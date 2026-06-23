Extinguido el incendio en la Torre Moeve de Madrid tras una explosión sin heridos

La Torre Moeve, uno de los cuatro rascacielos situados en el distrito madrileño de Chamartín, al final del Paseo de la Castellana, ha sido desalojada este martes por una explosión en el interior que ha provocado un incendio, según la Policía Nacional. Los hechos se han producido a las 17:05 horas cuando han recibido un primer aviso.

Moeve Global ha confirmado en su perfil oficial de la red social X que se ha evacuado la torre "en su totalidad con éxito" y que todos los empleados que se encontraban allí están bien. Fuentes policiales han confirmado a RTVE Noticias la "extinción total del fuego" así como la "ausencia de humo en la planta".

También aseguran que los tres trabajadores que habían sido confinados en la planta 27 han sido "evacuados sin riesgo". En cuanto al origen del suceso parece que está en una "sala de mantenimiento" aunque esta información tiene que confirmarla el servicio de bomberos.

El fuego, ha apuntado Emergencias, se ha producido en un cuarto técnico en la planta 25 donde ha podido verse una gran columna de humo de la que aún se desconocen las causas. La Unidad de Intervención Policial (UIP) se ha desplegado en el perímetro donde un helicóptero Cóndor ha sobrevolado la zona. La Policía Municipal, por su parte, ha desplegado su unidad de drones para prestar apoyo con imágenes.

El incendio ya está controlado, ha añadido la Policía, que se ha desplazado hasta el lugar junto a los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el SAMUR. Dos trabajadores han sido atendidos por inhalación leve por humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad, ha indicado Emergencias Madrid. No se han producido heridos.

Había tres personas confinadas en la planta 27 que ya han sido desalojadas, según confirman fuentes policiales. Los servicios de emergencias aseguran que se empieza a recuperar la normalidad aunque todavía se desconocen las causas del suceso.

“🔴Controlado el incendio de la Torre Moeve tras ser desalojada



▪️Según fuentes policiales, no ha habido en ningún momento trabajadores desaparecidos



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El Delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, ha indicado en X que están "muy atentos" a la evolución del incendio y que ya se está trabajando en la zona "para controlar la situación".

Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.