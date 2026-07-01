No es solo la ola de calor: más de 1.000 muertos y máximas de 40 °C en el segundo junio más cálido en España desde 1961
- Las máximas inéditas del 23 de junio supusieron un riesgo para la salud del 73% de la población
- España lleva más de 40 días consecutivos con calor excepcional para la época del año
En una semana en la que se prevé que las temperaturas sigan siendo más altas de lo normal en la mayor parte del país, el análisis de los últimos 30 días apunta a que España se ha enfrentado al segundo junio más cálido desde que hay registros. La primera ola de calor del verano ha sido excepcional en el norte, “no solo por la intensidad, sino por la duración y persistencia”, según el análisis preliminar de Aemet. El día 23, en el centro del episodio, fue el más cálido para un mes de junio de la serie histórica; y el 73% de la población estuvo expuesta a riesgo sanitario por las altas temperaturas.
Los cinco días de la ola de calor se han batido marcas de temperatura media diaria y la red de estaciones de Aemet ha anotado más de 300 récords provisionales de máxima y mínima. Pero el calor intenso lleva más de 40 días instalado en España. Los termómetros han rebasado los 40 °C en decenas de municipios y el último mes se ha convertido en el junio con más muertes atribuibles al calor desde 2015, según el MoMo.
El segundo junio más cálido desde 1961
Aunque aún queda tiempo para que se conozca el informe oficial del calor en junio, el cálculo de DatosRTVE a partir de los datos provisionales que recopila Aemet indica que la temperatura media en la España peninsular ha sido de 24,9 °C, con una anomalía de 3,3 °C por encima de lo normal respecto al período de referencia 1991-2020. Esto apunta a que el de 2026 será el segundo junio más cálido desde 1961, solo por detrás de los valores de hace un año, cuando la temperatura media oficial fue de 25,2 ºC (3,7 grados más de lo normal).
Al mirar las temperaturas del mes día a día, se revela otro hito: el pasado 23 fue el día más cálido en un mes de junio desde que hay registros. La temperatura media para el conjunto de España fue de 29,6 ºC, superando en 0,1 ºC el registro más alto, que se anotó el 29 de junio del año pasado. Ese mismo día, la media de las máximas para la España peninsular fue de 38,2 ºC, igualando el récord alcanzado en 2025.
Durante la primera ola de calor del verano, del 20 al 24 de junio, casi todos los días han sido los más calurosos de la serie histórica de temperaturas medias diarias de España.
De media, las máximas del mes han estado 3,6 °C por encima de lo normal y han llegado a sobrepasar los 6,5 °C de anomalía positiva durante la ola de calor, con un efecto muy notorio en el aeropuerto de Pamplona (+5,1 °C) o en Teruel capital (+5,7 °C). Las mínimas también han sido de media 2,4 °C más cálidas de lo normal, y hasta 4,7 °C más durante la ola de calor. Este efecto se ha notado especialmente en Ávila capital o la estación del parque del Retiro, en Madrid, donde las mínimas más altas han estado casi 4 grados por encima de lo esperable.
Más de 1.000 muertes atribuibles al calor
El pasado 23 de junio, 35,7 millones de personas estuvieron expuestas a riesgo sanitario por un calor sin precedentes. Son casi tres de cada cuatro habitantes de España; personas que viven en alguna de las zonas para las que el Ministerio de Sanidad decretó ese día algún nivel de alerta. La mayoría, en riesgo alto.
Las cifras se mantuvieron iguales al día siguiente, pero con una distribución distinta de los niveles de riesgo. Solo el 15% de la población vivía en alguna zona con riesgo alto por calor, mientras que el grueso de las personas expuestas —27,7 millones de habitantes— se enfrentaban a riesgo medio o bajo, según el cálculo de DatosRTVE a partir del cruce de los avisos de Meteosalud y el Padrón del INE.
