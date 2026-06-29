Elevan a nivel 2 el incendio de Calzada de Calatrava, que obliga a evacuar a medio centenar de vecinos de Huertezuelas
- Los desalojados pasarán la noche en un polideportivo de la localidad cercana de Viso del Marqués
- El incendio ha sido detectado a las 14:36 horas y, por el momento, se desconocen sus causas
El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha sido elevado a nivel 2 debido al confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, donde más de medio centenar de vecinos han sido desalojados y trasladados a un polideportivo de Viso del Marqués, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).
Como consecuencia del avance del fuego y de la presencia de humo en la zona, permanece cortada al tráfico la carretera CR-P 5041 entre Calzada de Calatrava y Huertezuelas.
El incendio fue detectado a las 14:36 horas por un vigilante fijo y, por el momento, se desconocen las causas que lo originaron.
En las labores de extinción trabajan actualmente 27 medios, de los que nueve son aéreos y 18 terrestres, con un total de 109 efectivos desplegados sobre el terreno.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado a través de la red social X que el Plan Infocam continúa trabajando en la extinción del incendio. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga las indicaciones del personal desplegado, al recordar que se trata de "días de mucho riesgo en el medio natural" y que "la prevención salva".
"Entre 50 y 60" vecinos evacuados
La alcaldesa de Viso del Marqués, Fatima Victoria Ginés, ha señalado que los vecinos desalojados de la pedanía de Huertezuelas pasarán la noche en el pabellón polideportivo de la localidad. "Ya han empezado a llegar algunos vecinos. Se espera que entre 50 y 60 vecinos pasen la noche en el pabellón", ha manifestado la regidora.
La medida, según ha señalado la alcaldesa, se ha hecho por prevención, ante la posibilidad "de que el fuego no se pudiera controlar y avanzara hacia las viviendas".
Por su lado, la delegada Provincial de Hacienda en la provincia de Ciudad Real, Inmaculada Jiménez, también ha confirmado que ya ha llegado gente al pabellón y se han llevado colchones, comida y agua. Desde el 112 se ha preavisado a Cruz Roja para que se pueda realizar el suministro necesario y para que ejerzan su labor.
La delegada provincial ha señalado que hay que esperar a ver como evoluciona el incendio, y "afortunadamente no hay que lamentar daños personales".