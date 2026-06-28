Francia registra 1.000 muertes más que lo habitual durante la ola de calor que abrasa a Europa

Francia ha registrado 1.000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo con la mitad de la ola de calor.

"Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1.000 muertes adicionales —cifras no consolidadas— en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores", ha anunciado la agencia nacional de salud pública.

Este organismo del Ministerio de Sanidad ha señalado que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85% de los casos), al tiempo que ha apuntado a un aumento del 40% en los fallecimientos en domicilios. "Este aumento es más pronunciado en las regiones bajo alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia (región parisina), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira", ha indicado.

Este primer balance, según el organismo, ha de ser interpretado "con prudencia", pues "la mortalidad será más elevada" debido a una "subestimación de los datos", que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

Tan solo dos regiones en alerta roja este lunes La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha estimado que los fallecimientos asociados a la actual ola de calor "probablemente" no llegarán al nivel de los de agosto de 2003, cuando se registró un aumento de la mortalidad de 15.000 personas. "Aunque la ola de calor es comparable desde el punto de vista meteorológico a la de 2003, probablemente no estaremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario", ha dicho Rist en una entrevista al canal BFMTV. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Núñez, ha explicado que durante últimos cuatro días ha habido jornadas con un aumento del 40% de las llamadas a los servicios de urgencias asociadas con el calor. En su actualización para este lunes, la agencia meteorológica Météo France solo ha dejado a dos departamentos —del total de casi 100 del país— en alerta roja por extremo calor, ambos situados en el noreste del país. Sin embargo, cerca de la mitad del país estaba en alerta naranja -la segunda más grave-, entre ellos París y su región.

Alemania registra con 29,4 grados la noche más calurosa de su historia La ola de calor también está dejando registros históricos en Alemania, donde el municipio de Kubschütz registró la pasada madrugada una temperatura de 29,4 grados. "Nunca antes tuvimos una mínima tan elevada durante la noche en Alemania", ha dicho un portavoz del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), que ha añadido que aún deben hacerse las pertinentes comprobaciones para hacer oficial esa temperatura. La víspera, el DWD registró un récord histórico de temperaturas, al medirse 41,5 grados en Drewitz, en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt. Esa medición superó la registrada el viernes en Saarbrücken, donde, al llegar a 41,3 grados, se había batido el récord fijado el 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán y donde los termómetros marcaron ese día 41,2 grados. Alemania vive una ola de calor en la que, este domingo, "el calor extremo se concentrará en el este", aunque "en el resto del país también se registrarán temperaturas elevadas, en algunos casos extremas, debido, entre otras cosas, al escaso enfriamiento nocturno y a la elevada humedad del aire", según el DWD. Además del calor, hay previsiones de fuertes tormentas en el norte durante la jornada y, en las últimas horas del día, en el oeste y el suroeste del país centroeuropeo. Una mujer usa un ventilador portátil para mitigar el calor en Berlín. EFE/EPA/FILIP SINGER El calor sofocante también se notará en Polonia, República Checa y Hungría, a medida que una masa de aire abrasador se desplaza hacia el este de Europa. De hecho, se prevé que al menos 191 millones de personas experimenten temperaturas superiores a los 35 grados en algún momento del día, una cifra ligeramente inferior a la registrada el sábado.