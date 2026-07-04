El tiempo este sábado 4 de julio: temperaturas muy altas y noches tropicales previas a la ola de calor

Este sábado, un día antes de que llegue la segunda ola de calor de esta temporada a España, las temperaturas serán de nuevo muy altas, con valores de hasta 41 grados en valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro.

Excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas, los valores serán muy elevadas en la mayor parte del país, por encima de los 36-39 grados, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las máximas ascenderán en toda la península, Baleares y Canarias y las mínimas, también en ascenso, serán tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, por lo que en los valles se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados.

La estabilidad general en la península dejará cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico traerá intervalos nubosos matinales tendiendo a despejar, y en el Estrecho, donde se darán algunas nubes bajas.

Por la tarde se prevén nubes de evolución en zonas del centro, sin descartar que puedan dar lugar a alguna tormenta o chubasco aislado.

En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las más orientales y al sur.

El viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, con intervalos de fuerte en las costas gallegas.

Habrá cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán, ambos vientos moderados, como el levante que soplará en Alborán y el Estrecho, donde pueden darse intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. En Canarias, viento de flojo a moderado del noroeste.

Posible ola de calor a partir del domingo La Agencia Estatal de Meteorología emitió este jueves una nota especial en la que advierte de la llegada de una masa de aire muy seca y cálida que provocará un episodio de temperaturas excepcionalmente altas y persistentes a partir del domingo y durante buena parte de la próxima semana. Según la Aemet, una dorsal sobre la península combinada con una depresión aislada en niveles altos (dana) situada al oeste favorecerá la entrada y expansión de aire muy cálido sobre gran parte del territorio nacional. La elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos contribuirán a intensificar el episodio. El organismo meteorológico señala que el nivel de peligro será importante, especialmente durante las horas centrales del día, y recomienda extremar las precauciones en actividades al aire libre y entre las personas más vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares. Además, las noches serán muy cálidas en numerosas regiones, dificultando el descanso. La situación meteorológica estará dominada por el tiempo estable en la mayor parte de la península. EL TIEMPO TVE