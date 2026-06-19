Israel deja varios muertos en ataques al Líbano mientras se suspende la cumbre entre EE.UU. e Irán en Suiza

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para este viernes en Suiza se han cancelado, de momento, sin nueva fecha prevista. Así lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo después de que la Casa Blanca informara de que el vicepresidente estadounidense JD Vance no viajaría al país alpino.

"Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Catar y Pakistán se han aplazado. Suiza sigue dispuesta a facilitar dichas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan", ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, según recoge la AFP, sin dar más detalles sobre una próxima fecha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, ya firmaron el memorando de entendimiento en la noche del miércoles. El texto rubricado prevé el desbloqueo del estrecho de Ormuz y el cese de la ofensiva durante 60 días, tiempo en el que tienen que negociar el acuerdo definitivo con cuestiones como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Mientras tanto, Israel ha continuado atacando a Líbano durante la noche del jueves al viernes. El ejército israelí ha asegurado que los ataques se han dirigido a militantes e infraestructuras de Hezbolá en varias zonas del sur libanés y ha defendido que se producen en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte del grupo respaldado por Irán.

Al menos 18 muertos en Líbano La cifra de muertos en ataques que Israel ha lanzado en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano ha aumentado a 18 y otras 33 personas resultaron heridas, según ha informado el Ministerio de Salud Pública libanés. Residentes y medios de comunicación locales señalaron que los ataques aéreos y de artillería israelíes alcanzaron varias localidades del distrito de Nabatieh durante la noche y las primeras horas del viernes, en un bombardeo que, según NNA, estuvo entre los más intensos de las últimas semanas. El ejército israelí declaró que había atacado lo que describió como milicianos e infraestructura de Hizbolá en varios puntos del sur, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del grupo respaldado por Irán. Además, el conflicto ha alcanzado un punto crítico tras la muerte de cuatro soldados israelíes, lo que ha provocado que un ministro de Israel afirmara tajantemente que "todo el Líbano debe arder". Ante este panorama y el temor a una guerra abierta, París ha instado firmemente al gobierno israelí a "respetar" el acuerdo vigente entre Irán y Estados Unidos, el cual contempla un "cese de las hostilidades" en territorio libanés como vía para frenar el conflicto.

Hizbulá reivindica ataques contra tropas israelíes Por su parte el grupo chií libanés Hizbulá ha reivendicado este viernes ataques contra tropas israelíes y repelió un avance de los militares en el sur del Líbano, unas acciones realizadas "en legítima defensa" y en respuesta a la violación del alto el fuego, que se extiende al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Los combatientes avistaron una fuerza israelí, compuesta por un pelotón blindado y de infantería, intentando infiltrarse hacia el norte de las alturas de las colinas de Ali al Taher, lo que provocó que los atacaran "con diversas armas, apuntando a tres tanques Merkava con misiles guiados, lo que causó su destrucción e incendio", apuntó la formación armada en un comunicado publicado esta madrugada en su cuenta oficial de Telegram. En un segundo comunicado en referencia al primero, señalaron que los combatientes de Hizbulá "repelieron" a la tropas que buscaban infiltrarse por "una ruta oculta", al tiempo que una segunda fuerza israelí "intentó avanzar para recuperar a los muertos y heridos bajo una densa humareda, lanzando simultáneamente decenas de bengalas hacia la zona", según el grupo. La escalada se produce un día después de que Israel publicara un mapa que mostraba una zona de control militar ampliada en el sur de Líbano, más allá de la cual afirmó que no descartaría ataques, lo que plantea interrogantes sobre el acuerdo de paz provisional alcanzado el miércoles entre Estados Unidos e Irán.