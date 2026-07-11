Trump asegura que hay "mil misiles" apuntando a Irán si Teherán intenta asesinarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "1.000 misiles armados y preparados" apuntan hacia Irán listos para el ataque si Teherán intenta asesinarlo. Con esta amenaza ha reaccionado el republicano tras conocerse unas informaciones, según las cuales, Israel habría puesto en alerta a Washington sobre un supuesto plan iraní para matarlo.

La advertencia sube aún más la tensión en la semana en la que Trump ha anulado el alto el fuego entre ambos países. Aunque, ha precisado el mandatario, EE.UU. e Irán continuarán con las conversaciones.

Orden de "diezmar" Irán si es asesinado En esta publicación, Trump ha afirmado que ha ordenado al Ejército "diezmar totalmente” y “destruir todas las zonas de Irán" si el país persa intentase asesinarlo, lo logre o no. El mandato tiene una validez de un año y está "sujeto a ampliaciones". "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump", se ha despedido. El mandatario ya había declarado en una entrevista a The New York Post que existían instrucciones en el Pentágono de bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" si la República Islámica llegase a matarlo. En esa intervención, puntualizó que no existía un complot reciente, aunque añadió, Teherán lo considera un objetivo desde hace años. Por qué Trump ha reanudado la guerra contra Irán: las claves del giro estratégico de Washington Ana Garralda