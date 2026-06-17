Trump advierte a Irán de que volverá a bombardear si no "se comportan" y llegan a un acuerdo final

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha advertido a los dirigentes iraníes de que volverá a bombardear el país si no "se comportan" y llegan a un acuerdo final.

"Es un memorándum de entendimiento - ha declarado Trump en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian (Francia) - Y si no me gusta, volveremos a dispararles, a soltarles bombas en la cabeza". "Si no se comportan, volveremos a lanzarles bombas enmedio de la cabeza", ha retierado.

En otro momento de la jornada en Évian, Trump ha asegurado que EE.UU. está dispuesto a "empezar el proceso de nuevo" si no hay una acuerdo final que resuelva los asuntos sobre el programa nuclear. "Creo que lo harán - ha declarado - Y si no lo hacen, empezamos el proceso de nuevo, y no perdemos".

El presidente ha reconocido que el texto del acuerdo no incluye ningúna previsión concreta que evite de manera permanente que Irán tenga una bomba nuclear, pero ha confiado una vez más en la amenaza de la fuerza. "Si digo permanentemente, es permanentemente, porque si no, lo bombardearemos", ha declarado.

Trump ha destacado que el resto de países del G7 han respaldado el acuerdo. "Lo aman", ha dicho.

"No quería una catástrofe económica" Trump ha justificado una y otra vez la pertinencia del acuerdo. "No quería ver una catástrofe económica", ha justificado, y ha asegurado que podrían haber seguido bombardeando pero que entonces "el estrecho de Ormuz no estaría abierto". Según el estadounidense, en Irán se ha producido "un cambio de régimen" en Teherán. Como parte del acuerdo, ha afirmado Trump, el material nuclear enriquecido será retirado "inmediatamente", pero Irán no recibirá ningún dinero de EE.UU. a cambio, salvo "con el tiempo, si se comportan, si son razonables ciudadanos del mundo". A preguntas de los periodistas, Trump ha precisado que no es lo mismo darles dinero a los iraníes que descongelar sus activos. "Si no les devolvemos su dinero en algún momento, nadie volvería a invertir en dólares de nuevo", ha explicado. Trump también ha insistido en desprestigiar el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama en 2015, y roto por Trump en 2018, y ha asegurado que el demócrata dio "miles de millones" a los iraníes para "sobornarles" pero que aquel acuerdo era "un camino hacia un arma nuclear y la destrucción de Israel". Un periodista ha preguntado también al presidente de EE.UU. sobre el bombardeo de la escuela femenina de Minab, al comienzo de la guerra, en el que murieron más de un centenar de estudiantes. "Está bajo investigación. Nadie lo hizo a propósito", ha respondido.