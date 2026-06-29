Elevan a nivel 2 el incendio de Calzada de Calatrava, que obliga a evacuar a medio centenar de vecinos de Huertezuelas

El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha sido elevado a nivel 2 debido al confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, donde más de medio centenar de vecinos han sido desalojados y trasladados a un polideportivo de Viso del Marqués, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

Como consecuencia del avance del fuego y de la presencia de humo en la zona, permanece cortada al tráfico la carretera CR-P 5041 entre Calzada de Calatrava y Huertezuelas.

El incendio fue detectado a las 14:36 horas por un vigilante fijo y, por el momento, se desconocen las causas que lo originaron.

En las labores de extinción trabajan actualmente 27 medios, de los que nueve son aéreos y 18 terrestres, con un total de 109 efectivos desplegados sobre el terreno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado a través de la red social X que el Plan Infocam continúa trabajando en la extinción del incendio. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga las indicaciones del personal desplegado, al recordar que se trata de "días de mucho riesgo en el medio natural" y que "la prevención salva".