Israel ataca el Líbano a pesar del alto el fuego con Hizbulá y compromete la paz en Irán

Bueno, pues vamos a analizar todo esto con Daniel Bashandé, que es analista

político especializado en Irán y Oriente Próximo

y que suele estar con nosotros en momentos como este.

Daniel, muy buenos días

Muy buenos días. Vamos a empezar por lo último, esa

tensión en Líbano que ya está afectando a las conversaciones entre Estados

Unidos e

Irán. Digamos que es la primera señal de que

este acuerdo puede ser más frágil de lo que parece.

El acuerdo sigue siendo frágil y es que incluir en Líbano, que va a condicionar

directamente

la relación entre Estados Unidos y la República Islámica, hace que todo sea

mucho más frágil y

hay que tenerlo con mucha precaución y es que realmente no existe una

confianza

todavía entre Estados Unidos y los nuevos líderes iraníes, estos nuevos

interlocutores..

que en su momento en la pasada semana decidieron no atacar Israel después de

los ataques

que realizaron en el Líbano para intentar, digamos, poner encima de la

mesa

el memorándum y darle una oportunidad a las negociaciones.

Y es que está claro que incluir

el Líbano en una cuestión entre Estados Unidos e Irán supone un punto

muy frágil y es que Israel es consciente de que su única baza para

intentar condicionar la interlocución entre

Estados Unidos e Irán pasa por ese llamado eje de resistencia, intentar

acercarse

atacar esas posiciones y poner en el foco en el Líbano.

Y es que Israel

claramente no va a cesar sus hostilidades en el Líbano

y para Netanyahu en un momento crucial de su acción política necesita

mantener la confrontación para mantener sus bases de apoyo.

Evidentemente, colocar

el Líbano en este acuerdo, yo creo que es uno de los puntos mucho más

complicados que va a marcar

las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

¿Y qué es lo que pretende Netanyahu?

Porque estás explicando que quiere

un poco condicionar lo que está ocurriendo.

¿Qué busca Netanyahu con este ataque al Líbano?

Lo que busca es que esa interlocución entre Estados Unidos e Irán no llegue a

un buen puerto.

Que los nuevos interlocutores iraníes tengan mucho más complicado

justificarse dentro del propio

Irán. Pero Daniel, ¿por qué no quiere que

haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Porque evidentemente no quiere que Estados Unidos se acerque a Irán en

esta cuestión.

Lo que busca

Israel es mantener a Irán en la constante inestabilidad política,

mantener la confrontación

abierta entre Estados Unidos e Irán y sobre todo mantener el estado de guerra

Esa es la única baza que tiene ahora mismo Netanyahu para seguir en el

poder, es lo que hemos estado

viendo durante estos, no solo por la guerra de Irán, sino en los últimos

acontecimientos

en Palestina, también en el Líbano.

Con lo cual, manteniendo el eje de confrontación

lo que hace también es militarizar más a Irán.

Buscar esa Militarización también es

importante para Israel, para mantener la confrontación abierta entre Irán e

Israel

Al final lo que busca Netanyahu es mantener el estado de confrontación,

mantener la alerta

Y no olvidemos que esto también beneficia al sector más militarizado

dentro de la política iraní

Porque lo que hemos visto con el memorándum es que se da un espacio a

las negociaciones

un espacio también al pragmatismo pero en caso de volver las hostilidades en

caso de priorizar

la confrontación, en caso de que también Estados Unidos lo haga, la vida

política en Irán será mucho más

militarizada y mucho más agresiva con lo cual esa confrontación también va a

beneficiar el liderazgo

de Netanyahu. ¿Y quién?

Porque estamos hablando de los nuevos interlocutores, me estás diciendo,

dentro de Irán

quién ha impulsado este acuerdo y quién puede sentirse incómodo con él?

