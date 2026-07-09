Estabilizados los seis incendios activos en Cataluña, aunque vuelven a confinar Pla de Manlleu (Tarragona)

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados los seis incendios forestales que desde el miércoles se registran en Cataluña, en una jornada que fue extremadamente complicada para los servicios de extinción por las altas temperaturas y una humedad ambiental mínima, además de la simultaneidad de los fuegos. Sin embargo, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves a las 11:15 horas un nuevo Es-Alert al núcleo de población de Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), con órdenes de confinamiento ya que el incendio se ha reavivado y está generando mucho humo.

El fuego de Aiguamúrcia, declarado este miércoles y estabilizado sobre las 21:00 horas, obligó a confinar a unas 1.600 personas hasta que finalmente pudieron salir por la noche. Tiene buena evolución, según los Bombers, que siguen trabajando en la zona con 25 dotaciones para poder controlarlo, aunque no creen que lo hagan durante las horas centrales de este jueves.

En la provincia de Barcelona han quedado estabilizados los incendios de Navarcles, donde trabajan ahora 19 dotaciones de los bomberos, Sentmenat, en el que continúan las labores de extinción 37 medios, la comarca de Anoia, con ocho vehículos aún en la zona, y Gavà, en el que quedan seis unidades.

También está estabilizado el fuego de Guimerà, en la comarca de Urgell (Lleida), en la que permanecen 13 medios de los Bomberos de la Generalitat.