Magaluf se somete a un 'lifting' y apuesta por un turismo de calidad

Tras décadas de estigmatización por el turismo de excesos y borrachera, Magaluf sigue empeñado en lograr su plena transformación en destino de calidad. Desde 2018, esta localidad de Calvià se ha sometido a una remarcable renovación de sus hoteles (el 85 % de la planta hotelera está reformada) así como sus bares de copas y beach clubs ubicados en primera línea de mar. Y es que la restauración y el ocio en general se han sumado al cambio de modelo y han fundado Ola Magaluf como sello de calidad.

“��️Muchos empresarios de Magaluf, en Mallorca, luchan por cambiar el modelo turístico que los asocia a borracheras y desfase juvenil����...

pero lo cierto es que no lo tienen fácil @TurismeBalears

MAGALUF CAMBIO DE LOOK

⏰DOMINGO 22:30H @rtvenoticias pic.twitter.com/qqE9j9Tkqn“ — Repor TVE (canal 24h) (@reportve) June 7, 2022

Esta transición hacia el cambio de modelo turístico se topa con varios problemas: los establecimientos aún no renovados y la precariedad laboral del sector turístico. Los trabajadores reclaman que el cambio de modelo no sea solo para los turistas y llegue también a lo laboral. Otro escollo es la falta de profesionales, que deciden no ir a las Islas Baleares a hacer la temporada por lo cara que está la vivienda y los sueldos bajos.

El 85 % de la planta hotelera está reformada El 85 % de la planta hotelera está reformada

Además, persiste el Magaluf de siempre: la temporada se ha inaugurado con dos muertes por precipitación el 12 de mayo. Un turista británico de 34 años falleció tras caer desde el balcón de la séptima planta del hotel South Beach. El suceso ocurrió a las ocho y media de la mañana y fue grabado en vídeo por testigos presenciales. Éstos aseguraron que iba ebrio y perdió el equilibrio, según contaron a la Guardia Civil.

Otra imprudencia, el mismo día, se cobró la vida de un turista holandés de 31 años que saltó desde lo alto de un acantilado en las islas Malgrats, en la costa de Santa Ponça, mientras su novia lo grababa en vídeo. Pocos días más tarde, el 24 de mayo, un noruego de 19 años queda parapléjico tras tirarse de cabeza a una piscina de poca profundidad. El joven turista se fracturó las cervicales al lanzarse en una parte de la piscina que solo tenía un metro de profundidad. El mes de mayo se cerró con la detención de dos residentes brasileños por la violación de una joven turista sueca la madrugada del sábado 29.

Calvià es el municipio donde más ha aumentado, un 38 %. Se atribuye a la reapertura del ocio nocturno y la llegada de turistas.

“#Magaluf, en #Mallorca, ha reformado el 85% de su planta hotelera para reconvertirse en destino turístico de calidad. Ahora solo falta que el turista que venga...también lo sea

��MAGALUF, CAMBIO DE LOOK @_Calvia @ashopama @MeliaHotelsInt @goib

⏰DOMINGO 22:30H @rtvenoticias pic.twitter.com/DpOFbDHdXL“ — Repor TVE (canal 24h) (@reportve) June 8, 2022

Los grandes impulsores de este cambio de modelo son el grupo Melià y sus socios financieros junto al marco público, el Ayuntamiento de Calvià y el Govern Balear. Están resueltos a lograr un destino de calidad que haga compatible el turismo joven con el familiar y adultos.

Magaluf busca una oferta familiar y de calidad Magaluf busca una oferta familiar y de calidad Repor

Para ello, estos agentes cuentan con un marco legal de carácter autonómico, denominado decreto de excesos, que limita la oferta agresiva de alcohol que posibilitaba esos excesos. Denuncian que hay touroperación que quiere traer grupos de jóvenes justamente a pervivir en ese modelo de excesos, que ha reclamado no tener ese decreto que impide la oferta y la venta de alcohol agresiva, y les han dicho que no.

