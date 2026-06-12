Los científicos confirman el comienzo de El Niño y alertan de que puede ser uno de los más intensos de la historia
- Lo ha anunciado la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU.
- Hay más de un 60% de probabilidad de que alcance una intensidad "muy fuerte" entre octubre y enero
La NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ha declarado oficialmente el inicio de El Niño. La temperatura del océano Pacífico central y oriental ya se encuentra por encima del promedio. Junto con el cambio en la temperatura también ha variado el flujo del viento y la convección.
El Niño podrá ser muy fuerte
En sus últimos pronósticos, la NOAA ha indicado que hay más de un 60 % de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad "muy fuerte" entre octubre y enero, situándose entre los mayores registrados desde 1950. Se considera que será muy fuerte cuando la anomalía de la temperatura del océano supera en esa zona del Pacífico los 2 ºC.
¿Qué es El Niño?
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es uno de los principales fenómenos de variabilidad climática del planeta. Se origina en el océano Pacífico ecuatorial, pero sus efectos pueden extenderse a todo el planeta, alterando los patrones de temperatura, precipitaciones y circulación atmosférica de distintos puntos del mundo.
Este sistema presenta tres estados: El Niño, La Niña y una fase neutra, en la que las condiciones se mantienen próximas a la normalidad.
Para declarar oficialmente un episodio de El Niño, la NOAA exige que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registren temperaturas al menos 0,5 °C superiores a la media durante varios meses consecutivos.
Sin embargo, que el océano se caliente no es lo único determinante, los expertos también analizan la respuesta de la atmósfera, en particular la circulación de Walker, un sistema de vientos tropicales que suele impulsar las aguas cálidas hacia el oeste. Cuando estos vientos se debilitan y el calor oceánico se desplaza hacia el este, en dirección a Sudamérica, El Niño queda establecido. Provoca lluvias intensas, incluso inundaciones, y empeora la pesca en la costa peruana y ecuatoriana, mientras en el otro extremo, en el sudeste asiático o Australia, se forma una zona de altas presiones persistente que provoca sequía.
Es un proceso periódico, empieza a desarrollarse en primavera-verano del hemisferio norte y se intensifica en invierno. El paso de El Niño a La Niña se produce de media cada tres a cinco años.
Este evento afecta a todo el planeta
Es un fenómeno que puede alterar el clima a nivel mundial ya que modifica la circulación atmosférica global y aumenta la temperatura del planeta. Hace que la temporada de huracanes sea menos activa en el Atlántico. Y en el otro extremo del planeta, como es el Cuerno de África, El Niño provoca inundaciones mientras que La Niña genera importantes sequías.
El Niño se relaciona con las hambrunas históricas en Europa
En un artículo reciente publicado en ResearchGate han encontrado una relación entre El Niño y las crisis alimentarias históricas en Europa durante la Edad Moderna. Han determinado que los años con El Niño aumentó la probabilidad de crisis de subsistencia sobre todo en Europa Central.
Según este estudio, más del 40 % de los inicios de hambrunas en Europa Central podrían estar asociados a episodios de El Niño. El estudio sugiere que El Niño actuaba como un detonante o amplificador de crisis ya latentes.