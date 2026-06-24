Un incendio en Gerena (Sevilla) obliga a desplegar bomberos, aviones y un helicóptero

La ola de calor que atraviesa estos días gran parte de la península está dejando un reguero de incendios forestales en distintos puntos de España, con focos activos en Cataluña, Extremadura y Andalucía, y un importante despliegue de medios de extinción.

Uno de los incendios más relevantes se ha declarado en la provincia de Sevilla, en el municipio de Gerena, y ha movilizado un importante operativo del Plan INFOCA, con la participación de siete medios aéreos, además de cuatro grupos de bomberos forestales, dos BRICA y tres técnicos de operaciones.

El dispositivo aéreo incluye aviones de carga en tierra, aeronaves anfibias ligeras, un helicóptero pesado, otro semipesado y otro avión de coordinación, además de dos buldócers. En tierra, los equipos trabajan en varios frentes para intentar contener la propagación de las llamas en una zona de vegetación afectada por las altas temperaturas y la baja humedad.

700 personas confinadas en Sant Quirze de Safaja Otro foco, que afortunadamente ya se ha estabilizado, según informan Bomberos de Cataluña en X, se ha declarado en la provincia de Barcelona, en el entorno de Sant Quirze de Safaja, en donde el fuego ha obligado a confinar a unas 700 personas de forma preventiva y se han activado cuarenta dotaciones para extinguirlo, según informa EFE. El incendio se ha iniciado hacia las 13:22 horas junto a la carretera BV-1341, por encima del camping La Illa, afectando también a un restaurante cercano que ha quedado igualmente confinado casi de inmediato. La rápida evolución de las llamas ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a enviar un mensaje Es-Alert a los móviles de los vecinos de la zona en torno a las 15:30 horas, instando al confinamiento en viviendas. El avance del fuego, impulsado por el viento y la orografía del terreno, ha obligado además a cortar la carretera BV-1341 y a ordenar el confinamiento de diversas urbanizaciones y masías diseminadas en el entorno del Moianès, el nombre de la comarca, así como de accesos a la C-59. A partir de las 17 horas, a la zona más preocupante, se han enviado un total de 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, siete de ellos medios aéreos, que han estado trabajando en la zona para lograr finalmente estabilizar el incendio. ““