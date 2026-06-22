Suiza alumbra una hoja de ruta de 60 días entre EE.UU. e Irán, pero el frente libanés decidirá si aguanta

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han cerrado en la madrugada de este lunes en el complejo alpino de Bürgenstock (Suiza), un acuerdo para fijar una hoja de ruta de 60 días que debe desembocar en un pacto definitivo de paz, en el marco del llamado Memorando de Entendimiento de Islamabad.

La primera reunión del Comité de Alto Nivel, mediada por Catar y Pakistán, se prolongó durante unas 18 horas y concluyó con el compromiso de iniciar "de inmediato" conversaciones técnicas que se extenderán durante toda la semana en el mismo enclave de los Alpes suizos.

El principal resultado tangible del encuentro es la creación de un Comité de Alto Nivel encargado de impulsar la hoja de ruta y de supervisar los grupos de trabajo técnicos. Las delegaciones políticas, encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acompañado del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, abandonaron Suiza este lunes con destino a sus capitales.

Sobre el terreno se queda el equipo técnico iraní, liderado por el viceministro de Exteriores Kazem Garibabadi, para perfilar a puerta cerrada los mecanismos de aplicación del memorando firmado la semana pasada. En su comunicado conjunto en X, Catar y Pakistán han confirmado que el comité "ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas".

Línea directa Teherán-Washington y seguridad en Ormuz Los mediadores han anunciado también la apertura de una línea de comunicación directa entre Teherán y Washington destinada a evitar "incidentes y malentendidos" y, en particular, a garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, por donde circulaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Irán había anunciado el sábado un nuevo cierre del estrecho en represalia por los choques en Líbano, decisión que ha quedado superada por el arranque de la negociación en Suiza. El segundo gran punto del acuerdo es la creación de un grupo de resolución de conflictos —descrito como una "célula de gestión de crisis"— para vigilar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en Líbano, después de que los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá del viernes —que dejaron medio centenar de muertos del lado libanés— y el sábado pusieran en riesgo todo el proceso. Vance, el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner y el primer ministro catarí, jeque Mohamed bin Abderramán al Thani, telefonearon al presidente libanés, Joseph Aoun, para informarle del mecanismo, que no incluye a Israel. La conversación abordó también la consolidación del alto el fuego y el freno a la escalada militar israelí. El primer ministro de Pakistán posa junto al jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, antes de una reunión cuadrilateral en el complejo turístico Buergenstock, en Suiza EFE Sobre el terreno se aprecian ya señales de distensión: el Ejército israelí recibió la orden de detener los choques con Hizbulá e Israel levantó este lunes todas las restricciones de concentración en el norte del país, junto a la frontera libanesa. El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió de nuevo este domingo, no obstante, de que sus tropas permanecerán en el sur del Líbano "tanto tiempo como sea necesario", mientras el líder de Hizbulá, Naím Qasem, rechaza cualquier zona de seguridad israelí. Líbano. En paralelo, la presidencia libanesa ha confirmado la llamada conjunta de Vance, Kushner y Al Thani a Joseph Aoun, centrada en "la consolidación del alto el fuego en Líbano, el cese de la escalada militar israelí y las medidas a adoptar al respecto, incluida la posibilidad de formar una célula a tal fin". La célula echa a andar en vísperas de una quinta ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel prevista para este martes en Washington, la quinta desde el inicio de la guerra entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo. Beirut, que en los últimos meses ha tratado de desligar el expediente libanés del iraní, empuja por el éxito de esas conversaciones pese a la oposición de Hizbulá. Benjamin Netanyahu: "Nos quedaremos en el Líbano el tiempo que sea necesario"