Rutte ve en el acuerdo de Trump con Irán una oportunidad para impedir que Teherán logre armas nucleares

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este miércoles el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades, al considerar que abre una oportunidad para garantizar que Teherán no llegue a desarrollar armamento nuclear, al tiempo que ha rechazado las especulaciones sobre un supuesto alejamiento de Washington de la Alianza Atlántica.

En una rueda de prensa desde Bruselas en vísperas de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Rutte ha celebrado el pacto impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha subrayado que puede sentar las bases para una mayor estabilidad en Oriente Próximo.

"El acuerdo alcanzado por el presidente Trump ha creado una oportunidad para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear", ha afirmado el dirigente aliado, quien también ha destacado la importancia de reabrir plenamente el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.

Mark Rutte durante una rueda de prensa este miércoles en la de la OTAN AFP

Según ha indicado, el restablecimiento de la libre navegación por este paso estratégico supondría "un gran paso adelante", al tiempo que ha señalado que varios aliados están preparados para respaldar los esfuerzos internacionales encaminados a consolidar el acuerdo. "Sé que muchos aliados, a través de la iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido, están dispuestos a dar apoyo", ha explicado.

Las declaraciones de Rutte llegan en un momento en el que distintos países occidentales estudian fórmulas para contribuir a la seguridad marítima en el Golfo Pérsico tras el acuerdo anunciado por Washington y Teherán. En las últimas semanas, Londres y París han promovido conversaciones con socios europeos y otros aliados para garantizar la libertad de navegación en Ormuz una vez se materialice la reapertura de la ruta marítima.

El acuerdo, presentado por la Administración Trump como un marco para poner fin a meses de enfrentamiento regional, contempla también medidas destinadas a normalizar el tráfico marítimo y a avanzar en negociaciones sobre el programa nuclear iraní, una cuestión que sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para Estados Unidos y sus socios europeos.