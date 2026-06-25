Un incendio forestal en Tamarite, Huesca, obliga a desalojar tres núcleos urbanos

Un incendio forestal originado en el término municipal de Tamarite de Litera, en la provincia de Huesca, ha llevado al Gobierno de Aragón a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a desalojar de manera preventiva los núcleos urbanos de Azanuy, Alins y Calasanz, cerca de la provincia catalana de Lleida. También ha sido confinado un cuarto municipio, el de Fonz, cuyos vecinos han recibido un mensaje de aviso en sus teléfonos móviles.

El delegado del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado en declaraciones a los medios que el incendio se originó alrededor de las 11.40 horas, supuestamente por la chispa surgida de un vehículo de maquinaria agrícola.

El servicio de emergencias ha declarado el nivel dos de emergencias y ha activado un comité de crisis para seguir la evolución de las llamas y hasta allí se ha desplazado el presidente aragonés, Jorge Azcón. "En la sala de crisis del 112, siguiendo con preocupación el incendio declarado en la zona de Tamarite de Litera", ha publicado Azcón en sus redes sociales.

Las autoridades estiman que las llamas ya han calcinado unas mil hectáreas y, como ha admitido el propio Azcón, "las condiciones climatológicas complican en extremo las labores de extinción". Aragón tenía este jueves 25 zonas en nivel rojo por riesgo de incendios, debido a las altas temperaturas.

Para las tareas de extinción, ya se han desplegado 12 efectivos aéreos —entre helicópteros y aviones—y también personal de la UME. El Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Cuarto Batallón de esta unidad ha salido desde su base en Zaragoza para colaborar en estos trabajos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en su cuenta de X que sigue "muy pendiente" de la evolución del incendio y ha compartido "la preocupación y angustia" de los vecinos desalojados. "De nuevo quiero hacer un llamamiento a la precaución. Nos encontramos en máxima alerta de riesgo de incendios forestales", ha dicho, en alusión a este episodio de altas temperaturas.