Rutte ve en el acuerdo de Trump con Irán una oportunidad para impedir que Teherán logre armas nucleares
- El neerlandés también ha asegurado que el compromiso de EE.UU. sigue intacto con la alianza
- Su comparecencia se produce en vísperas de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este miércoles el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades, al considerar que abre una oportunidad para garantizar que Teherán no llegue a desarrollar armamento nuclear, al tiempo que ha rechazado las especulaciones sobre un supuesto alejamiento de Washington de la Alianza Atlántica.
En una rueda de prensa desde Bruselas en vísperas de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Rutte ha celebrado el pacto impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha subrayado que puede sentar las bases para una mayor estabilidad en Oriente Próximo.
"El acuerdo alcanzado por el presidente Trump ha creado una oportunidad para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear", ha afirmado el dirigente aliado, quien también ha destacado la importancia de reabrir plenamente el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.
Según ha indicado, el restablecimiento de la libre navegación por este paso estratégico supondría "un gran paso adelante", al tiempo que ha señalado que varios aliados están preparados para respaldar los esfuerzos internacionales encaminados a consolidar el acuerdo. "Sé que muchos aliados, a través de la iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido, están dispuestos a dar apoyo", ha explicado.
Las declaraciones de Rutte llegan en un momento en el que distintos países occidentales estudian fórmulas para contribuir a la seguridad marítima en el Golfo Pérsico tras el acuerdo anunciado por Washington y Teherán. En las últimas semanas, Londres y París han promovido conversaciones con socios europeos y otros aliados para garantizar la libertad de navegación en Ormuz una vez se materialice la reapertura de la ruta marítima.
El acuerdo, presentado por la Administración Trump como un marco para poner fin a meses de enfrentamiento regional, contempla también medidas destinadas a normalizar el tráfico marítimo y a avanzar en negociaciones sobre el programa nuclear iraní, una cuestión que sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para Estados Unidos y sus socios europeos.
EE.UU. "no se retira de la OTAN"
En la misma comparecencia, el secretario general de la OTAN ha querido zanjar las dudas surgidas por los recientes anuncios de Washington sobre ajustes en su despliegue militar en Europa. "Estados Unidos no se está retirando de la OTAN", ha asegurado Rutte, después de que varias informaciones interpretaran los cambios en la contribución estadounidense al denominado "modelo de fuerzas" de la Alianza como una señal de repliegue.
El ex primer ministro neerlandés ha insistido en que esa lectura no se corresponde con la realidad y ha defendido que Washington mantiene intacto su compromiso con la seguridad euroatlántica. "Los Estados Unidos han dejado claro que siguen comprometidos con la OTAN", ha remarcado al respecto.
Rutte ha encuadrado estos movimientos dentro de una adaptación más amplia de las capacidades aliadas y ha recordado que los socios europeos y Canadá están incrementando su aportación a la defensa colectiva, uno de los principales objetivos de la organización de cara a los próximos años.
La reunión de ministros de Defensa de la OTAN servirá precisamente para abordar el refuerzo de capacidades militares, los nuevos objetivos de gasto y las necesidades de fuerzas de la Alianza en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Próximo y las crecientes tensiones en materia de seguridad internacional.