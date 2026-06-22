EE.UU. e Irán crean una "unidad de gestión de conflictos" y reiteran el plazo de 60 días para el acuerdo definitivo

Estados Unidos e Irán han concluido las conversaciones iniciadas este domingo en Suiza, en las que, tras 18 horas, han acordado crear una "unidad de gestión de conflictos" para poner fin a los enfrentamientos en el Líbano, que han debilitado el alto el fuego vigente en Oriente Medio, según han anunciado en un comunicado los mediadores, Catar y Pakistán.

"Las partes han acordado la creación de una célula de gestión de conflictos, en la que participarán las partes y la República del Líbano, y que estará coordinada por los mediadores, con el fin de garantizar el respeto del cese de las operaciones militares en el Líbano", detalla la nota conjunta de pakistaníes y cataríes.

Las delegaciones de Washington y Teherán "han acordado una hoja de ruta destinada a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, sentando así las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", que continuarán esta semana en Suiza, según han indicado los Gobiernos de Pakistán y Catar.

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