Los expertos en Salud Pública señalan que la primera ola de calor suele ser la más peligrosa, porque el cuerpo aún no está acostumbrado a las altas temperaturas. En la de junio de 2026 se han producido 246 muertes atribuibles al calor, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. La mayoría han ocurrido en Cataluña (48 muertes), País Vasco (30), Madrid (25), Castilla y León (28) y Andalucía (21).
Además, la cifra se eleva a 1.028 fallecidos durante todo el mes. Es el junio con más muertes relacionadas con las altas temperaturas —por delante de 2017 (1.000) y 2022 (828)— e incluye al menos cuatro muertes por golpes de calor en Bizkaia, Almería y Badajoz, así como a todas las personas que han fallecido porque las altas temperaturas han agravado sus patologías previas.
42 días de calor excepcional
Desde 1975, en España se han producido 12 olas de calor en el mes de junio; la mitad de ellas, desde 2015. Esto es "una evidencia de que los episodios de ola de calor aparecen a comienzos de verano con mayor frecuencia de lo que lo hacían en décadas anteriores", explica el portavoz de Aemet, Rubén del Campo.
Pero, más allá de la ola de calor, junio de 2026 ha sido un mes excepcionalmente cálido en su conjunto. Los termómetros han encadenado 26 días consecutivos con valores por encima de lo normal para la época del año —del 6 al 1 de julio—, a los que podría sumarse otra racha de calor intenso antes de que acabase la primavera: comenzó el 19 de mayo y terminó el 3 de junio. En otras palabras, 42 jornadas sin una bajada de las temperaturas, con solo un breve descanso el 4 y el 5 de junio.
La situación es muy parecida si se analizan los datos estación por estación: hay 489 observatorios con 21 o más días de temperaturas más cálidas de lo normal. La máxima más alta del mes se ha registrado en Andújar (Jaén), con 45,1 ºC el 22 de junio. Y las que más días de temperatura extrema acumulan —es decir, más jornadas anotando valores por encima del percentil 95 respecto al periodo de referencia histórico 1991-2020— son El Cebollar (Ordesa) y Cerler, dos observatorios del Pirineo de Huesca que han encadenado 29 días de calor extremo.
Con las mínimas ha ocurrido lo mismo. A Cogulla (28 días) se unen la localidad malagueña de Marbella (30) y Totana (26), en Murcia. Son tres ejemplos destacados de los lugares donde han pasado tres semanas o más con mínimas anormalmente altas.
Más de 300 récords de temperatura
Este calor sofocante se ha reflejado también en récords en centenares de estaciones meteorológicas de Aemet. Del 1 al 30 de junio, se han batido 165 récords de temperatura máxima (145 mensuales y 20 absolutos) y 225 de mínima más alta (180 mensuales y 45 absolutos). Como muestran los siguientes mapas, los récords se han concentrado especialmente en Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco y Navarra.
Durante la ola de calor (del 20 de junio al 24 de junio) se batieron 316 récords, el 81% de todos los del mes: 148 de temperatura máxima (90% del período) y 168 de mínima más alta (75%).
Los más destacados se han anotado en Gipuzkoa: el mercurio ha llegado hasta los 41,6 °C de máxima en Azpeitia y hasta los 41,4 °C en Elgoibar. En cuanto a las mínimas, resaltan Agurain/Salvatierra (Araba) y Mutriku (Gipuzkoa), con 26,8 y 24,9 grados, en cada caso. También Leciñena, en Zaragoza, que no bajó de 26,6 °C el miércoles pasado.
Varios días por encima de 40 °C
En junio, el calor se ha cebado especialmente con el norte de España. El día 24 se alcanzaron los 42,7 ºC en el aeropuerto de Bilbao, una temperatura récord que no se superaba en estas fechas desde 1950. "Es la primera vez que en un mismo año (en esta ocasión en un mismo mes) se superan los 40 °C en tres ocasiones", escribe el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez Mora, en su análisis de la ola de calor. Del mismo modo, los 40,5 ºC del mismo día en la estación de Sierrapando, en Torrelavega (Cantabria), no se alcanzaban en junio desde hace 15 años.
