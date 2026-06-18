El líder supremo de Irán admite que tenía reservas sobre el acuerdo con EE.UU. y que Pezeshkian le convenció

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha afirmado este jueves en un discurso dirigido a la nación que él tenía "una opinión diferente" respecto al acuerdo suscrito con Estados Unidos, aunque finalmente ha dado luz verde porque le ha convencido el presidente de país, Masud Pezeshkian.

"Como han sido informados, el memorando de entendimiento ha sido firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos. Durante el camino para alcanzar esta etapa, los funcionarios responsables han hecho grandes esfuerzos por compasión y buena voluntad. Por supuesto, que el presidente de EE.UU., desesperado, usó todo tipo de presión en este asunto", ha dicho Jamenei, en su discurso difundido en forma de grabación de audio por la televisión oficial.

"Al principio -ha seguido- tenía una opinión diferente, pero di permiso en base al compromiso que me dio el honorable presidente (Pezeshkian). Él también lo hizo como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en su nombre y de los otros miembros. Prometió salvaguardar los derechos de la nación iraní y del frente de resistencia. Además, aceptó explícitamente responsabilizarse por eso. También aclaró que la parte estadounidense quiere hacer demandas excesivas, que no aceptará".

Irán va a esperar el cumplimiento por parte de Washington Así, a partir de este momento Irán va a esperar al cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo y ha avisado: "Es obvio que las negociaciones cara a cara que se llevarán a cabo en el futuro no significan que aceptaremos la opinión del enemigo". Antes de que se emitiera este discurso, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) ha anunciado en un tuit que había levantado el bloqueo impuesto en abril pasado contra los puertos iraníes, en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. ““ "Hoy, las fuerzas de EE.UU. levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del presidente. Las fuerzas estadounidenses no están obstaculizando el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes. Todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar de EE.UU. han cesado", ha escrito en X el CENTCOM. Aun así ha advertido de que su Armada se quedará en la zona para garantizar que se cumplen todos los puntos del acuerdo, firmado la víspera por separado por Donald Trump y Pezeshkian. El pacto contiene 14 puntos que contemplan, entre otros, el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, así como la reapertura de Ormuz y de los puertos iraníes, el compromiso de Irán a no producir un arma nuclear y la renuncia de Washington a todas las sanciones, si el proceso avanza. Los detalles sobre los asuntos más espinosos, como el programa nuclear de Irán, serán negociados en un periodo de 60 días que se ha iniciado este jueves. Trump y Pezeshkian firman el acuerdo entre EE.UU. e Irán y el encuentro en Suiza queda en el aire Pese a que el memorando estipula el fin de la guerra en todos los frentes, Israel ha continuado los bombardeos contra el Líbano, donde al menos tres personas han muerto por ataques de drones israelíes en zonas del sur del país, pese a las advertencias de Estados Unidos de que pare las acciones y no haga peligrar el acuerdo con Irán.

Israel ataca con drones el sur del Líbano Dos de los fallecidos perdieron la vida por el bombardeo de un dron de Israel contra el vehículo en el que se trasladaban por la zona de Kafr Tebne, mientras que la tercera víctima es un joven que pereció en las afueras del pueblo de Zibdine por un ataque similar, ha informado la Agencia de Noticias Nacional libanesa, ANN. Según el Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio libanés de Sanidad, al menos 3.912 personas han muerto y otras 11.873 han resultado heridas por los ataques israelíes desde el 2 de marzo. Por su parte, el Ejército israelí ha asegurado haber interceptado varios cohetes lanzados contra sus tropas en el sur del Líbano, sin que hayan causado heridas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró esta semana que las fuerzas de su país no iban a retirarse del sur del Líbano, pese al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. Netanyahu justificó esta decisión para poder proteger a los residentes del norte de Israel y para que sus fuerzas puedan mantener "libertad de acción". Benjamin Netanyahu: "Nos quedaremos en el Líbano el tiempo que sea necesario" El Ejército de Israel ha publicado este jueves en X un mapa del sur del Líbano, con un mensaje donde explica que ha ampliado lo que llama "espacio de seguridad" unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés. "Los efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel se han establecido en el espacio de operaciones en el sur de Líbano y continúan actuando para eliminar amenazas y mejorar la protección de los residentes del norte", ha señalado. ““ Ante estos acontecimientos, Trump ha animado a "todo el mundo en la región de Oriente Medio" a mantener el compromiso de que las negociaciones se desarrollen bien y ha retirado que su país "está comprometido por la paz" en un mensaje en su red social TRUTH. "A los mercados les está encantando lo que está ocurriendo con los precios del petróleo abajo y las acciones subiendo. Esperamos un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano, Hizbulá e Israel", ha insistido. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, ha sido preguntado este jueves en la Casa Blanca sobre la situación en el Líbano y ha señalado que el pacto logrado con Irán es "sobre una paz regional". "Esperamos que Hizbulá no dispare cohetes ni drones contra los israelíes, pero también esperamos que los israelíes no se descontrolen en el Líbano, ¿verdad? Ambas partes tienen que cumplir su parte del acuerdo, aunque, como saben, a veces los alto el fuego son un poco caóticos", ha indicado.