El incendio de Huesca arrasa más de 4.000 hectáreas y obliga a desalojar a más de 200 personas

Continúan las tareas de extinción del incendio forestal declarado este jueves entre las localidades oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell.

El fuego ha obligado a evacuar a 240 vecinos de los pueblos de Azanuy, Alins y Calasanz y además los habitantes de Fonz permanecen confinados por la presencia de humo.

El perímetro del incendio afecta ya a unas 4.000 hectáreas de terreno en la provincia de Huesca, de esa superficie un 15 por ciento, 600 hectáreas es masa forestal, fundamentalmente pinares, según la información del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado).

Los equipos de emergencia confían en que si la meteorología es favorable y el viento, el incendio pueda quedar controlado sin seguir avanzando.

Al parecer, el fuego se inició por una chispa en una máquina cosechadora en un campo de cultivo y ha afectado a algunas instalaciones, aunque no hay que lamentar daños personales, ya que ninguna persona ha resultado herida.

La alcaldesa de Tamarite, Sandra González, ha dicho a Radio Nacional que los trabajos nocturnos han sido duros, pero eficientes y han permitido perimetrar el fuego, por lo que a lo largo de la jornada podría acotarse y evitar que las llamas lleguen a Azanuy.

Los trabajos de extinción se centran en las inmediaciones de Alcampell, al sureste de la zona del fuego para evitar que se propague al bosque de pinos.