Un incendio en La Bisbal d'Empordà, Girona, deja siete municipios confinados y 1.300 hectáreas afectadas
- El presidente Illa ha pedido el desplazamiento de la UME "a la mayor brevedad"
- Un hombre ha sido detenido por el incendio, que podría haberse causado por trabajos con una radial
Un incendio declarado la mañana de este viernes en La Bisbal d'Empordà, Girona, ha arrasado 1.280 hectáreas y ha afectado al espacio natural protegido de Les Gavarres.
Las llamas, que avanzan sin control, tienen un potencial de quemar más de 10.000 debido por una nube de fuego (pirocúmulo). El incendio ha obligado a confinar siete municipios y a 150 personas de una urbanización y la casa de campamentos Pou del Glaç. Los afectados en estos dos últimos puntos ya han sido trasladados a un espacio de acogida en Santa Cristina de Aro.
El aviso por las llamas se ha producido a las 9:17 horas y el fuego se ha declarado cerca de la carretera GI-660, que se ha cortado por seguridad al haber mucho humo en la zona. Hay otras cuatro carreteras cortadas
Un detenido por el incendio
Los Mossos d'Esquadra han anunciado la detención de un hombre en relación con el incendio. Según han explicado en redes sociales, "todo apunta" a que el fuego se produjo mientras "se realizaban trabajos con una radial en el arcén". "Debido al elevadísimo riesgo de incendio, se han suspendido dichos trabajos", han añadido
Sobre el dispositivo, Borrell ha indicado ante los medios que hay más de 200 bomberos trabajando y cuentan con 69 dotaciones (56 unidades terrestres y trece medios aéreas). No obstante, ha resaltado que se espera una tarde "complicada" debido al cambio constante del viento. La noche, en cambio, podría ser "más tranquila" debido a la entrada de viento norte de la tramontana. Es por ello que, asegura, esperan poder seguir trabajando cuando caiga el sol.
Otras de las preocupaciones es que otros dos incendios en la zona (Pla de l'Estany y Vilavenut) escalen con la misma intensidad, por lo que también se está haciendo frente a estos focos.
Illa pide ayuda a la UME
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue "con preocupación" la evolución del incendio y ha pedido a la ciudadanía mucha prudencia y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencias, especialmente en las zonas donde se ha ordenado el confinamiento. "Todo el apoyo y agradecimiento a los Bomberos de la Generalitat, que trabajan en unas condiciones difíciles por la tramontana, a todos los servicios de emergencias desplegados y a los vecinos afectados", ha subrayado en un mensaje publicado en 'X'.
Tras visitar las obras de ampliación del regadío de la Conca de Tremp (Lleida), Illa ha detallado que hablará con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para solicitar el desplazamiento de la UME "a la mayor brevedad".
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha destacado el cuarto batallón de la UME ya se dirige hacia Cataluña con más de 200 militares y 60 vehículos de distinta tipología. Su función no será tanto intervenir en el incendio del Empordà, según Parlon, sino garantizar la disponibilidad de efectivos ante una simultaneidad de incendios. En este sentido, el foco está puesto los de la comarca gerundense del Pla de l'Estany —aunque evoluciona de manera favorable— o el Vilavenut. Este último cuenta con 82 efectivos, con 24 dotaciones terrestres y tres medios aéreos, y ya ha quemado 35 hectáreas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado en redes sociales que sigue con "preocupación" la evolución del incendio. "Efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya están desplegados y la UME ha sido actividad para colaborar en su extinción", ha explicado para después trasladar su "solidaridad con todos los vecinos afectados". "Sigamos siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y extrememos la precaución ante las altas temperaturas de los próximos días", ha apuntado.