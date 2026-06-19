El acuerdo entre EE.UU. e Irán pende de un hilo tras casi medio centenar de muertos por ataques de Israel en el Líbano

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo después de que casi medio centenar de personas murieran por ataques de Israel en el sur del Líbano, lo que ha provocado que la ronda de negociaciones que estaba prevista para este viernes entre Washington y Teherán en Suiza fuera suspendida sine die.

Desde la pasada medianoche hasta el mediodía de este viernes, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques contra distintas poblaciones del sur del territorio libanés, donde al menos 47 personas han perdido la vida y otras 97 han resultado heridas por los bombardeos, según los datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad, citado por la Agencia de Noticias Nacional (ANN).

Con estas víctimas suman 3.980 las personas fallecidas en el Líbano por los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, mientras que asciende a 12.001 el número de heridos.

Confusión por un supuesto alto el fuego Ante esta escalada de la tensión, algunos medios de comunicación, citando a responsables estadounidenses e israelíes, han informado de un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entraba en vigor a las 16.00 hora local de este viernes (una hora menos en la península), pero no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes en conflicto ni tampoco por EE.UU. y, de hecho, los bombardeos israelíes todavía siguen, como ha señalado la ANN. Netanyahu indicaba a primera hora de la mañana la que iba a ser la tónica de este viernes después de dar su pésame por la muerte de cuatro soldados de Israel el jueves en un intercambio de fuego en el Líbano con Hizbulá. "Tras el ataque atroz de ayer por parte de Hizbulá, que es una violación fragante del alto el fuego, ordené anoche a las IDF (siglas en inglés de Fuerzas de Defensa de Israel) golpear a Hizbulá con fuerza", ha explicado Netanyahu en un comunicado. En consecuencia, el Ejército israelí atacó "80 objetivos terroristas" y mató a decenas de combatientes del Hizbulá, además de destruir un puesto de mando en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, en la mañana de este viernes.

Netanyahu lo deja claro Netanyahu se ha reunido hoy con su ministro de Defensa, Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. "Mi directriz es clara -ha continuado-, no toleraremos ataques contra nuestros soldados o territorio, y Hizbulá pagará un alto precio". El jefe del Gobierno israelí ha reiterado que el Ejército de su país seguirá en la denominada "zona de seguridad" en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario para la protección de los residente del norte de Israel. El disgusto de Israel por el acuerdo con Irán: Netanyahu azuza a sus ministros contra Trump aunque su imagen se derrumba Ana Garralda Por su parte, el secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, tampoco ha rebajado el tono y ha pronunciado un discurso desafiante contra Israel, ante el Consejo Central de la Ashura en el santuario dedicado a su predecesor, Hasan Nasralá, en Beirut. Qasem ha recordado que desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel inició su ofensiva actual en el Líbano, tras el inicio de los bombardeos contra Irán, la lucha de Hizbulá, aliado del régimen iraní, se ha convertido en "un combate total" contra las fuerzas israelíes y ha avisado de que "no habrá vuelta atrás a lo anterior" a esa fecha.

Hizbulá seguirá luchando El líder de Hizbulá ha asegurado que en "proyecto israelí" se encuentra en su punto más bajo y ha fracasado en su objetivo de eliminar a la organización chií y ocupar el Líbano. En ese sentido, ha anticipado que Israel acabará abandonando el territorio libanés. "Tengan confianza en que lograremos la victoria, vamos a expulsar al enemigo israelí de nuestra tierra, con la voluntad de Dios todopoderoso", ha subrayado el responsable chií, que ha hablado de "una conspiración" para crear la discordia entre suníes y chiíes, y que "todos los servicios de Inteligencia del mundo" está trabajando en contra de Hizbulá. Qasem ha terminado su alocución con un "levanten la cabeza, son la resistencia de Dios, el victorioso". La escalada de tensión en el Líbano hace peligrar el acuerdo de principios firmado por separado el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, que estipula el fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano, lo que había sido exigido por la República Islámica. Fin de las sanciones y compromiso de no fabricar el arma nuclear: las claves del principio de acuerdo entre EE.UU. e Irán Marta Rey Maté Ese pacto inicial contempla también el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio mundial, por parte Irán durante 60 días y sin peajes, dos medidas sobre las que ambas partes han adoptado pasos para aplicarlas. Para este viernes estaba previsto que comenzara la primera ronda de negociaciones en Suiza entre Washington y Teherán, con la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para avanzar hacia un acuerdo definitivo con los detalles para el desmantelamiento del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones. Sin embargo, estas conversaciones han quedado suspendidas debido al aumento de la violencia en el Líbano. Este retraso no parece que haya gustado a Trump, quien ha arremetido contra Irán en su red social Truth: "No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están ACABADOS!", ha clamado el mandatario estadounidense. "Jugaremos los 60 días -ha seguido- ¡No conseguirán dinero, ni siquiera ni un centavo!