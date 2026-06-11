Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Dos personas han fallecido este jueves a primera hora de la mañana en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en plena zona turística de Mallorca, en el que también han resultado heridas varias personas.

Según fuentes sanitarias, cuatro personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios.

Además, una veintena de personas personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por los sanitarios en el lugar de los hechos, sin requerir traslado ni ingreso hospitalario, entre ellas ocho bomberos que participaban en las labores de extinción.

Las causas del incendio están siendo investigadas, mientras continúan las actuaciones de los equipos de emergencias en la zona.