El incendio zaragozano de Leciñena afronta horas críticas tras arrasar 2.200 hectáreas
- Las tareas de extinción se verán afectadas por el aumento de temperaturas, el viento y la bajada de humedad
- Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial por Incendios Forestales
El incendio forestal que se declaró este martes en la localidad zaragozana de Leciñena evoluciona de manera "favorable", tal y como ha afirmado el consejero de Hacienda e Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha admitido que persiste la preocupación y que será necesario un trabajo "muy intenso" durante varios días. El operativo afronta "horas críticas" en las que aumentarán las temperaturas y el viento y bajará la humedad, lo que complicará las labores de extinción.
Tras la reunión a primera hora del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el consejero ha confirmado que en el vuelo de reconocimiento inicial del día se han detectado algunos puntos más críticos en los que empieza a haber nuevas fumatas que requieren actuar de una manera rápida para intentar apagarlas.
Destaca el amplio dispositivo
16 medios aéreos, brigadas y voluntarios continúan trabajando en la extinción de las llamas, que han afectado a 2.200 hectáreas, el 80 % forestal y el 20 % de cultivos. "La verdad es que tenemos muy buenos medios, todas las administraciones están trabajando de una manera increíble y esperamos que hoy por la tarde el incendio esté en mejores condiciones", ha señalado Bermúdez de Castro, que ha agradecido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a la Comunidad Valenciana y Castilla y León la aportación de medios, al igual que a la Unidad Militar de Emergencias (UME). El consejero ha subrayado que, si son necesarios más medios, mañana se pedirá la colaboración a Cataluña, Navarra y el País Vasco, y ha añadido que por el momento no ha sido necesario ningún confinamiento en las poblaciones cercanas, Robres y Alcubierre, aunque no se pueden descartar. En cuanto a las causas del incendio, ha rechazado entrar en polémicas y ha explicado que el Gobierno de Aragón dispone del vídeo del inicio del fuego, ya que cuando hay un aviso de un incendio de cierta gravedad se sobrevuela la zona, y se pondrá a disposición de la autoridad competente si lo pide.
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, dijo que una cosechadora pudo causar las llamas y hoy la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha rechazado los "señalamientos injustificados" a los agricultores y las ha atribuido a la reactivación del incendio causado por un rayo caído el pasado domingo. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha afirmado que el viento puede dificultar un poco más la evolución del incendio y ha avanzado que también ha solicitado al Miteco que este incendio, y no solo el reciente de La Litera, se lleve a un próximo Consejo de Ministros para declararlo zona gravemente afectada.