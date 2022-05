La vuelta del turismo en masa a Baleares hace temer a las autoridades un repunte de casos de 'balconing'. Precisamente, la semana pasada un turista británico de 33 años falleció al caer desde el séptimo piso de un hotel en Magaluf, Mallorca. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por él. Tras el incidente, la Guardia Civil está investigando si estaba bajo los efectos de las drogas. Se convierte así en la primera víctima mortal de la temporada.

Esta práctica comenzó con la intención de tirarse a la piscina, pero ha evolucionado en pasar saltando hacia otro bacón, muchos de ellos con resultado trágico. Por su parte, los hoteleros de Baleares prefieren que no se les relacione con esta práctica porque, dicen, les da mala imagen. La presidenta de Baleares, Francina Armengol ha mostrado su rechazo a esta práctica: "El turismo de excesos no es bienvenido y lo hemos explicado muchas veces. No es el modelo que queremos, ni que deseamos, ni que nos merecemos", ha afirmado.

"La mayoría son hombres británicos que han consumido alcohol" El 'balconing' es un fenómeno poco estudiado, sin embargo, una de las personas que lo ha hecho es el doctor Juan José Segura, cirujano oncológico en el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca. Asegura que en la mayoría de los casos, el 97 %, son hombres, jóvenes, en torno a los 24 años, y británicos: "El consumo de alcohol nos lleva a tener una falsa percepción de nuestras capacidades, cuando lo que tenemos es una merma de las mismas", ha asegurado en 'La Hora de la 1'. “▪️ El 'balconing' un problema en Baleares



