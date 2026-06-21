El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llega a Suiza para las negociaciones con Irán
- Los contactos son en el complejo de Bürgenstock, donde ya están el canciller iraní y los mediadores de Pakistán y Qatar
- El programa nuclear y el cese de los ataques de Israel sobre el Líbano, entre los asuntos a abordar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha llegado este domingo a Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán y avanzar en la resolución final del conflicto entre ambos países. El Ministerio de Exteriores suizo ha publicado imágenes de la comitiva de Vance aproximándose al complejo de Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro del país, donde tendrán lugar las conversaciones.
La delegación estadounidense la completan el enviado especial de EE UU para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.
Del lado iraní, se encuentra el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. Para participar en el diálogo se han desplazado también el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, así como una delegación de Qatar.
"Como seguimiento a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se llevarán a cabo conversaciones de nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", dice el comunicado de la oficina del primer ministro paquistaní. "Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en Líbano", ha asegurado el vicepresidente de Estados Unidos a los medios antes de llegar a Suiza.
Estados Unidos e Irán han firmado el pasado jueves un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo que acabe con la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Los ataques reiterados de Israel al Líbano ponen contra las cuerdas la negociación. Teherán ya ha advertido que no se sentará a la mesa hasta que se cumpla el primer punto del memorando, que establece la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes".
La delegación iraní
El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, llegaron este sábado a Zúrich, Suiza. "Los niños de Minab y todos los queridos mártires de Irán están mirando cada comportamiento, en cada momento. Nos ven y esperan cosas de nosotros", ha apuntado Qalibaf desde el aeropuerto de Zúrich. "Si Alá quiere no me avergonzarán ante los mártires, oprimidos ni ante la nación iraní y regresaré con la cabeza alta ante mis camaradas", ha añadido.
Qalibaf y Araqchi "forman parte de la delegación de nuestro país" desplazada a Suiza, ha informado la televisión pública iraní IRIB, lo que confirma una representación de alto nivel por parte iraní en una información hecha pública poco después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz por Teherán ante el "incumplimiento" del primer punto del memorándum de entendimiento suscrito por ambos países.
Bueno, pues vamos a analizar todo esto con Daniel Bashandé, que es analista
político especializado en Irán y Oriente Próximo
y que suele estar con nosotros en momentos como este.
Daniel, muy buenos días
Muy buenos días. Vamos a empezar por lo último, esa
tensión en Líbano que ya está afectando a las conversaciones entre Estados
Unidos e
Irán. Digamos que es la primera señal de que
este acuerdo puede ser más frágil de lo que parece.
El acuerdo sigue siendo frágil y es que incluir en Líbano, que va a condicionar
directamente
la relación entre Estados Unidos y la República Islámica, hace que todo sea
mucho más frágil y
hay que tenerlo con mucha precaución y es que realmente no existe una
confianza
todavía entre Estados Unidos y los nuevos líderes iraníes, estos nuevos
interlocutores..
que en su momento en la pasada semana decidieron no atacar Israel después de
los ataques
que realizaron en el Líbano para intentar, digamos, poner encima de la
mesa
el memorándum y darle una oportunidad a las negociaciones.
Y es que está claro que incluir
el Líbano en una cuestión entre Estados Unidos e Irán supone un punto
muy frágil y es que Israel es consciente de que su única baza para
intentar condicionar la interlocución entre
Estados Unidos e Irán pasa por ese llamado eje de resistencia, intentar
acercarse
atacar esas posiciones y poner en el foco en el Líbano.
Y es que Israel
claramente no va a cesar sus hostilidades en el Líbano
y para Netanyahu en un momento crucial de su acción política necesita
mantener la confrontación para mantener sus bases de apoyo.
Evidentemente, colocar
el Líbano en este acuerdo, yo creo que es uno de los puntos mucho más
complicados que va a marcar
las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
¿Y qué es lo que pretende Netanyahu?
Porque estás explicando que quiere
un poco condicionar lo que está ocurriendo.
¿Qué busca Netanyahu con este ataque al Líbano?
Lo que busca es que esa interlocución entre Estados Unidos e Irán no llegue a
un buen puerto.
Que los nuevos interlocutores iraníes tengan mucho más complicado
justificarse dentro del propio
Irán. Pero Daniel, ¿por qué no quiere que
haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán?
Porque evidentemente no quiere que Estados Unidos se acerque a Irán en
esta cuestión.
Lo que busca
Israel es mantener a Irán en la constante inestabilidad política,
mantener la confrontación
abierta entre Estados Unidos e Irán y sobre todo mantener el estado de guerra
Esa es la única baza que tiene ahora mismo Netanyahu para seguir en el
poder, es lo que hemos estado
viendo durante estos, no solo por la guerra de Irán, sino en los últimos
acontecimientos
en Palestina, también en el Líbano.
Con lo cual, manteniendo el eje de confrontación
lo que hace también es militarizar más a Irán.
