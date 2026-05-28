Castilla-La Mancha intenta blindar sus montes: 126 millones de euros y 2.700 profesionales contra los incendios en 2026
- La campaña de prevención incorpora un sistema de coordinación aire-tierra para cubrir tres incendios simultáneos
- El operativo incluye helicópteros, aviones anfibios, autobombas, maquinaria pesada y patrullas móviles
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves en la base de Alcoba de los Montes la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para 2026 en la región. A punto de comenzar la época de alto riesgo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha destacado un dispositivo “sólido, con más recursos, activo todo el año y con la experiencia acumulada durante 20 años que nos sitúan como referentes en España”.
La campaña ha sido presentada apenas unos días antes de que comience la época de alto riesgo de incendios forestales el próximo lunes 1 de junio. El presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios asciende a 126 millones de euros, lo que supone 10 millones más que en la campaña anterior. La campaña incorpora novedades como un nuevo sistema de coordinación aire-tierra que permitirá cubrir entre tres y cuatro incendios simultáneos. Además, se pondrá en marcha un programa de radio para informar a quienes no dispongan de redes sociales.
Un dispositivo con 2.700 profesionales
Este viernes se publicará en el Diario Oficial de la región la nueva orden sobre la prevención de incendios y los usos del fuego, que simplifica la normativa anterior y reduce la burocracia. Según ha explicado el vicepresidente segundo, la medida ha sido consensuada con el sector y unifica la regulación para hacerla más clara.
“El Gobierno de Castilla-La Mancha no baja la guardia. Al contrario, seguimos reforzando la prevención y la capacidad de respuesta porque sabemos que cuidar nuestros montes es también cuidar de nuestros pueblos y de la calidad de vida de la ciudadanía”, ha señalado Caballero.
Además, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha detallado que el dispositivo cuenta con más de 2.700 profesionales y un total de 248 medios operativos, incluyendo helicópteros de distintas capacidades y aviones anfibios. También cuenta con 220 medios terrestres, entre autobombas, brigadas helitransportadas y terrestres, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones.
En este contexto, los expertos muestran su preocupación por los efectos del cambio climático. Aunque los incendios han acompañado al ser humano desde hace miles de años, el cambio climático ha exacerbado su intensidad y su peligrosidad.
El catedrático de Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Tapiador, ha señalado en una entrevista en Radio 5 que el calentamiento global se acelera y que prácticamente cada año se baten récords de temperatura. Ha afirmado que “el cambio climático es prácticamente inevitable” y que ahora es necesario “intentar paliar los efectos” para evitar daños en la población y los animales.