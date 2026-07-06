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El Tiempo

La ola de calor pone en aviso a toda España y alcanza su punto álgido con máximas de 42 grados

  • Se podrán alcanzar hasta 42 grados en puntos de Zaragoza, Córdoba y Sevilla
  • Quince comunidades se encuentran en aviso naranja y solo dos en amarillo, Baleares y Murcia
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La ola de calor llega este lunes a su punto álgido con máximas de 42 grados
RTVE.es

El episodio de ola de calor llega este lunes a su punto álgido en España con temperaturas muy altas que podrán alcanzar hasta 42 grados en puntos de Zaragoza, Córdoba y Sevilla. La Agencia estatal de Meteorología mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, quince en nivel naranja por peligro importante, y sólo dos, las Islas Baleares y Murcia en nivel amarillo por riesgo bajo.

De acuerdo a las previsiones, estarán en aviso naranja a partir del mediodía las siguientes comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. También activará dicha alerta la isla de Gran Canaria (Canarias) a partir de las 11:00 horas.

Las otras dos comunidades que activarán también avisos, aunque de nivel amarillo, son Baleares y Murcia, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes podrán alcanzarse puntualmente hasta 42 grados en la Ribera del Ebro (Zaragoza), y en las campiñas cordobesa y sevillana.

Las máximas se esperan en el centro de la península

Las máximas superarán los 36-38 grados en amplias zonas del país y los 39-41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida.

En concreto se alcanzarán hasta 41 grados en las zonas de Morena y Condado (Jaén), y en el valle del Guadalquivir en esa misma provincia. También en la depresión central de Tarragona (Cataluña).

Se registrarán hasta 41 grados en distintos puntos de Badajoz y de Cáceres (Extremadura), y en la ribera del Ebro de Navarra, mientras que en puntos de la campiña gaditana, hasta 40 grados se alcanzarán en la campiña gaditana; Aracena, Andévalo y Condado (Huelva); sur de Huesca, bajo Aragón de Teruel, zonas de Zaragoza y diversos puntos de Ciudad Real y Extremadura.

En el valle del Tajo en Toledo en la depresión central de Lleida, centro de Navarra, Ribera de Ebro riojana o en el interior sur de Valencia.

Los termómetros podrán subir hasta 39 grados en la provincia de Madrid salvo en la sierra, en donde las máximas se quedarían en 37 grados.

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