Más de 10.000 personas confinadas en una nueva jornada de incendios simultáneos en Cataluña

Cataluña sufre este miércoles una nueva jornada de incendios simultáneos en varios puntos de la comunidad que han obligado a confinar a más de 10.000 personas en sus hogares. Hay varios focos activos: los de Cabrianes-Navarcles, Sentmenat y Gavà, en Barcelona, y el de Pla de Manlleu, en Tarragona.

En la tarde del miércoles preocupan especialmente los fuegos de Navarcles y de Pla de Manlleu, que tienen un potencial de "miles de hectáreas", según el inspector jefe de Bomberos, David Borrell. En el primero trabajan "con mucha complicación" ya que no es solo forestal sino que afecta también a una zona industrial. De hecho, el fuego ya ha quemado un camión y varios palés.

Allí se han desplegado 60 medios terrestres y aéreos de Bomberos de la Generalitat y dos aviones anfibios FOCA del Ministerio de Transición Ecológica. Por este fuego, Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert para confinar a unas 9.000 personas en todo el núcleo urbano de Sallent.

Mientras, son 1.600 las personas confinadas a causa del fuego en Pla de Manlleu y los municipios cercanos de Pontons, Pinedes Altes de Montmell y núcleos diseminados cercanos. Este fuego ha afectado a unas 25 hectáreas y ha obligado a cortar tres carreteras locales.

El incendio más intenso es el de Sentmenat, que comenzó el lunes, y por el que han sido confinadas este miércoles unas 300 personas. En su extinción participan una setentena de unidades y unos 240 efectivos del cuerpo de Bomberos. Ha arrasado ya alrededor de 200 hectáreas y cuenta con un perímetro que, aunque cerca de ser estabilizado, no podrá considerarse como tal hasta última hora de hoy, si las circunstancias son favorables.

El uso de material pirotécnico, posible origen del fuego de Gavà El de Gavà había obligado a confinar a 7.000 habitantes en Gavà, Viladecans y Sant Climent de Llobregat, en el Baix Llobregat, en plena área metropolitana de Barcelona, aunque el incendio ya está contenido y se ha levantado este confinamiento. Se sospecha que la causa de este último incendio es el uso de material pirotécnico, según los Agentes Rurales, que colaboran con los Mossos d'Esquadra para identificar a los responsables. El incendio ha afectado a unas siete hectáreas principalmente de terreno forestal. ““