Magaluf, boom de los 70 e inicio del imperio Melià Magaluf fue el boom de los años 70 con el desarrollo del destino, aunque en los años 90 hubo una degradación y sufrió mucho por un turismo de excesos que aún perdura. El primer hotelero español, Gabriel Escarrer, fundador del imperio Melià, inició su negocio en Magaluf. No es el único vínculo de la familia Escarrer con Magaluf ya que siempre han veraneado en la denominada playa de Calvià. Oferta de calidad con vistas a la bahía de Magaluf Oferta de calidad con vistas a la bahía de Magaluf Repor Es por ello que Melià impulsa un plan estratégico para convertir Magaluf en un destino de calidad familiar. El grupo ha mejorado las instalaciones de sus 8 hoteles de diferentes marcas en la zona con la ayuda de sus socios financieros y del marco público del Govern Balear y el Ayuntamiento de Calvià. “La historia de Magaluf, del antiguo Magaluf está ahí, y siempre va a estar, pero nosotros estamos ya en otro recorrido“ En 2018, Melià apuesta por traer el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), el turismo de reuniones, incentivos y eventos. El objetivo es desestacionalizar y alargar la temporada que en Magaluf es más corta. La directora de operaciones de Melià en Calvià, Belén Sanmartín, asegura que el 25 % de los ingresos de Melià por alimentación y pensión en Magaluf ya provienen del segmento MICE, a pesar de los casi tres años de pandemia, aunque sigue habiendo reticendias: "Sí que hay dudas, porque sí que todo el histórico que tiene Magaluf de los noventa y de la primera década está ahí. La historia de Magaluf, del antiguo Magaluf está ahí, y siempre va a estar, pero nosotros estamos ya en otro recorrido, estamos en un nuevo Magaluf".

Un nuevo Magaluf La plaza Momentum y su hotel con piscina flotante, iconos d La plaza Momentum y su hotel con piscina flotante, iconos del nuevo Magaluf Repor El nuevo Magaluf tiene su propio icono: la plaza Momentum y su hotel con piscina flotante. Y está lleno de contrastes. Los establecimientos reformados y adaptados a la nueva oferta chocan con la estética de los locales de siempre y tiendas con souvenirs de toda la vida. Vistas desde la piscina flotante de Magaluf Repor Es el principal escollo que se encuentran los impulsores del nuevo Magaluf: que la oferta complementaria todavía no se ha adaptado al cambio de modelo.

La oferta complementaria no se ha adaptado aún al cambio de modelo Con el 85 % de la planta hotelera reformada, se ha dado un paso muy importante para lo que es la reconversión de la zona, pero todavía quedan flecos. "La oferta complementaria a niveles de restauración, tiendas, bares, discotecas que todavía no se han adaptado a ese modelo que todos queremos que surja y que definitivamente demos el cambio a la zona”, sostiene Mauricio Carballeda, presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf. La mayoría de establecimientos del viejo modelo se concentran en Punta Ballena, 400 metros de calles donde se concentra el turismo de excesos y borrachera. "Cuando se habla de Magaluf solo se habla de Punta Ballena y todo el resto queda atrás", sostiene Mauricio Carballeda, presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf Carballeda. "Esto es realmente injusto. Siempre hay la noticia recurrente cada año de que en Magaluf existe esto y nunca sale lo importante: qué playas tan magníficas tenemos, porque son de las mejores", afirma Carballeda. La playa de Magaluf La playa de Magaluf Repor “El turismo de masas no se cambia de la noche a la mañana“ Tras pasarlo muy mal durante casi tres años de pandemia con apenas turismo, los comerciantes asociados a Acotur reclaman más ayudas para poder adaptarse a la renovación. Se consideran los grandes olvidados del cambio de modelo. "El turismo de masas no se cambia de la noche a la mañana. El touroperador tiene que traer clientes de distinto perfil y nosotros si vienen clientes de 5 estrellas pondremos nuestros establecimientos de perfil de 5 estrellas", recuerda el presidente de Acotur, José Tirado. Y añade: "Si vienen clientes de alpargata, tenemos que tener los souvenirs de siempre. El que está viviendo del souvenir de toda la vida, si no se ve empujado por las circunstancias no lo vamos a cambiar. Y es el camino. De remodelarse o morir". Antonio Moreno hace 50 años que regenta el supermercado MC de Punta Ballena, en Magaluf. Moreno es contundente con el cambio de modelo: "La estética que ellos quieren que la paguen y que pongan la que ellos quieran. A mi tampoco me gusta el hotel o el Ayuntamiento, por ejemplo, y no les digo que lo cambien". La nueva imagen de la playa de Magaluf La nueva imagen de la playa de Magaluf Repor Los comerciantes que venden alcohol en algunas calles de Punta Ballena también están muy indignados con el decreto del Govern Balear que les obliga a cerrar a las 21:30h. "Resulta que cuando salen del hotel no podemos venderles ni un caramelo", ya que la mayoría del turismo de esa zona sale de noche y descansa durante el día. "Nos cerraron para que no vendiéramos alcohol una cosa que no tiene mucha lógica porque no lo van a comprar aquí, pero lo van a comprar enfrente o dónde quieran", sostiene Moreno. “Los negocios que están bien montados y que se ve calidad están llenos. Lo cutre está vacío“ Una veintena de empresarios de restauración y ocio se han unido bajo el sello Ola Magaluf con el objetivo de cambiar la imagen que tiene el destino turístico a nivel internacional. "Nos hemos sumados los restaurantes y el ocio en general y queremos que todo el negocio que haga bien las cosas pues tenga ese sello de calidad de Ola Magaluf. Trabajar para realmente ese turismo que queremos. Ayudar a esos empresarios que se han quedado anticuados porque ese tipo de negocio de alcohol todo vale tiene los días contados", Desde CAEB Restauración, Alfonso Robledo. Robledo añade que en las zonas turísticas, en Baleares, tantos años, era fácil. "Aquí era coger, abrir y llenabas. Hoy en día no, hoy tienes que ser más profesional. Los negocios que están bien montados, bien hechos y que se ve calidad están llenos. Lo cutre está vacío", sentencia. Los nuevos beach clubs de Magaluf Repor

