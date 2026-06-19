China no ha prohibido la entrada de turistas de Israel, es un bulo

Mensajes en redes sociales aseguran que China ha prohibido la entrada al país de los turistas israelíes, en el contexto de llamamientos a Israel, entre otros, del Gobierno chino, para que detenga los ataques a Irán y el Líbano. Es un bulo. Las embajadas de China y de Israel en España niegan a VerificaRTVE que el gobierno presidido por Xi Jinping impida la llegada de turistas de Israel al país asiático.

Un mensaje compartido más de 12.000 veces en X desde el 14 de junio afirma en inglés: "China prohíbe oficialmente la entrada al país de todos los turistas israelíes". La publicación adjunta sendas imágenes del presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

China no prohíbe la entrada de turistas de Israel

En VerificaRTVE hemos consultado a la Embajada de China en España sobre el contenido del mensaje. Nos responde por correo electrónico que "esta información no es auténtica" y nos remite a la página web de la Embajada de China en Israel, que publica información sobre la relación entre ambos países y en la que no encontramos ninguna prohibición como la difundida. Hemos hecho la misma consulta a la Embajada de Israel en España, que nos responde que el mensaje es "totalmente falso".

Se trata de una narrativa desinformativa que circula desde hace meses. Una nota de comunidad de X advierte de que el mensaje es falso y aporta el desmentido de la Embajada china en Israel de enero de este año, cuando la misma falsedad circulaba en Threads, acompañada del mismo montaje con las fotografías de ambos dirigentes.

Las imágenes con las que ilustran el bulo son antiguas. La del presidente Xi Jinping procede del discurso de Año Nuevo pronunciado por el líder chino el 31 de diciembre de 2024, como recogió el medio oficial chino Xinhua o la Embajada china en Uruguay en Facebook. En cuanto a la imagen de Netanyahu, fue utilizada en junio de 2014 por RTVE, con firma de la agencia EFE, como portada de este reportaje sobre la desaparición de tres jóvenes israelíes en Cisjordania.

Mensajes antiguos que difunden la falsa prohibición de entrada en China y Japón de turistas israelíes VerificaRTVE

También encontramos mensajes de los últimos meses sobre una supuesta prohibición de entrada de los turistas israelíes en Japón. Es el caso de esta publicación de diciembre de 2025 o esta de marzo. También la embajada del país nipón ha negado a VerificaRTVE por correo electrónico que el país haya tomado esta medida. "Actualmente no existe el hecho de que Japón prohíba la entrada al país de las personas con nacionalidad israelí", afirma.

En VerificaRTVE te hemos explicado distintos casos de desinformación sobre la guerra en Oriente Medio. Se ha difundido la falsa idea de que Noruega ha ganado a Israel en el Mundial de fútbol y ha donado los ingresos a Palestina. También te hemos alertado de mensajes que se refieren a la destrucción de ciudades israelíes como Tel Aviv, mediante el uso de inteligencia artificial y vídeos fuera de contexto.