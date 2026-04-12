Cantabria ha superado ya las hectáreas de monte quemadas en todo 2025

En menos de tres meses y medio, Cantabria ha superado ya la superficie de monte quemada en todo 2025. Y no por poco. Desde que empezó el año, han ardido más de 10.000 hectáreas, unas 2.000 más que en los doce meses anteriores.

Es el resultado de los 649 incendios forestales –la práctica totalidad, intencionados– que se han registrado en lo que va de 2026 en la comunidad autónoma. De ellos, 183 corresponden al último episodio, iniciado el 4 de abril. Estos días se han llegado a alcanzar o superar los 30 grados en Cantabria, valores que han roto los registros de temperaturas máximas para un mes de abril en puntos como el aeropuerto, en Camargo (32,8 °C), Treto (31,3 °C) y Castro Urdiales (29,7 °C). El calor, el viento sur y la sequedad ambiental han ayudado a propagar el fuego y han dificultado las labores de extinción.

Localización de los incendios declarados en Cantabria desde el 4 de abril FIRE INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM / NASA

Desactivado el INFOCANT El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT) ha permanecido activo en fase de preemergencia desde la mañana del pasado martes hasta última hora de la tarde de ayer, sábado. La mejoría de las condiciones meteorológicas, con la llegada de la lluvia y la bajada de las temperaturas, ha permitido llevar a cabo la desescalada. El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha agradecido el esfuerzo de todo el personal que ha estado estos ocho días peleando contra el fuego, especialmente al del Centro de Atención de Emergencias 112 y del Servicio de Protección Civil de la Consejería de Presidencia, a las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y, sobre todo, al personal de la Dirección General de Montes, que forman parte del operativo.