Bien, aquí es muy relevante lo que tenemos, porque toda esa primera línea

de liderazgos que había en Irán, que

estaba llevada a cabo y liderada por el antiguo líder supremo Ali Khamenei,

ahora mismo no

está. Esa línea mucho más dura, mucho más

conservadora, no tiene acción política ahora mismo

dentro del país. Lo que vemos ahora mismo es que hay una

nueva generación de líderes que están poniendo un

liderazgo en marcha, que están intentando consolidarse y que ven en

estas negociaciones una oportunidad

para consolidarse internamente estamos hablando por ejemplo del ministro de

asuntos exteriores

el propio Galiboff, que es el que está llevando ahora mismo las negociaciones,

porque no olvidemos que estos líderes

ahora mismo que están emergiendo, que están supervisados por las guardias

revolucionarias, necesitan..

justificarse internamente.

Y la mejor manera para ello es a través del alivio económico

Por eso priorizan mucho el tema del pragmatismo económico, buscan un alivio

de sanciones

buscan que Irán de alguna forma también vuelva a reintegrarse a la economía

global, algo que también es una amenaza para Israel, que veremos hasta si

realmente Estados Unidos es lo

que va a llevar a cabo, porque la única forma que tiene ahora mismo Donald

Trump de condicionar

la política interna de Irán, intentar trazar una hoja de ruta nueva, es a

través de concesiones económicas

Porque de esa forma el sector militar más duro, más férreo, no olvidemos que

ahora

mismo hay un liderazgo también, podemos hablar de pragmatismo, pero mucho más

agresivo que ahora mismo..

entiende que ha salido reforzado de esta guerra.

La única forma que tiene es de..

dar concesiones económicas para que dentro de Irán haya, sobre todo estos

interlocutores que negocian,

tengan mucho más fácil justificar concesiones en el tema nuclear y sobre

todo..

dejar de lado una confrontación.

Pero evidentemente ahora mismo no es solo una

cuestión que lleve a cabo Estados Unidos e Irán, sino que hay un tercer

actor que es Israel

y que va a condicionar las negociaciones.

Estábamos hablando de

ese programa nuclear que es el asunto pendiente, se han dado las partes 60

días para resolver esa cuestión.

¿Son suficientes dos meses?

para resolver algo que lleva décadas bloqueando las relaciones entre ambos

países?

Evidentemente

60 días es muy poco tiempo.

No olvidemos que las últimas negociaciones de Obama

tardaron varios meses para llevarse a cabo y realmente tener

un acuerdo que limitara el programa nuclear y que evidenciara que Irán no

iría detrás de

un arma nuclear. Pero muchas de las cuestiones que vemos

ahora mismo en el memorándum ya se estaban negociando antes de

la guerra, solo que ahora mismo la vemos en la práctica, ya en un escrito,

que es

donde realmente quiere llevar Irán estas negociaciones.

Irán ahora mismo a los nuevos líderes

que necesitan consolidarse dentro del propio Irán, necesitan justificarse

internamente y ellos van a priorizar

el tema económico. Pero evidentemente, si estas

concesiones no se dan,

el liderazgo iraní lo va a tener mucho más complicado para ceder en el tema

nuclear

porque la seguridad de la República Islámica todavía está cuestionada

no solo por Estados Unidos, sino por Israel.

Mientras esos intereses de seguridad no estén garantizados,

es muy difícil que los nuevos líderes cedan en el tema nuclear.

Pero si hay una paulatina apertura

económica, si hay una reintegración económica de Irán al mundo, sobre todo

con el tema del alivio

de sanciones, es mucho más probable que cedan en el tema nuclear.

Pero esta es la

agenda que llevan los nuevos líderes.

Otra cosa es la de los militares, que son los que realmente están

supervisando

el acuerdo. Y ahí es donde yo creo que va a estar

la clave, porque los militares son los que tienen el

control político ahora mismo hay una transición política en marcha

desconocemos cuál es

el estado actual de Moctaba porque realmente no ha tenido una aparición

pública y

eso hace que los diferentes interlocutores tengan una agenda

propia.

Veremos hasta qué

punto Estados Unidos va a cumplir con lo acordado en el memorándum

en ese alivio de sanciones, levantar el bloqueo total en el Estrecho de Hormuz

porque

Irán evidentemente tiene una ventaja estratégica que es el Estrecho de

Hormuz y sigue todavía jugando con la baza

del programa nuclear.