La excepcionalidad de llegar a más de 40 grados en junio también se ha dado en otras partes de España, como en Madridejos (Toledo), donde los 40,5 ºC del pasado 22 de junio no se veían para el mismo mes desde 1994; o en Montoro (Córdoba), uno de los seis lugares de España donde el mercurio ha rebasado los 40 grados durante cinco días seguidos, y donde los 45,1 ºC del 23 de junio no se alcanzaban desde 2012.
Para el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, el cambio climático causado por la actividad humana es la causa fundamental detrás de estos datos de calor extremo. "Provoca un calentamiento, tanto de la atmósfera como de los mares y océanos que rodean nuestro país", que "ya está dando lugar a una adversidad mayor de las altas temperaturas", explica el experto.
A su juicio, las olas de calor en España han experimentado un incremento en frecuencia, intensidad y duración. Aemet estima que la temperatura media anual del conjunto de España se ha calentado alrededor de 1,8 ºC desde los años 60 del siglo XX, con una incidencia especial en los meses de verano: "Es la estación que más se ha calentado, prácticamente 2 ºC [más]".
Del mismo modo, añade Del Campo, "las olas de calor han incrementado su duración unos tres días por década", y su intensidad ha crecido 0,3 ºC cada diez años. El verano pasado, señala el experto, España estuvo sometida a calor extremo uno de cada tres días. Y detrás de todo esto, añade, puede haber una modificación de los patrones atmosféricos, con dorsales anticiclónicas persistentes que atrapan el calor durante varios días y que aún han de ser estudiados en profundidad.
La ola de calor más severa registrada en Europa
Esta ola de calor que ha azotado la Península Ibérica no ha sido un fenómeno aislado, sino la expresión local de un episodio histórico que ha afectado a toda Europa occidental. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus ha señalado que las temperaturas globales de la superficie del mar ya han superado los niveles récord para esta época del año alcanzados en 2023 y 2024.
Según el análisis de atribución climática publicado el 26 de junio por World Weather Attribution (WWA) —consorcio internacional de investigadores de Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido—, la ola de calor de junio de 2026 es la más severa jamás registrada en el continente, con temperaturas entre 5 y 12 grados por encima de la media estacional en Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra.
El 45% de las 854 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes analizadas por el estudio ha superado su índice de estrés térmico (WBGT), un indicador que combina temperatura, humedad y otros factores fisiológicos. Algunas capitales, apuntan los expertos, han batido no solo su récord de junio, sino su registro absoluto desde 1950.
Asimismo, el informe atribuye esta ola de calor a un sistema de alta presión persistente que ha canalizado aire caliente procedente del norte de África mientras despejaba el cielo e intensificaba la radiación solar. Los investigadores concluyen que un episodio de estas características es consecuencia directa del calentamiento global provocado por la quema de combustibles fósiles. Aseguran que habría sido prácticamente imposible que ocurriera en 1976 y unas diez veces menos probable en 2003. Sin embargo, su estudio señala que hoy es entre decenas y cientos de veces más probable que hace apenas dos décadas.
Sobre esta información
Este análisis de las temperaturas de junio de 2026 se ha realizado con datos extraídos de la API pública de Aemet, de su servicio de predicción y de los resúmenes climatológicos mensuales. También se ha empleado un registro histórico de los avisos por calor del Ministerio de Sanidad (Meteosalud) y el Padrón más reciente del INE.
Temperatura media mensual y carácter térmico. Los datos históricos proceden de la serie histórica oficial desde 1961, calculada con el modelo utilizado por Aemet hasta 2020: como la media ponderada de las temperaturas de 39 estaciones de referencia a las que se les asignan pesos de representatividad. El dato para el mes analizado es provisional y se calcula a partir de los valores climatológicos publicados por Aemet.
