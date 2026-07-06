Más de 40.000 confinados por tres incendios simultáneos en Cataluña

Los Bombers de la Generalitat trabajan este lunes por la tarde en varios incendios simultáneos en Cataluña. Preocupan especialmente los fuegos de Senmenat (Barcelona), donde hay desplegadas 78 dotaciones y en la comarca de la Anoia entre Carme y la Pobla de Claramunt (también en Barcelona) con 56. La nota positiva es que el fuego de Artesa del Segre, en Lleida, ha sido estabilizado tras quemar unas 25 hectáreas. También está controlado, aunque sigue ardiendo, el declarado el viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona), que ha quemado más de 2.000 hectáreas y concentra 40 dotaciones y 180 efectivos para intentar que quede controlado este lunes.

El incendio de Senmenat está avanzando sin control y crea focos secundarios, por lo que han sido confinadas siete urbanizaciones y núcleos diseminados. Según ha informado Protección Civil, debido a la evolución del incendio se ha enviado a las 16 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

En su mensaje de alerta, Protección Civil pide a los vecinos de estas urbanizaciones y núcleos diseminados que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que sigan las indicaciones de las autoridades.

"Imposible" proteger las casas de la urbanización El Farell La urbanización de El Farell, con un censo de unos cien habitantes, es la más amenazada. Se encuentra en una "mala ubicación", según ha explicado el inspector jefe de Bomberos de Cataluña, David Borrell: "Está arriba de una colina, en la vertiente sur, soleada, con viento a favor. El impacto puede ser importante, no tiene franja perimetral, está muy diseminada y literalmente dentro del bosque". Por ello, asumen que es "imposible" proteger viviendas y bienes si el incendio impacta "con severidad", y han priorizado la "protección absoluta" de sus habitantes. Trabajan para agrupar a la población en un punto seguro y protegido por varias dotaciones y camiones de agua. ““

Afecta a 60 hectáreas Un centenar de efectivos de los Bomberos, con 36 vehículos terrestres y doce aéreos, luchan contra este incendio que ha quemado unas 60 hectáreas y que en su carrera inicial, cuando ha cogido inercia, ha llegado a los 850 metros por segundo. Según han informado los Bomberos, a las 14:21 horas han recibido, a través del teléfono de emergencias 112, el aviso de este fuego, que ha quemado un campo de cultivo y ha avanzado por zona forestal. Los Bomberos dan prioridad al flanco izquierdo del incendio, que está actuando como motor y ha lanzado varios focos secundarios. Según las primeras investigaciones, el origen del fuego se encontraría en el incendio de una excavadora que estaba en la zona.