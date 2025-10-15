El volcán Lewotobi Laki-Laki entra en erupción y arroja ceniza a 10 kilómetros en Indonesia

El volcán indonesio Lewotobi Laki-Laki, en la isla de Flores, ha entrado en erupción dos veces este miércoles y ha arrojado ceniza volcánica a una distancia de 10 kilómetros de su cráter. Las autoridades indonesias han decretado el nivel máximo de alerta ante la catástrofe. Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos - PVMBG - de Indonesia, las eruciones han ocurrido a la 1:35 (17:35 GMT del martes) y a las 9:21 horal local (1:21 GMT). La primera ha durado nueve minutos y la segunda tres minutos.

El volcán indonesio Lewotobi Laki-Laki erupciona dos veces y arroja ceniza a 10 kilómetros. EFE/Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos PVMBG

Las autoridades indonesias piden a la población y a los visitantes que no se acerquen a menos de siete kilómetros del volcán y que se tapen la nariz y la boca para protegerse de la ceniza. Además, alertan de potenciales inundaciones de lava en los ríos que nacen en la cima del volcán si llueve, ya que la lluvia puede hacer que estas corrientes sean más inestables y que aumenten. Previamente, ya habían avisado de que podía haber nuevas erupciones al detectar nuevos terremotos. Hasta el momento, no se reportan víctimas de esta nueva erupción.