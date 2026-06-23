El termómetro alcanza los 43,6 grados en Llodio, Álava, en la jornada más crítica de la ola de calor

La primera gran ola de calor de 2026 ha alcanzado su cénit este martes dejando una estampa de cielos despejados y termómetros disparados en gran parte de la geografía española. Bajo la influencia de una masa de aire africano, el país ha vivido su jornada más asfixiante, con récords locales y una situación de riesgo extremo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas excepcionales.

El País Vasco se ha convertido en el epicentro del calor extremo durante esta jornada. La estación meteorológica de Gardea, en el municipio alavés de Llodio, ha marcado el registro más alto con 43,6 grados centígrados. No ha sido un caso aislado en la región; en Bizkaia, localidades como Balmaseda han alcanzado los 42,9 grados, seguidas de cerca por Zalla e Igorre con 42,8. En Gipuzkoa, Alegia también superó la barrera de los 42 grados, mientras que en el interior de Álava, Amurrio llegó a los 41,4.

Galicia y Cantabria en alerta roja La cornisa cantábrica y el noroeste peninsular han vivido una situación inédita. En Galicia, un tercio de los municipios (111 localidades) se encuentra en alerta roja. Los valles del Miño y del Sil han registrado temperaturas de 40 grados, con la ciudad de Ourense alcanzando una máxima de 41 grados. Resulta especialmente llamativo que ciudades como Santiago o Ferrol hayan llegado a los 37 grados, superando a Pontevedra o Vigo. Por su parte, Cantabria ha elevado el aviso a nivel rojo por peligro extremo en Liébana, el centro de la región y el valle de Villaverde. En el resto de la comunidad, el aviso naranja ha dejado máximas de entre 37 y 39 grados hasta bien entrada la tarde.

El horno del Tajo y récords en Navarra En el centro peninsular, Castilla-La Mancha ha mantenido el pulso térmico. Tras un lunes en el que Oropesa marcó 42,3 grados, para este martes la Aemet preveía máximas de hasta 43 grados en las zonas bajas del valle del Tajo, manteniendo en aviso naranja a Toledo y Ciudad Real. El tiempo hoy 23 de junio en España: la AEMET alerta de máximas de 42 grados y noches tórridas por la ola de calor RTVE Noticias Navarra también ha formado parte de este mapa de calor extremo. Tras el récord histórico para un mes de junio registrado el lunes en el aeropuerto de Pamplona (41,6 grados), este martes se han consolidado valores que superan los 42 grados en puntos como Cáseda (42,6) y Baztan (42,4).