Buscar esa Militarización también es
importante para Israel, para mantener la confrontación abierta entre Irán e
Israel
Al final lo que busca Netanyahu es mantener el estado de confrontación,
mantener la alerta
Y no olvidemos que esto también beneficia al sector más militarizado
dentro de la política iraní
Porque lo que hemos visto con el memorándum es que se da un espacio a
las negociaciones
un espacio también al pragmatismo pero en caso de volver las hostilidades en
caso de priorizar
la confrontación, en caso de que también Estados Unidos lo haga, la vida
política en Irán será mucho más
militarizada y mucho más agresiva con lo cual esa confrontación también va a
beneficiar el liderazgo
de Netanyahu. ¿Y quién?
Porque estamos hablando de los nuevos interlocutores, me estás diciendo,
dentro de Irán
quién ha impulsado este acuerdo y quién puede sentirse incómodo con él?
Bien, aquí es muy relevante lo que tenemos, porque toda esa primera línea
de liderazgos que había en Irán, que
estaba llevada a cabo y liderada por el antiguo líder supremo Ali Khamenei,
ahora mismo no
está. Esa línea mucho más dura, mucho más
conservadora, no tiene acción política ahora mismo
dentro del país. Lo que vemos ahora mismo es que hay una
nueva generación de líderes que están poniendo un
liderazgo en marcha, que están intentando consolidarse y que ven en
estas negociaciones una oportunidad
para consolidarse internamente estamos hablando por ejemplo del ministro de
asuntos exteriores
el propio Galiboff, que es el que está llevando ahora mismo las negociaciones,
porque no olvidemos que estos líderes
ahora mismo que están emergiendo, que están supervisados por las guardias
revolucionarias, necesitan..
justificarse internamente.
Y la mejor manera para ello es a través del alivio económico
Por eso priorizan mucho el tema del pragmatismo económico, buscan un alivio
de sanciones
buscan que Irán de alguna forma también vuelva a reintegrarse a la economía
global, algo que también es una amenaza para Israel, que veremos hasta si
realmente Estados Unidos es lo
que va a llevar a cabo, porque la única forma que tiene ahora mismo Donald
Trump de condicionar
la política interna de Irán, intentar trazar una hoja de ruta nueva, es a
través de concesiones económicas
Porque de esa forma el sector militar más duro, más férreo, no olvidemos que
ahora
mismo hay un liderazgo también, podemos hablar de pragmatismo, pero mucho más
agresivo que ahora mismo..
entiende que ha salido reforzado de esta guerra.
La única forma que tiene es de..
dar concesiones económicas para que dentro de Irán haya, sobre todo estos
interlocutores que negocian,
tengan mucho más fácil justificar concesiones en el tema nuclear y sobre
todo..
dejar de lado una confrontación.
Pero evidentemente ahora mismo no es solo una
cuestión que lleve a cabo Estados Unidos e Irán, sino que hay un tercer
actor que es Israel
y que va a condicionar las negociaciones.
Estábamos hablando de
ese programa nuclear que es el asunto pendiente, se han dado las partes 60
días para resolver esa cuestión.
¿Son suficientes dos meses?
para resolver algo que lleva décadas bloqueando las relaciones entre ambos
países?
Evidentemente
60 días es muy poco tiempo.
No olvidemos que las últimas negociaciones de Obama
tardaron varios meses para llevarse a cabo y realmente tener
un acuerdo que limitara el programa nuclear y que evidenciara que Irán no
iría detrás de
un arma nuclear. Pero muchas de las cuestiones que vemos
ahora mismo en el memorándum ya se estaban negociando antes de
la guerra, solo que ahora mismo la vemos en la práctica, ya en un escrito,
que es
donde realmente quiere llevar Irán estas negociaciones.
Irán ahora mismo a los nuevos líderes
que necesitan consolidarse dentro del propio Irán, necesitan justificarse
internamente y ellos van a priorizar
el tema económico. Pero evidentemente, si estas
concesiones no se dan,
el liderazgo iraní lo va a tener mucho más complicado para ceder en el tema
nuclear
porque la seguridad de la República Islámica todavía está cuestionada
no solo por Estados Unidos, sino por Israel.
Mientras esos intereses de seguridad no estén garantizados,
es muy difícil que los nuevos líderes cedan en el tema nuclear.
Pero si hay una paulatina apertura
económica, si hay una reintegración económica de Irán al mundo, sobre todo
con el tema del alivio
de sanciones, es mucho más probable que cedan en el tema nuclear.
Pero esta es la
agenda que llevan los nuevos líderes.
Otra cosa es la de los militares, que son los que realmente están
supervisando
el acuerdo. Y ahí es donde yo creo que va a estar
la clave, porque los militares son los que tienen el
control político ahora mismo hay una transición política en marcha
desconocemos cuál es
el estado actual de Moctaba porque realmente no ha tenido una aparición
pública y
eso hace que los diferentes interlocutores tengan una agenda
propia.
