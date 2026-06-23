Las fiestas de San Juan contarán con medidas excepcionales contra incendios por la ola de calor en varios puntos del país

En plena ola de calor, las diferentes comunidades autónomas activan un plan de contingencia contra incendios forestales en la noche de San Juan de este 23 de junio. Entre las distintas medidas, destacan la prohibición de hacer fuego, el acotamiento de zonas y el uso de drones de vigilancia.

Según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la noche se prevé tropical (superando los 20 grados) o incluso tórrida (sobrepasando los 25) en muchos puntos del territorio.

Las medidas restrictivas van a afectar a distintas comunidades y municipios donde esta fiesta es incluso de interés turístico internacional, como es el caso de A Coruña. También se conmemora la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en Málaga queman el ‘júa’, un muñeco que elaboran los vecinos.

Valencia se blinda con un dispositivo especial El Ayuntamiento de Valencia ha preparado un dispositivo especial con más de 300 agentes del cuerpo policial y drones de vigilancia preventiva en las playas. Los bomberos instalarán en el paseo de La Malvarosa una autobomba y se prestará atención especial a las playas del sur, en las que está prohibido encender hogueras para proteger la integridad del Parque Natural de l’Albufera y del bosque de la Devesa de El Saler. También se movilizará la unidad de drones para garantizar en todo momento la seguridad del parque.

Las hogueras en Cataluña, con autorización de los municipios En Cataluña para encender hogueras es necesaria una autorización de los municipios que, en general, no las permiten en las playas. Tampoco están permitidas a 15 metros de la fachada de un edificio ni en terrenos forestales. Si se hacen hogueras sobre un pavimento de asfalto, se recomienda un mínimo de 10 cm de grosor de arena. En las playas de Barcelona no están permitidos ni petardos ni hogueras, si bien el Ayuntamiento autoriza algunas decenas de hogueras en otros puntos de la ciudad. Más basura que cenizas en la noche de San Juan: "Esto ya no es una fiesta, es un estercolero urbano"

En Andalucía, un ‘júa’ dedicado a las borrascas del pasado invierno Andalucía celebrará la noche de San Juan con restricciones, ya que la comunidad tiene activado el plan contra incendios. En las playas urbanas tienen la última palabra los ayuntamientos. En Málaga están prohibidas las hogueras directas en la arena. La localidad habilitará cinco puntos de depósito de materiales "para asegurar el uso seguro de las playas" y volverá a contar con uno de los elementos más característicos de esta celebración, el 'júa', un muñeco que se quema. El de este año lleva por título ‘De un invierno borrascoso a un verano saleroso’ y simboliza las continuas borrascas y lluvias que se han producido en la provincia durante el invierno y la primavera. Con su quema, se busca dejar atrás el tiempo inestable y el temporal para dar paso a un cálido verano. En Marbella, de forma excepcional, el Consistorio autorizará la realización de hogueras por particulares en zonas concretas de la costa. En Cádiz capital estará prohibido hacer fuego en la playa, lo mismo que en El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera o Chipiona. En Barbate sí habrá hogueras, puesto que las organiza el Ayuntamiento, mientras que en Albox habrá fuego en el barrio de San Juan de la localidad almeriense.

Galicia implanta un proyecto piloto de parcelas en Riazor Galicia se prepara para celebrar San Juan con sus habituales hogueras y sardinas asadas, pero con restricciones que varían según el municipio. En A Coruña, donde es fiesta de interés turístico internacional, se ha preparado un dispositivo de un millar de personas. Un proyecto piloto ha asignado parcelas en Riazor a asociaciones, que se comprometen a limpiar el terreno. Por su parte, Vigo prohíbe las hogueras y solo podrán encender fuegos los colectivos "debidamente constituidos" bajo autorización del Ayuntamiento. Tampoco se podrán hacer hogueras en las playas de municipios como Nigrán (Pontevedra), que contará con un dispositivo de vigilancia con drones para impedir que se caven grandes agujeros en Playa América y Panxón. Las autorizaciones municipales están supeditadas al índice de riesgo de incendio forestal. Si llega a nivel extremo quedarán revocadas de forma automática, lo que no es descartable debido a la ola de calor. Hoguera en una playa española, durante la celebración de la noche de San Juan Artur Widak GettyImages/Artur Widak

León, pendiente de la hoguera dedicada a la Reina Urraca I Las hogueras volverán a Castilla y León, aunque solo en zonas acotadas de los municipios y con prohibiciones en el medio rural debido a la declaración de riesgo alto de incendios del pasado 12 de junio y a la resolución de alerta por riesgo alto de incendios, activa desde el pasado sábado por la ola de calor. Tras esta medida, Ponferrada (León) decidió suspender o aplazar la cita con las hogueras y Miranda de Ebro (Burgos), que el año pasado autorizó una decena de fogatas por San Juan, también ha cancelado. León se ha dado de plazo hasta la tarde de este lunes para ver si se enciende la hoguera dedicada a la Reina Urraca I, una de las figuras más relevantes de la historia del Reino de León y primera reina de Europa. El montaje mezcla referencias históricas y estética medieval en el año del 900 aniversario de su muerte. En otras capitales de provincia sí habrá fuegos en espacios habilitados y con estrictas medidas de seguridad, como en la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid. En el medio rural se prohíbe cualquier fuego. Dispone de un permiso específico el ritual del Paso del Fuego y las fiestas de las Móndidas del municipio soriano de San Pedro Manrique, declarados Bien de Interés Cultural.

Las Palmas de Gran Canaria conmemora su fundación con restricciones El archipiélago canario también cuenta con una prealerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias por las altas temperaturas. En las Palmas de Gran Canaria, San Juan es una de las fiestas grandes, pues conmemora su fundación. Lo hace sin hogueras, ya que está prohibido encenderlas. Además, desde el 1 de junio están activadas en toda Gran Canaria las medidas previstas para el periodo de riesgo de incendios forestales, que restringe el uso de pirotecnia en lugares cercanos a espacios forestales o protegidos. En Tenerife, el Cabildo ha recordado que, con carácter general, está prohibido realizar hogueras en las zonas de riesgo de incendio forestal de la Isla