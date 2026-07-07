Los bomberos levantan el confinamiento a 30.000 personas por el incendio de la comarca barcelonesa de Anoia

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el de la comarca barcelonesa de Anoia y han levantado el confinamiento que afectaba a más de 30.000 personas, excepto en la urbanización de Les Garrigues, que se halla dentro del perímetro afectado, ha informado el jefe del cuerpo, David Borrell.

Los servicios de emergencias habían confinado este lunes La Pobla de Claramunt, la urbanización de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, la zona oeste de Capellades, Claramunt, el sector sudeste de Igualada, el sector sudeste de Santa Margarida de Montbui y Castellolí.

Protección Civil ha enviado antes de las 8 de la mañana un mensaje ES-Alert a los vecinos informando de que se levanta la orden de confinamiento por el incendio, aunque se mantienen cortados todos los accesos al perímetro. El fuego ha arrasado una superficie aproximada de 400 hectáreas.

Perimetrado el fuego en Sentmenat Los trabajos nocturnos han permitido contener el perímetro del incendio de Sentmenat, también en Barcelona, que se ha mantenido estable por las maniobras de los equipos de emergencias. Los bomberos mantienen 56 efectivos terrestres para poder estabilizar este fuego y con la luz del día se han incorporado los medios aéreos. Las llamas han alcanzado unas 90 hectáreas, un 98% en terreno forestal y un 2% agrícola, aunque podría llegar a afectar a 2.000 hectáreas. Las labores de extinción han contado esta madrugada con el trabajo de 61 dotaciones. Este incendio se originó por una excavadora que provocó el fuego en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, El tercer incendio al que han tenido que hacer frente los bomberos este lunes ha sido uno declarado en la localidad leridana de Artesa de Segre, aunque ya ha quedado controlado tras quemar 32 hectáreas. Además, los bomberos deben mantener sus esfuerzos en el macizo gerundense de Les Gavarres, donde el incendio declarado el pasado viernes sigue estabilizado.