigue siendo esa herramienta de presión que todavía tiene Irán en sus
manos?
Seguirá siendo un arma de presión, sobre todo ya Irán tiene consolidado un
punto estratégico
que antes estaba en la sombra y ahora mismo vemos cuál es la capacidad de
poder
desgastar a la economía mundial.
Pero evidentemente ahora seguramente se va a empezar a
negociar o empezaremos a hablar de que los demás países dentro del Golfo
Pérsico también van a
reivindicar su poder.
Realmente son los principales que más ven su
posición vulnerada.
La República Islámica ahora mismo ejerce control del estrés
hecho, dice que Oman también tiene que participar en este nuevo eje,
que se está formando en el Estrecho de Hormuz.
Evidentemente, si aquí volvemos otra
vez a la cuestión económica, a Irán se le garantiza ese alivio económico de
sanciones y sobre
todo esa reintegración a la economía mundial, veremos un Estrecho de Hormuz
mucho más
estabilizado y mucho más estable, ya que los intereses económicos se van a
priorizar frente a los
intereses médicos de confrontación.
Ahora mismo Irán también tiene muchos problemas internos,
eso es evidente, tiene una crisis de legitimidad, tiene una crisis económica
alopante y
es muy importante que este nuevo liderazgo se consolide en base a eso,
en base a la
economía, mirando siempre por el tema económico, porque evidentemente ahí es
donde va a estar gran parte
de su oportunidad política.
El Estrecho de Hormuz ahora mismo, si vemos
un alivio económico en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo
que hemos estado viendo a
hasta ahora. Y ya para terminar, Daniel, no sé qué
opinión tienes, si eres optimista sobre esta tregua, ¿qué tendría además que
opinión tienes, si eres optimista
en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo que hemos estado
ocurrir en las próximas semanas para que este alto del fuego se convierta en
viendo
una paz duradera?
duradera?
Evidentemente
el nuevo liderazgo de Irán, como ya te he comentado, es verdad que es muy
pragmático ahora mismo porque
lo único que busca ahora mismo es un alivio económico, pero no olvidemos que
también puede llegar a ser muy agresivo
hemos visto durante esta última guerra.
Yo creo que si Estados Unidos poco a poco
va aliviando el tema económico en irán también es una oportunidad dentro del
país
para iniciar también cambios internos para intentar digamos liberalizar lo
que es la política
de Irán. Porque lo que hemos visto hasta ahora
es que el conflicto y sobre todo el aislamiento económico
ha beneficiado siempre a los sectores más duros y ha beneficiado esa cohesión
de la
República Islámica...
...que realmente ha puesto contra las cuerdas no solo a la propia economía..
sino también ha perjudicado muy dramáticamente a la población venimos
de una ola de protestas
masivas, venimos de una guerra, con lo cual lo que va a priorizar ahora mismo
el liderazgo
es esa economía. Pero eso no quita para nada que este
nuevo sistema político sea
legítimo. Al final el pueblo realmente iraní lo
que está demandando no es cambio, es
cambio, es una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta
una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta que ellos
que ellos también busquen estar representados y aquí yo creo que la
también
no busquen estar representados y aquí yo creo que la mejor forma sería no
mejor forma sería ese alivio económico, pero no olvidemos que hay algo en el
memorándum que merece destacar y
es que serían los iraníes propios, el propio gobierno, quien iba a gestionar
esos fondos
Y ahí yo creo que tenemos que leer también cuáles van a ser las
condiciones de Estados Unidos
respecto al alivio económico porque realmente pueden reforzar a este
ala más dura y evidentemente la República Islámica mantenerse en lo que
es en el poder. No olvidemos también el papel de
Israel, que esa va a ser la clave
pero insisto, si hay alivio económico, hay oportunidad política para las
transformaciones dentro del país
Pues con esa frase nos quedamos.
Daniel Bashan, de Analista Político Especializado en Irán y Oriente
Próximo.
Gracias, como siempre,
por atender la llamada del Canal 24 Horas
Solo en Nabatiye, uno de los epicentros del conflicto, la Defensa Civil libanesa anunció que los ataques israelíes habían causado la muerte de 16 personas el sábado.
Los equipos de Defensa Civil, movilizados "desde las primeras horas de la mañana" en el distrito de Nabatiye en respuesta a los "ataques en curso contra la zona", trasladaron a "16 muertos y 12 heridos" a los hospitales, según informó la organización en un comunicado.
Otra persona ha muerto en un ataque de dron contra un coche en Nabatiye. La víctima ha sido identificada como Mohamad Ali Ahmad Jodor, propietario de una tienda de alimentación de Nabatiye.
El periódico libanés 'L'Orient-Le Jour' ha contabilizado citando fuentes locales al menos 70 ataques aéreos contra 22 municipios del país, incluidos 18 ataques con drones sobre 13 ubicaciones.
La justificación de Israel
El Ejército israelí, por su parte, ha explicado que esta nueva ola de bombardeos ha sido ordenada en respuesta a nuevos ataques nocturnos de Hizbulá. Las milicias, asegura, "dispararon más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes" que han invadido el sur de Líbano para crear, aduce el Gobierno israelí, una "zona de seguridad" respecto a las comunidades del norte de Israel.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en un recuento publicado este sábado que 83 personas han muerto y 141 han resultado heridas durante la jornada del viernes, con lo que suman ya 122 los fallecidos en ataques israelíes durante el viernes y el sábado.
Hasta 17 muertos de este viernes son del distrito de Nabatiye y 10 más a Haruf, incluidos tres mujeres y un niño. En total, desde el 2 de marzo han muerto 4.057 personas y 12.121 han resultado heridas en ataques israelíes.
Un alto el fuego que no se cumple
El grupo chií libanés Hizbulá ha confirmado este sábado que se ha adherido al alto el fuego con Israel y ha acusado al país vecino de violarlo desde que entró en vigor. "Se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento", ha dicho Hizbolá en un comunicado publicado en Telegram.
Por su parte, el Ejército israelí ha dicho que ha continuado sus operaciones en el Líbano en supuesta represalia a proyectiles lanzados por el grupo libanés. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están comprometidas con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas", ha indicado en un comunicado.
La cifra de muertos desde marzo supera los 4.000
La cifra de muertos por la ofensiva de Israel contra el Líbano, especialmente en el sur, desde el pasado 2 de marzo alcanzó los 4.057, ha informado este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés, después de contabilizar 83 fallecidos por los ataques israelíes durante la jornada del viernes. La guerra EE.UU. con Israel contra Irán empezó el 28 de febrero.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del ministerio, señaló que el balance total acumulado de la ofensiva israelí contra el Líbano desde el 2 de marzo hasta el 20 de junio, contabilizado hasta este mediodía, es de 4.057 muertos y 12.121 heridos.