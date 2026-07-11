Mojtaba Jameneí promete vengar la muerte de su padre: los responsables "no morirán pacíficamente en la cama"

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha advertido este sábado de que la muerte de su padre, el "líder mártir" Alí Jameneí, tendrá "venganza" y que los responsables "no morirán pacíficamente en la cama".

"Prometemos por usted mantener sus enseñanzas y seguir el camino recto que marcaste con perseverancia, sin miedo a las dificultades de este camino (...). Prometemos venganza para su sangre pura y para todos los mártires de estas dos guerras de los asesinos criminales sin honor", ha dicho Jameneí en un mensaje a la nación publicado por la televisión pública iraní, IRIB.

"La venganza es el deseo de nuestra nación y debe llevarse a cabo. Pronto las gentes libres del mundo cumplirán su parte de esta misión divina", ha añadido en referencia a los "asesinos" que "están en la lista".

Esta venganza no depende de él mismo, ni de otros responsables políticos. "Se hará estemos ahí o no", ha subrayado. "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", ha subrayado.

Además, ha querido "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad".

Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz desde el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre.