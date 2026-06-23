El tiempo hoy 23 de junio en España: la AEMET alerta de máximas de 42 grados y noches tórridas por la ola de calor

La estabilidad atmosférica y la entrada masiva de una masa de aire cálido procedente del sur mantienen a España en vilo. Según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ola de calor continuará dejando registros extraordinarios en gran parte del territorio.

Las temperaturas "pueden alcanzar los 38 grados en amplias zonas de la Península y Baleares", llegando incluso a superar los 42 grados en puntos críticos de la geografía española.

Riesgo extremo en los valles y el interior El calor será especialmente asfixiante en las zonas bajas del nordeste y en los grandes valles fluviales. La AEMET prevé que los termómetros escalen hasta los 40-42 grados de forma puntual en el interior del Cantábrico, el valle del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. ““ Este ascenso térmico será especialmente notable en los litorales del Cantábrico occidental, donde se esperan subidas significativas de las temperaturas máximas. En el resto del interior peninsular, se espera que los 35 grados se superen de forma generalizada, exceptuando únicamente algunas zonas de montaña y franjas litorales muy específicas.

Noches tórridas y presencia de calima El descanso nocturno se verá seriamente comprometido en gran parte del país. La previsión oficial apunta a la persistencia de "noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados)" en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y la costa mediterránea. A este ambiente opresivo se sumará la presencia de calima débil, que afectará a la Península, enturbiando los cielos que, por lo general, se mantendrán poco nubosos o con nubes altas.

Inestabilidad y tormentas en el norte No todo será sol y estabilidad. Para la jornada de este martes, se espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, con especial incidencia en el noroeste. Esta situación podría derivar en tormentas y chubascos localmente fuertes en el norte peninsular, sin descartar que estos episodios se extiendan a zonas de la cordillera Ibérica. En el archipiélago canario, la situación será distinta, con cielos nubosos al norte de las islas y precipitaciones débiles a primeras horas, mientras que en el sur predominará el tiempo despejado y un ligero descenso de las temperaturas máximas.