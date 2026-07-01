No es solo la ola de calor: más de 1.000 muertos y máximas de 40 °C en el segundo junio más cálido en España desde 1961

En una semana en la que se prevé que las temperaturas sigan siendo más altas de lo normal en la mayor parte del país, el análisis de los últimos 30 días apunta a que España se ha enfrentado al segundo junio más cálido desde que hay registros. La primera ola de calor del verano ha sido excepcional en el norte, “no solo por la intensidad, sino por la duración y persistencia”, según el análisis preliminar de Aemet. El día 23, en el centro del episodio, fue el más cálido para un mes de junio de la serie histórica; y el 73% de la población estuvo expuesta a riesgo sanitario por las altas temperaturas.

Los cinco días de la ola de calor se han batido marcas de temperatura media diaria y la red de estaciones de Aemet ha anotado más de 300 récords provisionales de máxima y mínima. Pero el calor intenso lleva más de 40 días instalado en España. Los termómetros han rebasado los 40 °C en decenas de municipios y el último mes se ha convertido en el junio con más muertes atribuibles al calor desde 2015, según el MoMo.

El segundo junio más cálido desde 1961 Aunque aún queda tiempo para que se conozca el informe oficial del calor en junio, el cálculo de DatosRTVE a partir de los datos provisionales que recopila Aemet indica que la temperatura media en la España peninsular ha sido de 24,9 °C, con una anomalía de 3,3 °C por encima de lo normal respecto al período de referencia 1991-2020. Esto apunta a que el de 2026 será el segundo junio más cálido desde 1961, solo por detrás de los valores de hace un año, cuando la temperatura media oficial fue de 25,2 ºC (3,7 grados más de lo normal). Al mirar las temperaturas del mes día a día, se revela otro hito: el pasado 23 fue el día más cálido en un mes de junio desde que hay registros. La temperatura media para el conjunto de España fue de 29,6 ºC, superando en 0,1 ºC el registro más alto, que se anotó el 29 de junio del año pasado. Ese mismo día, la media de las máximas para la España peninsular fue de 38,2 ºC, igualando el récord alcanzado en 2025. Durante la primera ola de calor del verano, del 20 al 24 de junio, casi todos los días han sido los más calurosos de la serie histórica de temperaturas medias diarias de España. De media, las máximas del mes han estado 3,6 °C por encima de lo normal y han llegado a sobrepasar los 6,5 °C de anomalía positiva durante la ola de calor, con un efecto muy notorio en el aeropuerto de Pamplona (+5,1 °C) o en Teruel capital (+5,7 °C). Las mínimas también han sido de media 2,4 °C más cálidas de lo normal, y hasta 4,7 °C más durante la ola de calor. Este efecto se ha notado especialmente en Ávila capital o la estación del parque del Retiro, en Madrid, donde las mínimas más altas han estado casi 4 grados por encima de lo esperable.

Más de 1.000 muertes atribuibles al calor El pasado 23 de junio, 35,7 millones de personas estuvieron expuestas a riesgo sanitario por un calor sin precedentes. Son casi tres de cada cuatro habitantes de España; personas que viven en alguna de las zonas para las que el Ministerio de Sanidad decretó ese día algún nivel de alerta. La mayoría, en riesgo alto. Las cifras se mantuvieron iguales al día siguiente, pero con una distribución distinta de los niveles de riesgo. Solo el 15% de la población vivía en alguna zona con riesgo alto por calor, mientras que el grueso de las personas expuestas —27,7 millones de habitantes— se enfrentaban a riesgo medio o bajo, según el cálculo de DatosRTVE a partir del cruce de los avisos de Meteosalud y el Padrón del INE. Los expertos en Salud Pública señalan que la primera ola de calor suele ser la más peligrosa, porque el cuerpo aún no está acostumbrado a las altas temperaturas. En la de junio de 2026 se han producido 246 muertes atribuibles al calor, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. La mayoría han ocurrido en Cataluña (48 muertes), País Vasco (30), Madrid (25), Castilla y León (28) y Andalucía (21). Además, la cifra se eleva a 1.028 fallecidos durante todo el mes. Es el junio con más muertes relacionadas con las altas temperaturas —por delante de 2017 (1.000) y 2022 (828)— e incluye al menos cuatro muertes por golpes de calor en Bizkaia, Almería y Badajoz, así como a todas las personas que han fallecido porque las altas temperaturas han agravado sus patologías previas.

42 días de calor excepcional Desde 1975, en España se han producido 12 olas de calor en el mes de junio; la mitad de ellas, desde 2015. Esto es "una evidencia de que los episodios de ola de calor aparecen a comienzos de verano con mayor frecuencia de lo que lo hacían en décadas anteriores", explica el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. Pero, más allá de la ola de calor, junio de 2026 ha sido un mes excepcionalmente cálido en su conjunto. Los termómetros han encadenado 26 días consecutivos con valores por encima de lo normal para la época del año —del 6 al 1 de julio—, a los que podría sumarse otra racha de calor intenso antes de que acabase la primavera: comenzó el 19 de mayo y terminó el 3 de junio. En otras palabras, 42 jornadas sin una bajada de las temperaturas, con solo un breve descanso el 4 y el 5 de junio. La situación es muy parecida si se analizan los datos estación por estación: hay 489 observatorios con 21 o más días de temperaturas más cálidas de lo normal. La máxima más alta del mes se ha registrado en Andújar (Jaén), con 45,1 ºC el 22 de junio. Y las que más días de temperatura extrema acumulan —es decir, más jornadas anotando valores por encima del percentil 95 respecto al periodo de referencia histórico 1991-2020— son El Cebollar (Ordesa) y Cerler, dos observatorios del Pirineo de Huesca que han encadenado 29 días de calor extremo. Con las mínimas ha ocurrido lo mismo. A Cogulla (28 días) se unen la localidad malagueña de Marbella (30) y Totana (26), en Murcia. Son tres ejemplos destacados de los lugares donde han pasado tres semanas o más con mínimas anormalmente altas.

Más de 300 récords de temperatura Este calor sofocante se ha reflejado también en récords en centenares de estaciones meteorológicas de Aemet. Del 1 al 30 de junio, se han batido 165 récords de temperatura máxima (145 mensuales y 20 absolutos) y 225 de mínima más alta (180 mensuales y 45 absolutos). Como muestran los siguientes mapas, los récords se han concentrado especialmente en Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco y Navarra. Durante la ola de calor (del 20 de junio al 24 de junio) se batieron 316 récords, el 81% de todos los del mes: 148 de temperatura máxima (90% del período) y 168 de mínima más alta (75%). Los más destacados se han anotado en Gipuzkoa: el mercurio ha llegado hasta los 41,6 °C de máxima en Azpeitia y hasta los 41,4 °C en Elgoibar. En cuanto a las mínimas, resaltan Agurain/Salvatierra (Araba) y Mutriku (Gipuzkoa), con 26,8 y 24,9 grados, en cada caso. También Leciñena, en Zaragoza, que no bajó de 26,6 °C el miércoles pasado.