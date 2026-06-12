Los científicos confirman el comienzo de El Niño y alertan de que puede ser uno de los más intensos de la historia

La NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ha declarado oficialmente el inicio de El Niño. La temperatura del océano Pacífico central y oriental ya se encuentra por encima del promedio. Junto con el cambio en la temperatura también ha variado el flujo del viento y la convección.

Probabilidad de fortalecimiento de El Niño. Entre octubre y enero la probabilidad de que el evento sea muy fuerte es de un 62-63 %. Fuente: NOAA

En sus últimos pronósticos, la NOAA ha indicado que hay más de un 60 % de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad "muy fuerte" entre octubre y enero , situándose entre los mayores registrados desde 1950. Se considera que será muy fuerte cuando la anomalía de la temperatura del océano supera en esa zona del Pacífico los 2 ºC.

¿Qué es El Niño?

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es uno de los principales fenómenos de variabilidad climática del planeta. Se origina en el océano Pacífico ecuatorial, pero sus efectos pueden extenderse a todo el planeta, alterando los patrones de temperatura, precipitaciones y circulación atmosférica de distintos puntos del mundo.

Este sistema presenta tres estados: El Niño, La Niña y una fase neutra, en la que las condiciones se mantienen próximas a la normalidad.

Para declarar oficialmente un episodio de El Niño, la NOAA exige que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registren temperaturas al menos 0,5 °C superiores a la media durante varios meses consecutivos.

Sin embargo, que el océano se caliente no es lo único determinante, los expertos también analizan la respuesta de la atmósfera, en particular la circulación de Walker, un sistema de vientos tropicales que suele impulsar las aguas cálidas hacia el oeste. Cuando estos vientos se debilitan y el calor oceánico se desplaza hacia el este, en dirección a Sudamérica, El Niño queda establecido. Provoca lluvias intensas, incluso inundaciones, y empeora la pesca en la costa peruana y ecuatoriana, mientras en el otro extremo, en el sudeste asiático o Australia, se forma una zona de altas presiones persistente que provoca sequía.

Circulación de Walker durante la fase de El Niño.

Es un proceso periódico, empieza a desarrollarse en primavera-verano del hemisferio norte y se intensifica en invierno. El paso de El Niño a La Niña se produce de media cada tres a cinco años.