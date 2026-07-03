España sufrirá la segunda ola de calor del año a partir del domingo

El calor sofocante no da respiro. Apenas una semana después del fin de la primera ola de calor del año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes un aviso especial por la llegada de la segunda, que se extenderá, como mínimo, del domingo 3 al martes 7 de julio.

La masa seca y muy cálida que ya afecta al sur peninsular irá ascendiendo extendiendo el calor a todo el oeste de Europa. Volveremos a superar los 40 ºC en valles como el Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Miño o Ebro. Zaragoza pasará de 31 ºC que alcanzó el jueves a superar los 40 ºC a inicios de la próxima semana.

Y hay que tener muy en cuenta la brusca subida térmica que esperan en Galicia y País Vasco. En Ourense el ascenso irá de los 35 ºC del jueves pasado a 42 ºC el domingo. Y Sevilla y Córdoba pueden superar los 40 ºC durante más de 10 días consecutivos.

Un nuevo domo de calor Detrás de esta ola de calor, como de la primera, hay un domo o cúpula de calor. Para que se forme es necesario que un potente anticiclón permanezca bloqueado sobre una misma región durante un periodo prolongado. Esta situación de bloqueo impide la llegada de borrascas y favorece el hundimiento del aire, que se comprime y se calienta a medida que desciende. Si a ello se suma la intensa insolación propia de estas fechas del año, el calor se acumula de forma progresiva, dando lugar a una auténtica "cúpula" de aire muy cálido que puede extenderse desde la superficie hasta las capas altas de la troposfera. Cúpula de calor sobre el oeste de Europa EL TIEMPO TVE

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Fin a las noches frescas El alivio nocturno también tiene las horas contadas. Tras unas jornadas en las que las temperaturas mínimas habían descendido ligeramente en algunas zonas del país, el calor volverá a intensificarse. A comienzos de la próxima semana serán frecuentes las noches tórridas, con temperaturas mínimas superiores a los 25 °C. Lo que significa que a la hora de irse a dormir, los termómetros seguirán superando los 30 °C en muchos puntos de España, haciendo muy difícil conciliar el sueño. El calor tampoco dará tregua en Canarias. La llegada de calima durante el fin de semana vendrá acompañada de un ascenso gradual de las temperaturas que se intensificará a comienzos de la próxima semana, cuando en algunos puntos del archipiélago los termómetros podrán acercarse a los 40 ºC. Temperaturas mínimas previstas para el lunes EL TIEMPO TVE

El segundo junio más cálido en España desde que hay registros Apenas hemos tenido tiempo de recuperarnos de la primera ola de calor del verano y España vuelve a enfrentarse a un nuevo episodio de calor extremo. La atmósfera sigue sin dar tregua: ya son más de 40 días consecutivos con temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año. La primera ola de calor de 2026 fue extraordinaria, especialmente en el norte peninsular, donde destacó por su intensidad, extensión y persistencia. Durante aquellos días se batieron numerosos récords y el calor alcanzó niveles nunca antes registrados para un mes de junio. El 23 de junio quedó marcado como el día más cálido de un mes de junio en la serie histórica, con una temperatura media nacional de 29,6 ºC. Aquel día, además, cerca de 35,7 millones de personas —casi tres de cada cuatro habitantes del país— estuvieron expuestas a riesgo sanitario debido a las temperaturas extremas. No es solo la ola de calor: más de 1.000 muertos y máximas de 40 °C en el segundo junio más cálido en España desde 1961 Jaime Gutiérrez El balance de aquel episodio fue excepcional. AEMET registró más de 300 récords de temperatura, los termómetros superaron los 40 ºC en decenas de municipios y junio de 2026 terminó convirtiéndose en el mes de junio con mayor número de muertes atribuibles al calor desde que existen registros, en 2015.

La temperatura del agua del mar marcó récords históricos en junio Tras la histórica ola de calor que ha azotado Europa durante la última semana, la temperatura del mar Mediterráneo se ha disparado hasta alcanzar valores sin precedentes para estas fechas. La anomalía térmica ha superado por primera vez los 8 ºC por encima de lo habitual. El calentamiento más intenso se concentra frente a la costa sur de Francia y en las aguas que rodean Córcega, Cerdeña y la península italiana, donde el mar presenta un exceso de calor extraordinario. Anomalía de la temperatura del mar EL TIEMPO TVE La boya de Dragonera, al oeste de Mallorca, alcanzó 30,55 °C, la temperatura más alta registrada por la red de Puertos del Estado en un mes de junio. Este valor se quedó aproximadamente 1,3 °C por debajo del récord absoluto de esa misma boya (31,87 °C, registrado en agosto de 2024), pero constituye un valor extraordinariamente elevado para finales de junio. Temperaturas de la boya de Dragonera PUERTOS DEL ESTADO Todas las boyas fondeadas en el Mediterráneo han registrado máximos mensuales y algunas de la cuenca atlántica también han tenido valores de récord para un mes de junio. La de Pasaia ha llegado a los 26,2 ºC, Bilbao-Vizcaya 23,93ºC y Villano-Sisargas 19,99ºC. La temperatura oceánica global también alcanzó su récord para esta época del año. El 21 de junio Copernicus detectó una temperatura que superó los niveles de 2023 y 2024, los más altos hasta ahora. Un mar más cálido aporta más energía a la atmósfera que es capaz de generar precipitaciones más intensas e inundaciones. Temperatura diaria superficial del mar a escala global Copernicus