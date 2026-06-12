Cantabria, "muy por encima" del promedio de incendios de los últimos 10 años

Cantabria ha sufrido 741 incendios forestales en lo que va de año 2026 que devastaron 15.725 hectáreas de terreno. Es el balance provisional, a 31 de mayo, que ha dado a conocer la consejera de Desarrollo, María Jesús Susinos, al término de la Mesa del Fuego. Abril fue el más intenso con 193 incendios y coincide que nuestra comunidad marcó temperaturas récord con casi 33 grados de máxima. Son datos que están "muy por encima" del promedio entre 2015 y 2024, que fue de 698 incendios y 10.513 hectáreas quemadas.

Susinos ha explicado, también, que las comarcas más afectadas fueron la de Pisueña-Miera (2390 ha), seguida del Pas (2387 ha) y de Soba (1043 ha). Ha sido una campaña muy larga en la que se han visto afectadas infraestructuras y caseríos, ha dicho la consejera, y ha recordado que se declaró el Platercant en dos ocasiones, ya que es el marco preventivo que permite pedir medios estatales cuando es necesario.

En cuanto al pasado año, las cifras también superaron el promedio con 768 incendios forestales (212 más que en 2024) que hicieron arder casi 8698 hectáreas (1500 menos que en 2024). Sólo tres de esos incendios fueron causados por rayos, pero todos los demás eran intencionados, "el gran problema en Cantabria" ha dicho Susinos, quien asegura que el Gobierno regional está colaborando en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil, y de la que no desvelan el número de personas investigadas. Sofocar los fuegos intencionados es especialmente complicado porque se declaran "muchos, dispersos, simultáneos y al atardecer" -ha explicado Susinos- cuando los medios aéreos ya no pueden operar.

Formación para quemas controladas Las quemas controladas son un mecanismo de prevención de incendios esencial que reduce la carga de combustible vegetal y favorece la conservación del ecosistema natural. La formación en este tipo de fuegos es un objetivo para el Gobierno que ha puesto en marcha cursos habilitantes en los que hay casi doscientas personas inscritas. Incluye una formación teórica y, también, una práctica que tendrá lugar la primera quincena de julio, en siete puntos diferentes de la región. En Cantabria hay, hasta el momento, mil cien personas habilitadas para realizar quemas controladas.