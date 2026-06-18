Irán condena a 74 latigazos a una cantante por emitir un concierto virtual sin velo

El Tribunal Penal de la ciudad iraní de Qom ha condenado este jueves a la cantante Parastoo Ahmadi a una sentencia de 74 latigazos y dos años sin cantar por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024, en contra de las leyes de la República Islámica.

En la página de la red social Instagram de la artista, se ha publicado un comunicado que confirma esta condena a la joven, junto con otras ocho personas del equipo y músicos que formaron parte del concierto en Youtube.

Según la sentencia, esta grabación atentaba contra "la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

Un concierto a través de YouTube, la causa Ahmadi, de 29 años, publicó el 11 de diciembre de 2024 un vídeo de 27 minutos en Youtube de un “concierto hipotético” celebrado en un histórico caravasar. En él, la cantante aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos. El espectáculo fue ampliamente difundido por redes sociales y tuvo una gran repercusión. Sin embargo, Ahmadi había desafiado el código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público. Además, la República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos. Un día después, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.