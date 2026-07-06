Medio millar de desalojados por el incendio de Soneja, Castellón, que tratan de sofocar medios aéreos

Doce medios aéreos se han incorporado a primera hora de este lunes a las labores de extinción del incendio forestal de Soneja, en Castellón, que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar y hasta el momento ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que al amanecer han salido tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat, más el helicóptero de coordinación, así como dos aviones, dos helicópteros y el avión anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un amplio dispositivo de medios han trabajado por tierra durante la noche y madrugada para mantener el perímetro del incendio, especialmente en el flanco izquierdo hacia la localidad de Azuébar, según informa el Consorcio de Bomberos de Castellón. Trabajan en la zona bomberos de distintos cuerpos de la Comunidad Valenciana, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Este domingo más de 200 efectivos y 17 medios aéreos trabajaron en la extinción del incendio, que se declaró sobre las 14:00 horas.

A las 9:00 horas se celebrará una nueva reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la que asistirá el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para conocer la evolución del incendio.

No favorece ni a este ni a otros incendios declarados en España la segunda ola de calor de este verano, que se recrudecerá este lunes en el que se esperan registros extremos, con valores que van a superar los 42 grados en muchos lugares.

Baja en intensidad el incendio que afecta a los Picos de Europa Efectivos de los Bomberos de Asturias colaboran en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado 26 de junio en un paraje montañoso de Ribota de Sajambre (León), cuya evolución obligó este domingo a la Junta de Castilla y León a elevar su índice de gravedad al nivel 2 (IGR-2). El 112 de Asturias ha informado de que recibieron la petición por parte del Ejecutivo castellanoleonés sobre las 18:24 horas de este domingo, tras lo que movilizó a una dotación del parque de Cangas de Onís con una autobomba. Además, el jefe supervisor de Bomberos, el jefe de la Zona Oriental y un bombero de ese mismo parque realizaron un sobrevuelo de la zona para evaluar la evolución del incendio. Este domingo, además, una veintena de vecinos de Ribota de Sajambre tuvieron que ser confinados por el Cecopi que gestiona el incendio declarado en este paraje del Parque Nacional de Picos de Europa. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, explicó que el incendio se complicó en la jornada del sábado, pero que ha perdido intensidad en las últimas horas. La bajada de temperaturas y el cambio de viento contribuyeron a mantener el incendio a media ladera y, aunque el pueblo no corre peligro, el Cecopi ha optado por mantener el confinamiento preventivo de los vecinos.

Vigilancia en La Bisbal d'Empordá por la ola de calor El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña (SEM) ha atendido a 14 personas desde que este viernes se declarara el incendio de La Bisbal d'Empordá (Girona), que el sábado quedó estabilizado tras quemar cerca de 2.300 hectáreas. El incendio de La Bisbal, Girona, queda estabilizado tras haber conseguido los bomberos frenar el avance del fuego Durante la madrugada de este lunes, los bomberos han tratado de evitar que se reaviven las llamas en la zona afectada por el incendio, después de que este domingo descartaran darlo por controlado debido, entre otras circunstancias, a la ola de calor. No obstante, se ha levantado el confinamiento de nueve municipios afectados por el fuego. Además, este domingo se ha permitido que los vecinos evacuados regresen a sus viviendas si están fuera del perímetro del incendio, como es el caso de los de las urbanizaciones Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro, y Cabanyes, en Calonge. En el caso de las edificaciones situadas en el área afectada, han podido acceder de forma puntual, bajo supervisión de los Mossos d'Esquadra.