Un incendio en La Bisbal d'Empordà, Girona, deja siete municipios confinados y 1.300 hectáreas afectadas

Un incendio declarado la mañana de este viernes en La Bisbal d'Empordà, Girona, ha arrasado 1.280 hectáreas y ha afectado al espacio natural protegido de Les Gavarres.

Las llamas, que avanzan sin control, tienen un potencial de quemar más de 10.000 debido por una nube de fuego (pirocúmulo). El incendio ha obligado a confinar siete municipios y a 150 personas de una urbanización y la casa de campamentos Pou del Glaç. Los afectados en estos dos últimos puntos ya han sido trasladados a un espacio de acogida en Santa Cristina de Aro.

El aviso por las llamas se ha producido a las 9:17 horas y el fuego se ha declarado cerca de la carretera GI-660, que se ha cortado por seguridad al haber mucho humo en la zona. Hay otras cuatro carreteras cortadas

Un detenido por el incendio Los Mossos d'Esquadra han anunciado la detención de un hombre en relación con el incendio. Según han explicado en redes sociales, "todo apunta" a que el fuego se produjo mientras "se realizaban trabajos con una radial en el arcén". "Debido al elevadísimo riesgo de incendio, se han suspendido dichos trabajos", han añadido Sobre el dispositivo, Borrell ha indicado ante los medios que hay más de 200 bomberos trabajando y cuentan con 69 dotaciones (56 unidades terrestres y trece medios aéreas). No obstante, ha resaltado que se espera una tarde "complicada" debido al cambio constante del viento. La noche, en cambio, podría ser "más tranquila" debido a la entrada de viento norte de la tramontana. Es por ello que, asegura, esperan poder seguir trabajando cuando caiga el sol. Otras de las preocupaciones es que otros dos incendios en la zona (Pla de l'Estany y Vilavenut) escalen con la misma intensidad, por lo que también se está haciendo frente a estos focos.