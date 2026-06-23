El termómetro alcanza los 43,6 grados en Llodio, Álava, en la jornada más crítica de la ola de calor
- Euskadi registra temperaturas extremas mientras Galicia y Cantabria activan el nivel máximo por riesgo térmico
- El valle del Tajo llega a los 43 grados en un martes de récords históricos tras una asfixiante noche tropical
La primera gran ola de calor de 2026 ha alcanzado su cénit este martes dejando una estampa de cielos despejados y termómetros disparados en gran parte de la geografía española. Bajo la influencia de una masa de aire africano, el país ha vivido su jornada más asfixiante, con récords locales y una situación de riesgo extremo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas excepcionales.
El País Vasco se ha convertido en el epicentro del calor extremo durante esta jornada. La estación meteorológica de Gardea, en el municipio alavés de Llodio, ha marcado el registro más alto con 43,6 grados centígrados. No ha sido un caso aislado en la región; en Bizkaia, localidades como Balmaseda han alcanzado los 42,9 grados, seguidas de cerca por Zalla e Igorre con 42,8. En Gipuzkoa, Alegia también superó la barrera de los 42 grados, mientras que en el interior de Álava, Amurrio llegó a los 41,4.
Galicia y Cantabria en alerta roja
La cornisa cantábrica y el noroeste peninsular han vivido una situación inédita. En Galicia, un tercio de los municipios (111 localidades) se encuentra en alerta roja. Los valles del Miño y del Sil han registrado temperaturas de 40 grados, con la ciudad de Ourense alcanzando una máxima de 41 grados. Resulta especialmente llamativo que ciudades como Santiago o Ferrol hayan llegado a los 37 grados, superando a Pontevedra o Vigo.
Por su parte, Cantabria ha elevado el aviso a nivel rojo por peligro extremo en Liébana, el centro de la región y el valle de Villaverde. En el resto de la comunidad, el aviso naranja ha dejado máximas de entre 37 y 39 grados hasta bien entrada la tarde.
El horno del Tajo y récords en Navarra
En el centro peninsular, Castilla-La Mancha ha mantenido el pulso térmico. Tras un lunes en el que Oropesa marcó 42,3 grados, para este martes la Aemet preveía máximas de hasta 43 grados en las zonas bajas del valle del Tajo, manteniendo en aviso naranja a Toledo y Ciudad Real.
Navarra también ha formado parte de este mapa de calor extremo. Tras el récord histórico para un mes de junio registrado el lunes en el aeropuerto de Pamplona (41,6 grados), este martes se han consolidado valores que superan los 42 grados en puntos como Cáseda (42,6) y Baztan (42,4).
Noches tropicales y restricciones
El descanso ha sido imposible en gran parte del país debido a las temperaturas mínimas inusualmente altas. En Folgoso do Courel (Lugo), el termómetro marcaba 30 grados a las 5:30 de la madrugada. En Talavera de la Reina (Toledo), la mínima no ha bajado de los 26,7 grados, mientras que en Almadén se situó en 24,7.
Ante este escenario, la Xunta de Galicia ha suspendido la actividad deportiva federada al aire libre entre las 12:00 y las 20:00 horas en las zonas con alerta roja. El Gobierno de Cantabria ha recomendado evitar esfuerzos físicos y extremar la hidratación, recordando que los grupos de mayor riesgo son los menores de cuatro años y las personas mayores de sesenta y cinco.