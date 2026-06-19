Llega la primera ola de calor del aÃ±o: superaremos los 40Âº este fin de semana

Este domingo empieza el verano astronómico en el hemisferio norte y lo hace con la primera ola de calor del año.

¿Tienes la sensación de que el calor ha llegado demasiado pronto? Pues sí, estás en lo cierto. Desde el pasado 19 de mayo las temperaturas se han situado por encima de la media durante todos los días casi sin excepción, solo un día se igualó el promedio.

Temperaturas registradas (línea roja) por encima de la media (línea blanca).

¿Qué es una ola de calor? En primer lugar, no podemos llamar ola de calor a cualquier día de altas temperaturas. Para que se considere como tal, deben alcanzarse ciertos umbrales térmicos, evitando así exageraciones. Estos límites se fijan de forma estadística, ya que no tendría sentido aplicar los mismos parámetros a todas las estaciones meteorológicas cuando las temperaturas normales varían considerablemente entre regiones. En concreto, una ola de calor debe tener una duración mínima de tres días consecutivos, en los cuales se superen dichos umbrales en, al menos, un 10% de las estaciones. Por ejemplo, no es lo mismo registrar 38ºC a orillas del Guadalquivir que en la costa cantábrica, por lo que estos límites son diferentes para cada lugar. Mientras que en Córdoba el umbral se sitúa en los 41,6ºC, en Santander es de 27,5ºC. Además, la elección de estos valores debe buscar un equilibrio: si son demasiado bajos, se identificaría un número excesivo de episodios cada verano, diluyendo el carácter excepcional del fenómeno; por el contrario, si son demasiado elevados, algunos eventos significativos quedarían fuera del registro. Temperaturas umbral para la determinación de ola de calor RTVE Como todo depende de umbrales y números, a menudo la denominación de ola de calor no es rápida sino que necesita de un tiempo de análisis de datos. Según las previsiones este sábado el 23.7% de las estaciones superarán sus umbrales térmicos y a partir del domingo el calor se intensificará y ese porcentaje aumentará hasta el 60%. Si esto se cumple se darían las condiciones estadísticas para que se denomine ola de calor.

Días de calor extremo La llegada de una masa de aire de origen sahariano, muy seca y cálida, junto con la gran cantidad de horas de insolación nos van a dejar temperaturas muy elevadas y persistentes. Este viernes no habrá cambios y se mantendrán altas, especialmente, en los valles del Ebro, Guadalquivir y Guadiana. El sábado subirán llegando ya a los 40ºC, aunque los valores más extremos los encontraremos a partir del domingo cuando veremos superar esa cifra en capitales de provincia como Zaragoza, Lleida, Córdoba, Jaén, Ciudad Real y Toledo. Estas temperaturas tan extremas hacen que sea una situación peligrosa, especialmente durante las horas centrales del día y más para personas vulnerables. Además, irá acompañada de polvo en suspensión lo que empeorará la calidad del aire. Temperaturas máximas previstas este viernes. RTVE Temperaturas máximas previstas el domingo. RTVE Temperaturas máximas previstas el lunes. RTVE Las temperaturas nocturnas también serán cada día más altas encontrándonos con valores que se situarán en muchos casos entre los 20 y los 25ºC. De hecho en Almería las noches serán tórridas a partir del domingo, es decir, superarán los 25ºC. Y estos valores se darán justo antes del amanecer pero a la hora de irnos a dormir estaremos por encima de los 30ºC. Temperaturas mínimas previstas el sábado. RTVE Temperaturas mínimas previstas el domingo. RTVE A medida que las temperaturas asciendan lo hará también el riesgo de incendios que será muy alto o extremo este domingo en muchos puntos de España, especialmente en el este y norte peninsular, así como en Baleares. Riesgo de incendios extremo este domingo. RTVE