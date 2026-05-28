Castilla-La Mancha intenta blindar sus montes: 126 millones de euros y 2.700 profesionales contra los incendios en 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves en la base de Alcoba de los Montes la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para 2026 en la región. A punto de comenzar la época de alto riesgo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha destacado un dispositivo “sólido, con más recursos, activo todo el año y con la experiencia acumulada durante 20 años que nos sitúan como referentes en España”.

La campaña ha sido presentada apenas unos días antes de que comience la época de alto riesgo de incendios forestales el próximo lunes 1 de junio. El presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios asciende a 126 millones de euros, lo que supone 10 millones más que en la campaña anterior. La campaña incorpora novedades como un nuevo sistema de coordinación aire-tierra que permitirá cubrir entre tres y cuatro incendios simultáneos. Además, se pondrá en marcha un programa de radio para informar a quienes no dispongan de redes sociales.