Oferta hippy Ola Magaluf estrena esta temporada su mercado hippy que pretende contribuir a la renovación del destino turístico. El Hippy Market se quiere erigir como punto de encuentro para el turismo familiar, pero buscará también congregar a residentes mallorquines que quieran redescubrir Magaluf. Inspirado en Las Dalias de Eivissa, que estará abierto hasta entrado el mes de octubre. “Hay que dar servicio a todos, no solo pensar en los golfistas ni en los ciclistas“ No pocos empresarios, que les ha funcionado muy bien el turismo de masas, son contrarios a dar una oferta elitista. El empresario Alejandro Jara lleva 50 años trabajando en Magaluf y tiene 11 negocios del grupo Álex en Punta Ballena. "Esta cultura turística ha ido muy bien. ¿Que ya está amortizada? Totalmente de acuerdo”. Pero advierte: "Tendremos que ir poco a poco porque no se podrá pasar de un modelo a otro así radicalmente. Tenemos que ofertar para todo el público, tenemos muchos, muchos hoteles. Y todos rubios con los ojos azules no los vamos a llenar". La noche en Punta Ballena, Magaluf cropper En la misma línea se pronuncia Jason Brown, propietario del restaurante Tom Brown, a pie de playa. Brown asegura que hay un porcentaje o menos que son millonarios y el resto son "gente normal: Hay que dar servicio a todos, no solo pensar en los golfistas, no solo pensar en la gente que va de paseo con las bicis. No puedes decir a Mallorca que solo quiero gente con bicicletas, que solo quiero gente que hace crossrunning, que solo quiero gente que haga montañas…". Por su parte, el empresario Alejandro Jara destacat que Magaluf ha sido una zona turística pionera, muy vanguardista, muy emprendedora. "Siempre ha ido por delante de todo el mundo, siempre nos ha mirado todo el mundo a Magaluf, pues parece que les ha entrado el zorro. Evidentemente nos están demonizando, hasta los medios de comunicación cuando dicen que se tiran de los pisos, eso son videos que no sabemos de dónde los traen. Yo llevo aquí toda la vida y no he visto eso en mi vida". Turistas británicos cantando en un bar Repor En la misma línea se pronuncia Juanma Colom, copropietario de algunos de los locales de moda de Punta Ballena que ya se han reconvertido en ofertas de calidad. “Magaluf ha cambiado mucho. Ya no tiene nada que ver con el Magaluf de hace 10 años con el que se cebaron muchas televisiones. A veces, hay algún loco que hace el tonto y en vez de ir por el pasillo va por el balcón. ¿Qué pasa en Magaluf? Sí. Pero creo que también pasa en otros lados y no es noticia". Colom también reivindica que se acabe la estacionalidad: "Tenemos 300 días de sol pues tener 250 abiertos por lo menos".

Faltan profesionales de la hostelería La transformación de Magaluf se enfrente a otro escollo: la falta de profesionales de la hostelería. El motivo es el elevado precio de la vivienda en las Islas Baleares que hace que a los que van a hacer la temporada no les salga a cuenta desplazarse porque con lo que ganan "es lo comido por lo servido" y no les permite ahorrar. Otra razón es el Brexit que ahora dificulta la llegada de camareros ingleses (el turismo mayoritario en la zona) que antes iban a Magaluf a trabajar los meses de verano. También el éxito del turismo en Andalucía que permite a tantísimos profesionales de la hostelería quedarse en su comunidad y no tener que hacer la temporada en Baleares. Camareros de toda la vida como Julià Oliver, ahora jubilado, opinan que no hay camareros, ni habrá. "Los empresarios los han dejado perder. Por los sueldos y porque no les dan alojamiento como hace 40 años tenían. Ahora tendrán que volver a darles si quieren que vengan. No se puede vivir aquí de alquiler: 900, 1.100, 1.500 euros al mes. ¿Pero dónde van? Si se gana 1.100 o 1.000 no se puede", argumenta Oliver.