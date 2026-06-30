Los vecinos de Huertezuelas (Ciudad Real) desalojados por el incendio pueden regresar a sus casas

Los vecinos de la pedanía de Huertezuelas respiran aliviados al saber que el incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) pasa a situación operativa 1, lo que significa que van a poder regresar a sus casas a lo largo de este martes, después de haber tenido que pasar una noche desalojados. Alrededor de 60 personas fueron evacuadas, de las cuales una quincena han tenido que dormir en el pabellón polideportivo de Viso del Marqués.

La situación evoluciona de manera favorable, por lo que ha quedado reabierta al tráfico la carretera CR-5043, aunque los medios de extinción siguen usando esta vía. Se pide a quienes hagan uso de ella que extremen las precauciones y faciliten el paso. La CR-P-5041 permanece cortada, según ha indicado el servicio de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (INFOCAM) en su cuenta de X.

Las próximas horas se afrontan con optimismo La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, ha acompañado a los vecinos a su vuelta a la pedanía y ha explicado que la evolución del fuego ha sido favorable durante la noche, y eso ha permitido estabilizar el perímetro y reducir la situación de emergencia a nivel 1. El jefe de protección civil, José Luis Villanueva, ha dicho -en declaraciones a Radio Nacional de España- que cree que el fuego pueda quedar extinguido a lo largo de este martes o mañana, miércoles. Algunos vecinos desalojados relataban que tuvieron que abandonar sus casas con “lo puesto”, apenas les dio tiempo a coger un bolso y un cargador para el teléfono móvil. Pilar, una de las vecinas desalojadas, explicaba a RNE el miedo que pasó al ver, desde su balcón, que las llamas avanzaban y se iban acercando a su vivienda. "Le dije a mi marido pues nada, aquí nos quedamos" relataba. Su marido decía que no creía lo que estaban viendo sus ojos. Vecinos de Huertezuelas reubicados en el polideportivo de Viso del Marqués La consejera de Desarrollo Sotenible, Mercedes Gómez, también se ha mostrado optimista y ha dicho que el incendio podría quedar apagado a lo largo de este martes. Según los datos de la consejera, hasta el momento se han producido 623 fuegos en lo que llevamos de temporada en Castilla-La Mancha, cien más que el año pasado. Gómez ha pedido a la población extremar las precauciones y facilitar, en la medida de lo posible, las labores de quienes luchan contra el fuego.