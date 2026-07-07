EE.UU. lanza ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

EE.UU. ha atacado Irán de nuevo en respuesta a agresiones "contra tres buques comerciales" en el estrecho de Ormuz. A través de un mensaje en la red social X, el Comando Central ha justificado la ofensiva y ha señalado que su rival viola el pacto de paz con sus agresiones en el paso marítimo.

Medios iraníes apuntan a que seis proyectiles han impactado en el puerto de Sirik, en el sur de Irán.