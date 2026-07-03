El tiempo este viernes 3 de julio: calor extremo mientras Aemet alerta de una posible ola a partir del domingo

España afronta este viernes 3 de julio una nueva jornada marcada por las altas temperaturas y la estabilidad atmosférica, en un contexto de calor intenso que podría derivar en una ola de calor durante los próximos días, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación meteorológica estará dominada por el tiempo estable en la mayor parte de la península, con cielos poco nubosos o despejados y únicamente algunas nubes altas. La excepción se encontrará en el Cantábrico, donde la entrada de aire atlántico dejará abundante nubosidad y no se descarta alguna precipitación débil en el sector más oriental.

Durante la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas montañosas de la mitad sur peninsular, con posibilidad de algún chubasco aislado. En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con algunas lloviznas en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que las islas orientales y las zonas meridionales presentarán cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas continuarán siendo muy elevadas. EL TIEMPO TVE

Las temperaturas máximas continuarán siendo muy elevadas y subirán en la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que experimentarán un ligero descenso en el tercio sur. Los termómetros superarán los 36 grados en amplias zonas de la meseta sur, Extremadura y Andalucía, así como de forma puntual en áreas bajas del litoral y prelitoral de Galicia y Cataluña.

Los valores más extremos se registrarán en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del oeste andaluz, donde se alcanzarán entre 39 y 41 grados. Las mínimas seguirán siendo muy altas, con noches tropicales por encima de los 20 grados en amplias zonas del litoral mediterráneo y del suroeste peninsular. En algunos valles incluso podrían registrarse noches tórridas, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados.

Las mínimas seguirán siendo muy altas, con noches tropicales en amplias zonas del Mediterráneo y del suroeste peninsular. EL TIEMPO TVE

En cuanto al viento, soplará en general flojo o moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur y del nordeste en el noroeste peninsular. Se esperan intervalos de viento fuerte en las costas gallegas, así como cierzo moderado en el valle del Ebro y tramontana con rachas intensas en el Ampurdán. Especial atención requerirá el Estrecho, donde el viento de levante podrá dejar rachas muy fuertes, superiores a los 80 kilómetros por hora.

Posible ola de calor a partir del domingo La Agencia Estatal de Meteorología emitió este jueves una nota especial en la que advierte de la llegada de una masa de aire muy seca y cálida que provocará un episodio de temperaturas excepcionalmente altas y persistentes a partir del domingo y durante buena parte de la próxima semana. Según la Aemet, una dorsal sobre la península combinada con una depresión aislada en niveles altos (dana) situada al oeste favorecerá la entrada y expansión de aire muy cálido sobre gran parte del territorio nacional. La elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos contribuirán a intensificar el episodio. El organismo meteorológico señala que el nivel de peligro será importante, especialmente durante las horas centrales del día, y recomienda extremar las precauciones en actividades al aire libre y entre las personas más vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares. Además, las noches serán muy cálidas en numerosas regiones, dificultando el descanso. La situación meteorológica estará dominada por el tiempo estable en la mayor parte de la península. EL TIEMPO TVE