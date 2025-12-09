Mueren al menos 20 personas en el incendio de un edificio en la capital de Indonesia, Yakarta

Al menos 20 personas han muerto y 15 han resultado heridas este martes en el incendio de un edificio de oficinas de siete plantas en Yakarta, la capital de Indonesia. No se descarta que haya más víctimas porque los equipos de emergencias no han podido aún inspeccionar por completo el edificio debido al humo y las altas temperaturas.

Entre los fallecidos hay cinco hombres y 15 mujeres, incluyendo una embarazada, según ha informado la Policía y recoge Efe.

El incendio empezó en el primer piso alrededor del mediodía, y se extendió a los pisos superiores, según ha explicado el jefe de Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo.

Algunos de los empleados que trabajaban en el edificio estaban almorzando, mientras otros ya se habían ido. Algunos han intentado escapar usando escaleras de mano, según han mostrado las imágenes retransmitidas por canales locales.

Bomberos extraen el cuerpo de una víctima del edificio incendiado en Yakarta, Indonesia EFE/EPA/MAST IRHAM

Según la agencia pública de noticias Antara, los bomberos trabajan con la hipótesis de que el origen del fuego haya sido un cortocircuito.

El edificio es la sede de la empresa Terra Drone Indonesia, que suministra drones para la vigilancia aérea de clientes en los sectores agrícola y minero, informa Reuters. Según su página web, la empresa es la filial indonesia de la firma japonesa Terra Drone Corporation.

El pasado 30 de agosto, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental desatado por manifestantes en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia. El país ha sufrido también las inundaciones causadas por el tifón Ditwah, que ha causado más de 800 muertos.