Con el tema de la reapertura del Estrecho de Hormuz, ¿podríamos darla ya

por consolidada?

o sigue siendo esa herramienta de presión que todavía tiene Irán en sus

manos?

Seguirá siendo un arma de presión, sobre todo ya Irán tiene consolidado un

punto estratégico

que antes estaba en la sombra y ahora mismo vemos cuál es la capacidad de

poder

desgastar a la economía mundial.

Pero evidentemente ahora seguramente se va a empezar a

negociar o empezaremos a hablar de que los demás países dentro del Golfo

Pérsico también van a

reivindicar su poder.

Realmente son los principales que más ven su

posición vulnerada.

La República Islámica ahora mismo ejerce control del estrés

hecho, dice que Oman también tiene que participar en este nuevo eje,

que se está formando en el Estrecho de Hormuz.

Evidentemente, si aquí volvemos otra

vez a la cuestión económica, a Irán se le garantiza ese alivio económico de

sanciones y sobre

todo esa reintegración a la economía mundial, veremos un Estrecho de Hormuz

mucho más

estabilizado y mucho más estable, ya que los intereses económicos se van a

priorizar frente a los

intereses médicos de confrontación.

Ahora mismo Irán también tiene muchos problemas internos,

eso es evidente, tiene una crisis de legitimidad, tiene una crisis económica

alopante y

es muy importante que este nuevo liderazgo se consolide en base a eso,

en base a la

economía, mirando siempre por el tema económico, porque evidentemente ahí es

donde va a estar gran parte

de su oportunidad política.

El Estrecho de Hormuz ahora mismo, si vemos

un alivio económico en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo

que hemos estado viendo a

hasta ahora. Y ya para terminar, Daniel, no sé qué

opinión tienes, si eres optimista sobre esta tregua, ¿qué tendría además que

opinión tienes, si eres optimista

en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo que hemos estado

ocurrir en las próximas semanas para que este alto del fuego se convierta en

viendo

una paz duradera?

duradera?

Evidentemente

el nuevo liderazgo de Irán, como ya te he comentado, es verdad que es muy

pragmático ahora mismo porque

lo único que busca ahora mismo es un alivio económico, pero no olvidemos que

también puede llegar a ser muy agresivo

hemos visto durante esta última guerra.

Yo creo que si Estados Unidos poco a poco

va aliviando el tema económico en irán también es una oportunidad dentro del

país

para iniciar también cambios internos para intentar digamos liberalizar lo

que es la política

de Irán. Porque lo que hemos visto hasta ahora

es que el conflicto y sobre todo el aislamiento económico

ha beneficiado siempre a los sectores más duros y ha beneficiado esa cohesión

de la

República Islámica...

...que realmente ha puesto contra las cuerdas no solo a la propia economía..

sino también ha perjudicado muy dramáticamente a la población venimos

de una ola de protestas

masivas, venimos de una guerra, con lo cual lo que va a priorizar ahora mismo

el liderazgo

es esa economía. Pero eso no quita para nada que este

nuevo sistema político sea

legítimo. Al final el pueblo realmente iraní lo

que está demandando no es cambio, es

cambio, es una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta

una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta que ellos

que ellos también busquen estar representados y aquí yo creo que la

también

no busquen estar representados y aquí yo creo que la mejor forma sería no

mejor forma sería ese alivio económico, pero no olvidemos que hay algo en el

memorándum que merece destacar y

es que serían los iraníes propios, el propio gobierno, quien iba a gestionar

esos fondos

Y ahí yo creo que tenemos que leer también cuáles van a ser las

condiciones de Estados Unidos

respecto al alivio económico porque realmente pueden reforzar a este

ala más dura y evidentemente la República Islámica mantenerse en lo que

es en el poder. No olvidemos también el papel de

Israel, que esa va a ser la clave

pero insisto, si hay alivio económico, hay oportunidad política para las

transformaciones dentro del país

Pues con esa frase nos quedamos.

Daniel Bashan, de Analista Político Especializado en Irán y Oriente

Próximo.

Gracias, como siempre,

por atender la llamada del Canal 24 Horas