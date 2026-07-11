Trump asegura que hay "mil misiles" apuntando a Irán si Teherán intenta asesinarlo
- Advierte de la destrucción total de Irán si trata de matarlo y exige el cese de ataques en Ormuz
- El republicano afirma que mantiene las conversaciones con Irán pero sin reanudar el alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "1.000 misiles armados y preparados" apuntan hacia Irán listos para el ataque si Teherán intenta asesinarlo. Con esta amenaza ha reaccionado el republicano tras conocerse unas informaciones, según las cuales, Israel habría puesto en alerta a Washington sobre un supuesto plan iraní para matarlo.
La advertencia sube aún más la tensión en la semana en la que Trump ha anulado el alto el fuego entre ambos países. Aunque, ha precisado el mandatario, EE.UU. e Irán continuarán con las conversaciones.
Orden de "diezmar" Irán si es asesinado
En esta publicación, Trump ha afirmado que ha ordenado al Ejército "diezmar totalmente” y “destruir todas las zonas de Irán" si el país persa intentase asesinarlo, lo logre o no. El mandato tiene una validez de un año y está "sujeto a ampliaciones". "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump", se ha despedido.
El mandatario ya había declarado en una entrevista a The New York Post que existían instrucciones en el Pentágono de bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" si la República Islámica llegase a matarlo. En esa intervención, puntualizó que no existía un complot reciente, aunque añadió, Teherán lo considera un objetivo desde hace años.
EE.UU. exige a Irán que cese los ataques en Ormuz
El fin de los ataques en el estrecho de Ormuz es una cuestión crucial para Trump en las conversaciones con la República Islámica de Irán. Desde que acabó el alto el fuego, el precio del petróleo ha vuelto a subir.
En los últimos días, los ataques de Irán a tres petroleros comerciales de Catar y Arabia Saudí en Ormuz han provocado que Estados Unidos bombardease posiciones iraníes. Una agresión respondida con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en los Estados del Golfo.
Una fuente conocedora de la situación, ha revelado que negociadores de Catar se habían reunido el viernes con responsables iraníes para rebajar las tensiones y abordar la situación en el estrecho de Ormuz.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi se ha desplazado hasta Omán este sábado para establecer medidas que garanticen el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, informó la agencia semioficial Tasnim.
Altos funcionarios estadounidenses han señalado que Washington ha exigido que Irán declare públicamente que dejará de atacar a los barcos que crucen el estrecho y que abrirá todas las rutas marítimas sin imponer peajes. Antes de la guerra, por esta vía marítima transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo.