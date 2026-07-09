Estabilizados los seis incendios activos en Cataluña, aunque vuelven a confinar Pla de Manlleu (Tarragona)
- El fuego de la localidad tarraconense se ha reavivado con una gran cantidad de humo
- Ya se han levantado los confinamientos que afectaban a más de 9.000 personas en Sentmenat y Navarcles
Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados los seis incendios forestales que desde el miércoles se registran en Cataluña, en una jornada que fue extremadamente complicada para los servicios de extinción por las altas temperaturas y una humedad ambiental mínima, además de la simultaneidad de los fuegos. Sin embargo, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves a las 11:15 horas un nuevo Es-Alert al núcleo de población de Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), con órdenes de confinamiento ya que el incendio se ha reavivado y está generando mucho humo.
El fuego de Aiguamúrcia, declarado este miércoles y estabilizado sobre las 21:00 horas, obligó a confinar a unas 1.600 personas hasta que finalmente pudieron salir por la noche. Tiene buena evolución, según los Bombers, que siguen trabajando en la zona con 25 dotaciones para poder controlarlo, aunque no creen que lo hagan durante las horas centrales de este jueves.
En la provincia de Barcelona han quedado estabilizados los incendios de Navarcles, donde trabajan ahora 19 dotaciones de los bomberos, Sentmenat, en el que continúan las labores de extinción 37 medios, la comarca de Anoia, con ocho vehículos aún en la zona, y Gavà, en el que quedan seis unidades.
También está estabilizado el fuego de Guimerà, en la comarca de Urgell (Lleida), en la que permanecen 13 medios de los Bomberos de la Generalitat.
Confinamiento de unas 11.000 personas
Protección Civil levantó el miércoles por la noche los confinamientos que había decretado por los incendios de Sentmenat, Aiguamúrcia y Navarcles, que afectaban en conjunto a unas 11.000 personas. A pesar de ellos, este jueves por la mañana, los aproximadamente 1.600 habitantes de Pla de Manlleu han vuelto a recibir una nueva orden de confinamiento.
El último fuego en quedar estabilizado ha sido el de Guimerà, cuyo aviso se recibió a las 20:48 horas del miércoles, al declararse un incendio en la partida de las Rabassoles. Este jueves los Bomberos revisarán el perímetro, sobre todo un talud en la parte alta del flanco derecho de difícil acceso, han informado en un comunicado.
Previamente, poco después de las 22:00 horas del miércoles se dio por estabilizado el incendio de Navarcles, que afectó a un polígono industrial y una industria de reciclaje, y por el que llegaron a estar confinadas unas 9.000 personas.
También el miércoles por la noche se dio por estabilizado el incendio declarado pasadas las 16:00 horas en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona). Una cuarentena de dotaciones han seguido trabajando por la noche en este municipio para apagar puntos calientes y afrontar posibles reanudaciones del fuego, que se ha producido a pesar de los esfuerzos.
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, alertó el miércoles de que "continuaremos teniendo temperaturas muy altas en los próximos días y, por tanto, pedimos mucha precaución, mucha prudencia y, sobre todo, evitar cualquier actividad cotidiana que pueda provocar un incendio".