El incendio zaragozano de Leciñena afronta horas críticas tras arrasar 2.200 hectáreas

El incendio forestal que se declaró este martes en la localidad zaragozana de Leciñena evoluciona de manera "favorable", tal y como ha afirmado el consejero de Hacienda e Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha admitido que persiste la preocupación y que será necesario un trabajo "muy intenso" durante varios días. El operativo afronta "horas críticas" en las que aumentarán las temperaturas y el viento y bajará la humedad, lo que complicará las labores de extinción.

Tras la reunión a primera hora del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el consejero ha confirmado que en el vuelo de reconocimiento inicial del día se han detectado algunos puntos más críticos en los que empieza a haber nuevas fumatas que requieren actuar de una manera rápida para intentar apagarlas.