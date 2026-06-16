Irán amenaza con dar una respuesta "firme" a Israel si continúa con sus ataques en el Líbano

El mando militar conjunto de Irán ha advertido este martes a Israel de que si continúa con los ataques en el Líbano responderá de manera "firme".

"Las fuerzas armadas terroristas de Israel han roto el alto el fuego en el sur del Líbano 84 veces durante los últimos dos días, pese a las afirmaciones del presidente de EE.UU. de que la guerra había acabado, y persiste en sus atrocidades contra el pueblo indefenso del Líbano", ha señalado la llamada sede 'Khatam al Anbiya' de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es como se conoce el mando central de las fuerzas del país persa, según la agencia de noticias oficial IRNA.

Y ha avisado de que "si este Ejército asesino de niños no cesa en su agresión en el sur (del Líbano) debe prepararse para una respuesta firme y decisiva de las formidables fuerzas armadas de la República de Irán".

Irán ha reaccionado de esta forma ante la continuación de los ataques de Israel contra los bastiones del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano y en los suburbios meridionales de Beirut, pese al anuncio el viernes pasado de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán. Teherán ha dejado claro desde el principio que este pacto debe incluir la paz en todos los frentes, incluido el Líbano, mientras que Washington ha hecho hincapié en el derecho de Israel a la autodefensa.

Este martes, al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas en varios ataques israelíes con drones en el sur del país árabe, donde alcanzaron tres vehículos en las poblaciones de Mifdoun y Choukin, según la Agencia de Noticias Nacional (ANN) libanesa.

La víspera, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas de su país se quedarán en la zona de seguridad que han creado en el sur del Líbano "el tiempo que sea necesario", pese al acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El jefe del Gobierno israelí explicó que ha tomado esta decisión porque quiere proteger a los residentes del norte de Israel y desea que el Ejército mantenga la "libertad de acción".