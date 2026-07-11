Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy | 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población

El incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos 12 personas. Hay además ocho heridos, cuatro de ellos graves que han sido trasladados a Sevilla. La caída de un cable de tendido eléctrico pudo haber originado el incendio.

Algunas víctimas no hicieron caso a las indicaciones que se les dieron y trataron de escapar del fuego por sus propias rutas. Algunas han sido encontradas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha indicado que hay unas 1.405 personas desalojadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado de "tragedia mayúscula" y ha afirmado que la extinción será difícil por el viento y la orografía.