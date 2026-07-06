La ola de calor pone en aviso a toda España y alcanza su punto álgido con máximas de 42 grados

El episodio de ola de calor llega este lunes a su punto álgido en España con temperaturas muy altas que podrán alcanzar hasta 42 grados en puntos de Zaragoza, Córdoba y Sevilla. La Agencia estatal de Meteorología mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, quince en nivel naranja por peligro importante, y sólo dos, las Islas Baleares y Murcia en nivel amarillo por riesgo bajo.

De acuerdo a las previsiones, estarán en aviso naranja a partir del mediodía las siguientes comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. También activará dicha alerta la isla de Gran Canaria (Canarias) a partir de las 11:00 horas.

“06/07 08:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las otras dos comunidades que activarán también avisos, aunque de nivel amarillo, son Baleares y Murcia, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes podrán alcanzarse puntualmente hasta 42 grados en la Ribera del Ebro (Zaragoza), y en las campiñas cordobesa y sevillana.