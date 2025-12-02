Las inundaciones por las lluvias en Indonesia dejan ya más de 700 muertos y 500 desaparecidos en Sumatra

Al menos 710 personas han muerto en la isla indonesia de Sumatra (oeste) debido a las inundaciones más severas del año en Asia, que dejan además 507 desaparecidos y más de un millón de evacuados, informaron este martes las autoridades.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia ha duplicado el número de desplazados respecto al lunes, cuando registraba poco más de medio millón de personas desalojadas en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental.

El temporal ha afectado a unos 3,3 millones de personas en las provincias afectadas, que, en conjunto, albergan a más de 20 millones de ciudadanos, mientras que el balance de heridos, algunos de ellos de gravedad, se acerca a los 6.200.

9.000 casas han sufrido daños La BNPB señala además que cerca de 9.000 casas han sufrido daños, 3.600 de las cuales quedaron destruidas, debido a desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Asimismo, los torrentes de agua han destruido al menos 323 escuelas y 299 puentes, mientras las autoridades siguen cuantificando daños y víctimas en 50 distritos que se vieron especialmente afectados. El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes algunas comunidades de Sumatra Septentrional, donde autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluidos la pandemia de covid-19 y el tsunami del océano Índico de 2004. Las lluvias comienzan a remitir en el Sudeste Asiático tras el paso de temporales que dejan un millar de muertos