Los incendios de Leciñena y La Fueva continúan activos con 2.500 hectáreas quemadas y 40 personas desalojadas

El Gobierno de Aragón sigue con las labores de extinción de los incendios forestales de Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca), que continúan activos tras una noche de duro trabajo. La localidad oscense de Morillo de Monclús mantiene sus restricciones, con 40 vecinos desalojados, mientras que el fuego ha afectado ya a 2.500 hectáreas, el 80% de la masa forestal. Las brigadas han trabajado en mejores condiciones gracias a la bajada del viento y al aumento de la humedad, aunque el incendio "sigue siendo peligroso, sigue evolucionando y todavía no está controlado", tal y como ha explicado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública.

"Estamos movilizando todos los medios disponibles del Gobierno de Aragón, del Estado y de las comunidades autónomas que nos están ayudando", ha asegurado Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada este jueves y presidida por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

La previsión meteorológica es ligeramente más favorable De los cuatro sectores en los que se divide el incendio de Leciñena, el 2 y el 3 registran una notable mejoría, lo que ha permitido reducir el perímetro de trabajo del operativo, pero el 4 continúa siendo peligro porque es el que concentra mayor complicación por su cercanía a la carretera A-129, que permanece cortada, y por su potencial de propagación hacia la sierra. Todos los efectivos están trabajando para evitar que las llamas crucen la carretera, lo que sería "muy preocupante" y hoy se va a realizar "el mayor despliegue posible" en esa zona. El incendio se encuentra a la zona de las trincheras de la Guerra Civil, la llamada Ruta de Orwell, en un terreno bastante escarpado y al otro lado de la A-129 hay una importante masa boscosa que, si se prendiese, abriría un nuevo frente que podría ser muy grave. Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE El consejero ha dicho que la previsión meteorológica es algo más favorable que este jueves, con viento de oeste-noroeste más débil, aunque todavía persistente, a pesar de que bajará la humedad relativa y subirán las temperaturas. En cualquier caso, "el principal enemigo" de las brigadas es el viento, que ayer miércoles obligó a replegar a los efectivos porque se registraron rachas tan fuertes que incluso las vidas de los brigadistas forestales y del personal de la UME podían estar en peligro. Bermúdez de Castro ha añadido que en los núcleos de población la situación se mantiene sin cambios y ha agradecido a los agricultores el trabajo que están realizando para proteger y perimetrar las granjas y los núcleos urbanos. ““