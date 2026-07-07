EE.UU. lanza ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos comerciales en el estrecho de Ormuz
- Estados Unidos señala que el país persa viola el alto el fuego con su ofensiva contra barcos comerciales
- Medios iraníes apuntan a que seis proyectiles han impactado en el puerto de Sirik, en el sur de Irán
EE.UU. ha atacado Irán de nuevo en respuesta a agresiones "contra tres buques comerciales" en el estrecho de Ormuz. A través de un mensaje en la red social X, el Comando Central ha justificado la ofensiva y ha señalado que su rival viola el pacto de paz con sus agresiones en el paso marítimo.
Medios iraníes apuntan a que seis proyectiles han impactado en el puerto de Sirik, en el sur de Irán.
EE.UU. revoca una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní
Unas horas antes del ataque, el país de América del Norte había revocado una licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán han condenado esta medida.
Los precios del petróleo subieron más de un 5% tras el anuncio de EE.UU.
Este ataque sobre territorio iraní se produce durante los funerales del ayatolá Alí Jameneí, asesinado en febrero en un ataque estadounidense e israelí. Las exequias empezaron el pasado 4 de julio y se extienden durante seis días con diferentes actos. Por último, el entierro tendrá lugar el 9 de julio en Mashhad, la ciudad santa en la que nació el líder político el 19 de abril de 1939.
((HABRÁ AMPLIACIÓN)