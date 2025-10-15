El volcán Lewotobi Laki-Laki entra en erupción y arroja ceniza a 10 kilómetros en Indonesia
- Las autoridades indonesias han decretado el máximo nivel de alerta
- El volcán, situado en la isla de Flores, ha erupcionado dos veces, a la 1:35 y a las 9:21 hora local
El volcán indonesio Lewotobi Laki-Laki, en la isla de Flores, ha entrado en erupción dos veces este miércoles y ha arrojado ceniza volcánica a una distancia de 10 kilómetros de su cráter. Las autoridades indonesias han decretado el nivel máximo de alerta ante la catástrofe. Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos - PVMBG - de Indonesia, las eruciones han ocurrido a la 1:35 (17:35 GMT del martes) y a las 9:21 horal local (1:21 GMT). La primera ha durado nueve minutos y la segunda tres minutos.
Las autoridades indonesias piden a la población y a los visitantes que no se acerquen a menos de siete kilómetros del volcán y que se tapen la nariz y la boca para protegerse de la ceniza. Además, alertan de potenciales inundaciones de lava en los ríos que nacen en la cima del volcán si llueve, ya que la lluvia puede hacer que estas corrientes sean más inestables y que aumenten. Previamente, ya habían avisado de que podía haber nuevas erupciones al detectar nuevos terremotos. Hasta el momento, no se reportan víctimas de esta nueva erupción.
Indonesia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y volcánica
No es la primera vez en los últimos años que sucede, ya que el Lewotobi Laki-Laki ha tenido una actividad frecuente desde hace tiempo. El 7 de julio registró su mayor erupción desde 2023, alcanzando la ceniza una distancia de 18 kilómetros, según informó entonces el director de la agencia de vulcanología indonesia, Hadi Wijaya. Antes, el 18 de junio, se cancelaron 30 vuelos desde y hacia la isla de Bali por una nueva erupción. En noviembre de 2024 varias erupciones del volcán provocaron nueve muertos.
Indonesia es un país con una intensa actividad volcánica. Se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, llamado así por ser una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Se estima que se producen unos 7.000 seísmos al año de media, aunque la mayoría son de magnitud moderada. En el caso concreto de Indonesia, tiene más de 400 volcanes. De ellos, 129 están activos y 65 están considerados peligrosos. En diciembre de 2023, la erupción del volcán Marapi, en la isla de Sumatra, provocó la muerte de 23 personas.