Veremos hasta qué
punto Estados Unidos va a cumplir con lo acordado en el memorándum
en ese alivio de sanciones, levantar el bloqueo total en el Estrecho de Hormuz
porque
Irán evidentemente tiene una ventaja estratégica que es el Estrecho de
Hormuz y sigue todavía jugando con la baza
del programa nuclear.
Con el tema de la reapertura del Estrecho de Hormuz, ¿podríamos darla ya
por consolidada?
o sigue siendo esa herramienta de presión que todavía tiene Irán en sus
manos?
Seguirá siendo un arma de presión, sobre todo ya Irán tiene consolidado un
punto estratégico
que antes estaba en la sombra y ahora mismo vemos cuál es la capacidad de
poder
desgastar a la economía mundial.
Pero evidentemente ahora seguramente se va a empezar a
negociar o empezaremos a hablar de que los demás países dentro del Golfo
Pérsico también van a
reivindicar su poder.
Realmente son los principales que más ven su
posición vulnerada.
La República Islámica ahora mismo ejerce control del estrés
hecho, dice que Oman también tiene que participar en este nuevo eje,
que se está formando en el Estrecho de Hormuz.
Evidentemente, si aquí volvemos otra
vez a la cuestión económica, a Irán se le garantiza ese alivio económico de
sanciones y sobre
todo esa reintegración a la economía mundial, veremos un Estrecho de Hormuz
mucho más
estabilizado y mucho más estable, ya que los intereses económicos se van a
priorizar frente a los
intereses médicos de confrontación.
Ahora mismo Irán también tiene muchos problemas internos,
eso es evidente, tiene una crisis de legitimidad, tiene una crisis económica
alopante y
es muy importante que este nuevo liderazgo se consolide en base a eso,
en base a la
economía, mirando siempre por el tema económico, porque evidentemente ahí es
donde va a estar gran parte
de su oportunidad política.
El Estrecho de Hormuz ahora mismo, si vemos
un alivio económico en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo
que hemos estado viendo a
hasta ahora. Y ya para terminar, Daniel, no sé qué
opinión tienes, si eres optimista sobre esta tregua, ¿qué tendría además que
opinión tienes, si eres optimista
en Irán, veremos un estrecho mucho más estable frente a lo que hemos estado
ocurrir en las próximas semanas para que este alto del fuego se convierta en
viendo
una paz duradera?
duradera?
Evidentemente
el nuevo liderazgo de Irán, como ya te he comentado, es verdad que es muy
pragmático ahora mismo porque
lo único que busca ahora mismo es un alivio económico, pero no olvidemos que
también puede llegar a ser muy agresivo
hemos visto durante esta última guerra.
Yo creo que si Estados Unidos poco a poco
va aliviando el tema económico en irán también es una oportunidad dentro del
país
para iniciar también cambios internos para intentar digamos liberalizar lo
que es la política
de Irán. Porque lo que hemos visto hasta ahora
es que el conflicto y sobre todo el aislamiento económico
ha beneficiado siempre a los sectores más duros y ha beneficiado esa cohesión
de la
República Islámica...
...que realmente ha puesto contra las cuerdas no solo a la propia economía..
sino también ha perjudicado muy dramáticamente a la población venimos
de una ola de protestas
masivas, venimos de una guerra, con lo cual lo que va a priorizar ahora mismo
el liderazgo
es esa economía. Pero eso no quita para nada que este
nuevo sistema político sea
legítimo. Al final el pueblo realmente iraní lo
que está demandando no es cambio, es
cambio, es una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta
una apertura, es mayores derechos y sobre todo tener en cuenta que ellos
que ellos también busquen estar representados y aquí yo creo que la
también
no busquen estar representados y aquí yo creo que la mejor forma sería no
mejor forma sería ese alivio económico, pero no olvidemos que hay algo en el
memorándum que merece destacar y
es que serían los iraníes propios, el propio gobierno, quien iba a gestionar
esos fondos
Y ahí yo creo que tenemos que leer también cuáles van a ser las
condiciones de Estados Unidos
respecto al alivio económico porque realmente pueden reforzar a este
ala más dura y evidentemente la República Islámica mantenerse en lo que
es en el poder. No olvidemos también el papel de
Israel, que esa va a ser la clave
pero insisto, si hay alivio económico, hay oportunidad política para las
transformaciones dentro del país
Pues con esa frase nos quedamos.
Daniel Bashan, de Analista Político Especializado en Irán y Oriente
Próximo.
Gracias, como siempre,
por atender la llamada del Canal 24 Horas
Además estarán el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y Presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.
Baqaei ha explicado que el equipo negociador, denominado Minab 168 en memoria de los 168 fallecidos en un bombardeo sobre una escuela de Minab, tiene como objetivo "dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la otra parte".
"Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos", ha apuntado.