Histórico de temperaturas promedio de España. La temperatura promedio diaria de España se calcula con el mismo sistema empleado para la temperatura media mensual de España. Esto produce una serie comparable con la metodología histórica de Aemet, aunque la metodología difiere ligeramente con la malla de más de 1.500 puntos de cuadrícula, oficial desde 2020.
Análisis de temperatura del período. La escala que define cuán extrema es la temperatura máxima registrada en una estación meteorológica de España se ha construido a partir del análisis de los percentiles de los registros climatológicos del periodo de referencia 1991-2020. DatosRTVE y El Tiempo han definido una escala que considera muy fríos todos los días en los que los registros estén entre el 5% más bajo y muy cálidos aquellos en los que se colocan entre el 5% más alto. En medio, se califican como fríos o cálidos aquellos que se encuentran, respectivamente, entre el 5 y el 20% más bajo o más alto de las temperaturas de referencia, y se califican como algo fríos o algo cálidos cuando el valor ocupa una posición entre el 20 y el 40%. Además, se considera que la temperatura de un día es normal cuando ocupa la parte central de la distribución; es decir, cuando está entre el 40 y el 60% de los valores históricos de referencia.
En el recuento de días extremos por estación se tienen en cuenta todos aquellos que se sitúan por encima del percentil 95 del periodo de referencia 1991-2020.
Anomalía de temperaturas máximas y mínimas. Se entiende como anomalía diaria la diferencia de la temperatura registrada respecto a la media histórica 1991-2020 para cada estación de Aemet. La anomalía global del período, ya sea el mes o el episodio de ola de calor, se calcula como la media aritmética de las anomalías medias de cada estación.
A partir de estos datos, se buscan posibles rachas consecutivas de anomalía positiva de las temperaturas, ampliando el rango a todo el año en curso para poder capturar aquellas que comenzaron antes del primer día del mes analizado. Se considera que un día tiene "anomalía positiva" cuando el carácter de la medición es "algo cálido", "cálido" o "muy cálido".
Récords de temperatura máxima y mínima más alta. DatosRTVE calcula los récords de temperatura máxima comparando los registros diarios de las estaciones con el archivo histórico de temperaturas extremas de Aemet. Para el cálculo de los récords de mínima más alta, se busca el valor más alto de temperatura mínima en la serie histórica para cada estación, tanto mes a mes como de forma absoluta (en cualquier mes del año). Luego, se enfrenta esa lista con los registros diarios.
Tras elaborar el archivo de récords, se hace un recuento de registros por provincia para identificar las tres con mayor número de marcas históricas en ese mes. Del mismo modo, se calcula cuántos récords se han producido dentro del periodo de ola de calor para hallar qué porcentaje suponen respecto a todos los récords del mes.
Estaciones que han superado el umbral máximo de temperatura. En primer lugar, DatosRTVE establece un umbral de temperatura máxima a partir del redondeo a la baja y hacia la decena más cercana de la temperatura máxima del periodo. Por ejemplo, si la máxima del mes es 43,2 °C, el umbral es 40 °C. Esto garantiza que al menos una estación lo ha rebasado. Una vez identificadas las estaciones en las que se ha sobrepasado ese umbral, se calcula la diferencia entre la temperatura máxima que alcanzó esa estación durante el último mes y el percentil 50 histórico de temperatura máxima para ese mismo día del año. A continuación, se busca en la serie histórica (mismo mes, misma estación) la fecha más reciente en que la temperatura fue igual o superior a la alcanzada en 2026. Si 2026 es récord absoluto (ningún día previo llegó a esa temperatura), se muestra la fecha del récord histórico anterior (el que acaba de batir).
Población afectada por avisos Meteosalud. Para calcular cuánta población ha estado expuesta a riesgo sanitario por calor cada día de la ola de calor, según los avisos que emite el Ministerio de Sanidad a través del sistema Meteosalud, DatosRTVE asigna cada municipio a una de las 182 zonas isoclimáticas de España. Para cada día, suma la población de cada localidad afectada por algún nivel de riesgo (bajo, medio o alto) que consta en el Padrón más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE).